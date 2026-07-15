Gợi ý 6 món ăn quen thuộc rẻ tiền nhưng bổ sung canxi cực tốt

Khi muốn bổ sung canxi nhiều người thường nghĩ phải uống sữa hay dùng thực phẩm chức năng đắt tiền. Thế nhưng, ngay trong căn bếp có những nguyên liệu rất bình dân lại là ‘kho canxi’ tự nhiên giúp xương chắc khỏe.

1. Canh cua đồng nấu rau đay giải nhiệt bổ sung canxi

Canh cua đồng nấu với rau đay là món ăn thanh mát giải nhiệt rất tốt trong mùa nóng đồng thời là món ăn bổ sung canxi cực tốt vì cả cua đồng và rau đay đều giàu canxi.

Cách chế biến: Lọc lấy nước cốt cua đã giã/xay, đun lửa nhỏ vừa đến khi gạch cua đóng màng nổi lên thì vớt ra để riêng. Sau đó cho rau đay đã rửa sạch vào nấu chín tới, thả gạch cua lại vào nồi và nêm nếm gia vị vừa ăn.

2. Tôm đồng rang giòn ăn cả vỏ

Rất nhiều người có thói quen bóc vỏ khi ăn tôm nhưng với tôm đồng, việc ăn cả vỏ lại chính là cách tận dụng nguồn canxi hiệu quả nhất.

Cách chế biến: Rang tôm đồng với chút nước mắm, đường và hành phi cho đến khi vỏ tôm giòn rụm, lên màu quánh vàng. Việc ăn nguyên vỏ tôm nhỏ giúp cơ thể tận dụng trọn vẹn khoáng chất này.

Tôm đồng rang giòn ăn cả vỏ là cách tận dụng nguồn canxi hiệu quả nhất.

3. Cá diếc kho lạt nhừ xương

Cá diếc là loại cá nước ngọt rất lành tính, thịt ngọt và chứa nguồn dinh dưỡng phong phú. Bản thân thịt cá diếc cũng chứa canxi nhưng phần xương cá lại là nơi tập trung lượng canxi lớn nhất.

Cách chế biến: Kho cá diếc lạt với gừng, nghệ hoặc riềng trong nhiều giờ (hoặc dùng nồi áp suất) cho đến khi xương cá mềm rục để có thể ăn trọn vẹn cả con cá. Lúc này, canxi trong cấu trúc xương cá đã được làm mềm giúp cơ thể dễ dàng tiêu hóa và hấp thụ canxi.

4. Canh rau ngót nấu tôm đồng

Rau ngót là một trong những loại rau giàu khoáng chất và canxi. Khi kết hợp với tôm đồng giúp cung cấp một lượng canxi đáng kể cho cơ thể.

Cách chế biến: Tôm đồng nhỏ rửa sạch, giã hoặc phi thơm với chút hành khô; cho nước vào đun sôi rồi thả rau ngót vào nấu chín, nêm gia vị thanh nhẹ rồi tắt bếp. Lưu ý, vò nhẹ rau ngót trước khi nấu để rau mềm và thấm vị ngọt từ tôm.

5. Đậu phụ sốt cà chua tốt cho xương

Đậu phụ là món ăn giàu đạm thực vật quen thuộc, rẻ tiền nhưng lợi ích cho xương lại rất lớn vì nó chứa nhiều canxi. Đậu phụ sốt cà chua vừa dễ ăn, vừa cung cấp thêm vitamin C và lycopene từ cà chua giúp tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ quá trình trao đổi chất của cơ thể.

Cách chế biến: Đậu phụ cắt miếng vừa ăn, rán vàng đều các mặt; phi thơm hành củ, xào cà chua cho nhuyễn thành sốt rồi cho đậu vào rim nhỏ lửa cùng chút nước mắm, đường cho thấm vị.

Đậu phụ sốt cà chua.

6. Muối vừng đen (mè đen) ăn kèm cơm/rau củ luộc

Hàm lượng canxi trong hạt vừng cao nhất trong các loại hạt, do đó nó là nguồn bổ sung canxi rất tốt cho sức khỏe cùng cùng với chất béo lành mạnh.

Cách chế biến: Rang chín vừng đen, giã nhẹ cùng chút muối hạt để làm muối vừng ăn cùng cơm gạo lứt, xôi hoặc để chấm các món rau củ luộc.

Mẹo nhỏ giúp cơ thể hấp thu canxi tối đa

Tận dụng ánh nắng mặt trời: Canxi cần có vitamin D để hấp thụ vào máu. Vì vậy ngoài chế độ ăn giàu canxi nên dành 15 - 20 phút tắm nắng sớm mỗi ngày.

Hạn chế ăn quá mặn: Ăn nhiều muối khiến cơ thể tăng đào thải canxi qua đường nước tiểu.

Đa dạng hóa thực đơn: Nên luân phiên các món ăn trên trong tuần để bữa ăn luôn phong phú, ngon miệng mà vẫn đảm bảo dưỡng chất cho cả gia đình.

Theo suckhoedoisong.vn