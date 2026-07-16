Đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe chất lượng cao

Đi vào hoạt động từ ngày 19/5/2026, Phòng khám theo yêu cầu của Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên đang trở thành lựa chọn của nhiều người dân nhờ quy trình khám thuận tiện, đội ngũ chuyên gia trực tiếp thăm khám và điều kiện chăm sóc y tế chất lượng cao. Việc phát triển mô hình khám dịch vụ không chỉ mở rộng thêm lựa chọn cho người bệnh mà còn góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng của nhân dân.

Sau gần hai tháng hoạt động, Phòng khám theo yêu cầu của Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên đã tiếp nhận ngày càng nhiều người dân đến thăm khám. Khác với hình thức khám thông thường, người bệnh chủ động đăng ký lịch hẹn, lựa chọn thời gian phù hợp và được tiếp đón theo khung giờ đã đăng ký. Quy trình được bố trí khoa học giúp rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi, tạo sự chủ động cho người dân, đặc biệt là những người bận rộn, người cao tuổi hoặc cần theo dõi, điều trị các bệnh lý mạn tính.

Hiện nay, Bệnh viện bố trí 3 phòng khám theo yêu cầu, trong đó có 1 phòng khám chuyên gia, đáp ứng nhu cầu khám, tư vấn chuyên sâu của người dân. Các phòng khám triển khai nhiều chuyên khoa như: Sản phụ khoa, Tim mạch, Nhi, Sơ sinh, Ung bướu, Đột quỵ... tạo điều kiện để người bệnh được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương.

Khám tại Phòng khám theo yêu cầu, người bệnh được trực tiếp thăm khám bởi đội ngũ bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm.

Không chỉ thuận tiện về thời gian, người bệnh còn được khám trong không gian riêng biệt, khang trang, bảo đảm sự riêng tư và thoải mái trong suốt quá trình thăm khám. Đồng thời, toàn bộ hệ thống xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và các phương tiện kỹ thuật hiện đại của bệnh viện đều được kết nối, phục vụ kịp thời cho công tác chẩn đoán và điều trị, giúp rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh.

Là một trong những người lựa chọn sử dụng dịch vụ khám theo yêu cầu, anh Nguyễn Văn Độ, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ cho biết, điều anh hài lòng nhất là sự thuận tiện trong toàn bộ quy trình khám. “Tôi đăng ký trước nên đến bệnh viện được tiếp đón và khám đúng giờ, không phải chờ đợi lâu như trước. Các bác sĩ tư vấn rất kỹ, giải thích rõ tình trạng bệnh và hướng dẫn các bước điều trị. Tôi thấy đây là dịch vụ phù hợp với những người muốn chủ động thời gian và được chăm sóc chu đáo hơn”, anh Độ chia sẻ.

Một trong những điểm tạo nên sự khác biệt của Phòng khám theo yêu cầu là đội ngũ bác sĩ trực tiếp thăm khám. Người bệnh được khám bởi các chuyên gia đầu ngành của bệnh viện, gồm Ban Giám đốc và trưởng các khoa chuyên môn. Đối với những trường hợp bệnh lý phức tạp, người bệnh còn được tư vấn, hội chẩn chuyên sâu nhằm đưa ra phương án điều trị phù hợp ngay từ đầu.

Bác sĩ CKII Nguyễn Văn Hưng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên trực tiếp thăm khám cho người bệnh.

Theo Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Văn Hưng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên, việc đưa Phòng khám theo yêu cầu vào hoạt động xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân đối với các dịch vụ y tế chất lượng cao, thuận tiện và chuyên sâu. Người bệnh đến khám sẽ được trực tiếp thăm khám bởi đội ngũ chuyên gia, bác sĩ có trình độ chuyên môn cao của bệnh viện. Đồng thời, bệnh viện phối hợp với các bác sĩ tuyến Trung ương trong những trường hợp cần thiết nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe.

Việc đưa Phòng khám theo yêu cầu vào hoạt động cũng góp phần phát huy hiệu quả thế mạnh chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên. Với đội ngũ y, bác sĩ giàu kinh nghiệm cùng hệ thống trang thiết bị được đầu tư đồng bộ, nhiều kỹ thuật chuyên sâu đã được triển khai thường quy, giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, giảm thời gian và chi phí đi lại.

Đặc biệt, mô hình khám theo yêu cầu không chỉ chú trọng chất lượng chuyên môn mà còn hướng tới nâng cao trải nghiệm của người bệnh. Các khâu từ đặt lịch, tiếp đón, thăm khám đến thực hiện các chỉ định cận lâm sàng được tổ chức khoa học, tạo thuận lợi và rút ngắn thời gian chờ đợi.

Phòng khám theo yêu cầu đi vào hoạt động là bước đi quan trọng trong chiến lược nâng cao chất lượng dịch vụ của Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên. Không chỉ mở rộng thêm sự lựa chọn cho người dân, mà còn khẳng định năng lực chuyên môn, nâng cao chất lượng phục vụ và từng bước xây dựng môi trường khám chữa bệnh hiện đại, văn minh, lấy người bệnh làm trung tâm.

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe chất lượng cao ngày càng tăng, đây sẽ tiếp tục là một trong những hướng phát triển trọng tâm của bệnh viện, góp phần đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Hà Giang