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Ca ghép tế bào gốc tự thân đầu tiên tại Bệnh viện đa khoa tỉnh

Sáng 15/7, dưới sự hỗ trợ của chuyên gia Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Bệnh viện đa khoa tỉnh đã triển khai thành công ca ghép tế bào gốc tự thân đầu tiên cho bệnh nhân nữ Đ.T.C 54 tuổi đến từ tỉnh Thanh Hóa.

Ca ghép tế bào gốc tự thân&nbsp;đầu tiên tại Bệnh viện đa khoa tỉnhChuyên gia Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Bệnh viện đa khoa tỉnh đã triển khai thành công ca ghép tế bào gốc tự thân.

Bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh đa u tủy xương. Đây là bệnh máu ác tính, đặc trưng bởi sự tăng sinh ác tính tế bào dòng plasmo trong tủy xương. Người bệnh đã điều trị 4 đợt phác đồ VRD tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Ca ghép tế bào gốc tự thân&nbsp;đầu tiên tại Bệnh viện đa khoa tỉnhTế bào gốc được bảo quản và ghép cho bệnh nhân nữ 54 tuổi quê tỉnh Thanh Hóa.

Để triển khai ghép tế bào gốc, Bệnh viện đa khoa tỉnh đã đầu tư hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên dụng phục vụ ghép tế bào gốc; các điều kiện bảo đảm an toàn sinh học trước ghép; năng lực chuyên môn của đội ngũ; công tác kiểm soát nhiễm khuẩn... bảo đảm quá trình ghép tế bào gốc được thực hiện an toàn theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Ca ghép tế bào gốc tự thân&nbsp;đầu tiên tại Bệnh viện đa khoa tỉnhQuy trình ghép tế bào gốc được giám sát nghiêm ngặt theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Ghép tế bào gốc là kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị nhiều bệnh lý huyết học ác tính, bệnh lý miễn dịch và một số bệnh lý khác. Việc triển khai thành công kỹ thuật này tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh mở ra nhiều cơ hội điều trị cho người bệnh trong tỉnh và khu vực được tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại tuyến tỉnh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh trở thành Bệnh viện hạng đặc biệt đảm nhận chức năng vùng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Gia Thái - Hoài Vũ


Gia Thái - Hoài Vũ

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Tế bào gốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Thành công Bệnh nhân Điều trị Chuyên gia Cơ sở vật chất Thanh hóa bệnh viện hạng đặc biệt Quy định
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