Trên 120 trẻ em được khám miễn phí các bệnh lý răng hàm mặt và dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt

Ngày 15/7, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh phối hợp với Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội đã tổ chức chương trình “Thắp sáng nụ cười”, khám sàng lọc miễn phí các bệnh lý răng hàm mặt và dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt cho trẻ em trên địa bàn tỉnh và khu vực lân cận.

Chương trình dành cho trẻ em dưới 18 tuổi đang sinh sống trên địa bàn tỉnh và các khu vực lân cận mắc dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt như khe hở môi - vòm miệng hoặc các bất thường răng hàm mặt khác; trẻ có bệnh lý răng miệng phức tạp đòi hỏi phải can thiệp dưới gây mê; trẻ gặp chấn thương hàm mặt hoặc mắc các bệnh lý răng hàm mặt chuyên sâu khác.

Các bác sĩ Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội trực tiếp thăm khám cho các em nhỏ tại chương trình.

Trong chương trình, hơn 120 em đã được các bác sĩ, chuyên gia uy tín từ Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội trực tiếp thăm khám, hội chẩn và tư vấn. Các em được miễn phí khám sàng lọc và tư vấn chuyên sâu về tình trạng bệnh lý.

Cùng với đó, các em được đưa vào danh sách theo dõi, tư vấn và lập kế hoạch can thiệp, điều trị phù hợp từ các chuyên gia; phụ huynh được tư vấn, hướng dẫn chi tiết về các chế độ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, cũng như các thủ tục cần thiết nếu trẻ có nhu cầu can thiệp phẫu thuật, điều trị.

Ký kết hợp tác chuyên môn giữa Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ và Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội.

Tại chương trình, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ và Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội đã ký kết hợp tác toàn diện về chuyên môn, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và nghiên cứu khoa học, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển chuyên sâu lĩnh vực răng hàm mặt.

Thương Huyền - Trung Kiên