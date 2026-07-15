Hiệu quả mô hình “Đồng đội” gắn với chuyển đổi số trong y tế

Đó là mô hình làm việc nhóm trong y tế quy tụ các bác sĩ, điều dưỡng và chuyên gia cùng phối hợp chăm sóc bệnh nhân. Tại ba Trung tâm Y tế khu vực, gồm Vĩnh Tường, Thanh Thủy, Kim Bôi, mô hình được kết hợp với chuyển đổi số, góp phần tối ưu quy trình khám, chữa bệnh, nâng cao chất lượng điều trị, giảm tỷ lệ chuyển tuyến và tăng sự hài lòng của người bệnh.

Thông qua hội thảo chuyên đề "Tối ưu hóa sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả qua mô hình đồng đội và ứng dụng chuyển đổi số" khẳng định giá trị kết nối, cải thiện chất lượng phục vụ người bệnh tại ba đơn vị y tế.

Các hội thảo chuyên sâu của 3 đơn vị đã mang lại những lợi ích thiết thực, như thống nhất quy trình, phối hợp chia sẻ công việc, từ đó nâng cao hiệu quả điều trị, nhất là đối với các bệnh mãn tính. Quá trình thảo luận về cách phối hợp đồng bộ giúp ngăn ngừa rủi ro như nhiễm khuẩn, sai sót thuốc...

Cùng với đó, việc tích hợp giải pháp chuyển đổi số y tế, chia sẻ kỹ năng truyền thông chuyên nghiệp giúp nâng cao kỹ năng làm việc nhóm. Sự có mặt của các chuyên gia cùng bàn luận về phương pháp giao tiếp, tư vấn sức khỏe chi tiết, tăng cường sự hài lòng và tin tưởng của người bệnh.

Hội thảo chuyên đề là dịp để trao đổi chuyên môn, kinh nghiệm lâm sàng.

Thời gian qua, ba đơn vị y tế này đã tích cực tổ chức các hội thảo, giao lưu mô hình “Đồng đội”. Gần đây nhất là dịp cuối tháng 6/2026, tại Trung tâm Y tế khu vực Kim Bôi đã diễn ra hội thảo chuyên đề “Tối ưu hóa sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả qua mô hình đồng đội và ứng dụng chuyển đổi số”.

Theo bác sĩ Dương Hải Thành - Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Kim Bôi, hội thảo đã giúp đại biểu của ba đơn vị cập nhật các xu hướng và giải pháp công nghệ số tiên tiến đang được áp dụng tại các cơ sở y tế; đồng thời chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai chuyển đổi số tại đơn vị. Điểm nhấn của hội thảo là khẳng định vai trò của sự kết nối, trong đó công nghệ là công cụ hỗ trợ, còn con người và sự phối hợp hiệu quả mới là yếu tố quyết định chất lượng điều trị.

Trước đó, Trung tâm Y tế khu vực Thanh Thủy tổ chức hội thảo “Tăng cường thực hiện hoạt động dược lâm sàng theo mô hình đồng đội”. Quy tụ các đại biểu Sở Y tế, trường Đại học Dược Hà Nội, lãnh đạo và cán bộ khoa dược, thiết bị y tế của ba đơn vị, hội thảo đã đánh giá kết quả tích cực khi ứng dụng hệ thống hỗ trợ ra quyết định lâm sàng trong quản lý các vấn đề liên quan đến thuốc kê đơn; nắm bắt chuyên sâu về chủ đề “Triển khai hoạt động dược lâm sàng tại bệnh viện, công cụ hỗ trợ và vai trò của dược sĩ lâm sàng”, góp phần làm sáng tỏ hơn vai trò của dược sĩ trong mô hình “Đồng đội”, đồng thời giới thiệu các công cụ hỗ trợ hiện đại giúp nâng cao hiệu quả công tác.

Với sự phối hợp của các đơn vị y tế tuyến trên, Trung tâm Y tế khu vực Kim Bôi vừa triển khai kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

Theo bác sĩ Nguyễn Tiến Đoàn - Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Thanh Thủy, từ khi có sự phối hợp chặt chẽ giữa các nhóm hợp tác liên khoa (bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng), việc sử dụng thuốc, đặc biệt là thuốc kháng sinh ở Trung tâm Y tế khu vực Thanh Thủy được tối ưu hóa. Tình trạng lạm dụng thuốc giảm đáng kể; hạ tỷ lệ sai sót và tăng cường an toàn cho người bệnh. Cùng với mô hình “Đồng đội” đã đẩy mạnh tư vấn lựa chọn kháng sinh đúng, liều lượng chuẩn xác, giảm tỷ lệ đề kháng và chi phí điều trị; năng lực chuyên môn trực tiếp tại đơn vị được nâng cao thông qua các buổi hội thảo đánh giá chuyên đề.

Trung tâm Y tế khu vực Thanh Thủy khám, tư vấn thuốc đúng, liều lượng chuẩn xác nhằm giảm chi phí cho bệnh nhân.

Theo đồng chí Nguyễn Giang Long- Phó Giám đốc Sở Y tế, việc triển khai hoạt động dược lâm sàng theo mô hình “Đồng đội” có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao hiệu quả và bảo đảm an toàn sử dụng thuốc tại các cơ sở y tế. Hiện nay, Trung tâm Y tế khu vực Thanh Thủy, Vĩnh Tường và Kim Bôi đang tăng cường hợp tác, chia sẻ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Mô hình liên kết đồng đội giữa ba đơn vị y tế đã phá vỡ ranh giới hoạt động biệt lập của các tuyến khu vực, tạo nên mạng lưới chia sẻ tri thức vững chắc. Thông qua các buổi sinh hoạt khoa học chung, cán bộ y tế có thể liên tục cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm lâm sàng. Điều này đảm bảo bệnh nhân dù điều trị đều được tiếp cận chuẩn mực chăm sóc dược đồng nhất, giảm thiểu tối đa sự chênh lệch về chất lượng dịch vụ giữa các tuyến.

Bùi Minh