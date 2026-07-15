Trạm Y tế xã Tam Dương Bắc chủ động chăm sóc sức khỏe Nhân dân

Sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp lại hệ thống y tế cơ sở, Trạm Y tế (TYT) xã Tam Dương Bắc từng bước ổn định tổ chức, phát huy vai trò là “lá chắn” chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Cùng với thực hiện hiệu quả công tác khám, chữa bệnh, phòng chống dịch, quản lý bệnh không lây nhiễm, đơn vị còn đẩy mạnh truyền thông giáo dục sức khỏe, đưa các dịch vụ y tế đến gần người dân hơn.

Bác sĩ Trạm Y tế xã Tam Dương Bắc kiểm tra huyết áp cho người dân.

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 TYT Đồng Tĩnh, Tam Quan và Hoàng Hoa, TYT xã Tam Dương Bắc hiện đảm nhiệm công tác chăm sóc sức khỏe cho gần 37.440 người dân trên địa bàn 22 thôn với 1 trạm chính và 2 điểm y tế.

Thời gian đầu sau sắp xếp, đơn vị gặp không ít khó khăn trong tổ chức, bố trí nhân lực và thống nhất quy trình chuyên môn. Song tập thể cán bộ, viên chức của trạm đã nhanh chóng ổn định hoạt động, bảo đảm mọi nhiệm vụ chuyên môn được thực hiện thông suốt, không làm gián đoạn việc khám, chữa bệnh cho Nhân dân.

Công tác y tế tiếp tục được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm đưa vào nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Một trong những kết quả nổi bật của đơn vị là duy trì tốt công tác phòng chống dịch bệnh. 6 tháng đầu năm, trên địa bàn chỉ ghi nhận một số ca tay chân miệng, sởi, viêm gan B đơn lẻ. Tất cả đều được phát hiện, xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Cùng với đó, mạng lưới y tế thôn thường xuyên phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền, giám sát dịch tễ, hướng dẫn người dân vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân và chủ động phòng bệnh. Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế tiếp tục được triển khai đồng bộ.

6 tháng đầu năm, tỷ lệ trẻ được tiêm chủng đầy đủ đạt hơn 43% kế hoạch năm; 100% trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi được uống Vitamin A đợt I; 100% phụ nữ mang thai được quản lý thai nghén và sinh con tại cơ sở y tế, trong đó 94% được khám thai từ 4 lần trở lên.

Sau sáp nhập, TYT xã từng bước phát huy hiệu quả mô hình quản lý, sàng lọc và điều trị các bệnh không lây nhiễm - lĩnh vực đang trở thành thách thức lớn đối với y tế cơ sở. 6 tháng qua, trạm đã sàng lọc tăng huyết áp cho 1.145 người, đạt gần 55% kế hoạch, trong đó nhóm từ 40 tuổi trở lên đạt 85,5%.

Trạm hiện điều trị thường xuyên cho 180 người bệnh tăng huyết áp. Đối với bệnh đái tháo đường, trạm đã sàng lọc 439 người trên 40 tuổi và đang quản lý điều trị cho 35 người bệnh.

Là người có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, thay vì đến cơ sở y tế khi bệnh trở nặng, ông Lăng Văn Muôn (sinh năm 1968) chủ động đến TYT theo dõi sức khoẻ định kỳ. Ông Muôn cho biết: Từ khi được cán bộ TYT xã quản lý bệnh, hướng dẫn chế độ ăn giảm muối, hạn chế chất béo, duy trì tập thể dục hằng ngày và nhắc nhở uống thuốc đúng giờ, tôi yên tâm hơn nhiều, sức khỏe ổn định, huyết áp được kiểm soát tốt.

Cán bộ Trạm Y tế xã cấp thuốc bảo hiểm y tế cho người bệnh.

Cùng với đó, công tác khám, chữa bệnh tiếp tục được duy trì ổn định. Trong 6 tháng đầu năm, TYT xã đã khám, chữa bệnh cho 6.176 lượt người, trong đó có gần 5.000 lượt khám bảo hiểm y tế, điều trị ngoại trú cho 207 người bệnh.

Các chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống lao, chăm sóc sức khỏe sinh sản, dinh dưỡng trẻ em... được triển khai đầy đủ, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân trên địa bàn.

Bên cạnh những kết quả, hoạt động của trạm vẫn còn không ít khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực. Một số danh mục kỹ thuật chưa thể triển khai do cán bộ chưa được cấp chứng chỉ chuyên môn như siêu âm, soi cổ tử cung; công tác khám sức khỏe tiền hôn nhân, sàng lọc trước sinh và sơ sinh còn hạn chế. Trạm hiện có 25 cán bộ, nhân viên, thiếu 5 người so với định biên.

Bác sĩ Phùng Văn Sơn - Giám đốc TYT xã cho biết: Sau gần 20 năm đưa vào sử dụng, điểm y tế Tam Quan đang xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến điều kiện khám, chữa bệnh. Vì vậy, đơn vị mong muốn chính quyền các cấp quan tâm bố trí nguồn lực để đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Về nhân lực, trạm hiện thiếu cán bộ văn thư, công nghệ thông tin và kế toán. Vị trí kế toán đang do cán bộ UBND xã kiêm nhiệm, nên gặp nhiều khó khăn trong quản lý tài chính. Trang thiết bị y tế cũng cần được quan tâm đầu tư bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

Với tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của đội ngũ cán bộ y tế cùng sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, TYT xã Tam Dương Bắc đang từng bước khẳng định vai trò là điểm tựa chăm sóc sức khỏe ban đầu của Nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cộng đồng trong giai đoạn mới.

Hồng Nhung