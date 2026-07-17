Bộ Y tế đề xuất có chính sách hỗ trợ, tôn vinh gia đình sinh 2 bé gái

Trước tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, Bộ Y tế đề xuất các chính sách khuyến khích dành cho gia đình sinh hai con gái; miễn, giảm học phí, hỗ trợ mua BHYT cho một số trường hợp trẻ em gái thuộc hộ nghèo, biên giởi, hải đảo; hỗ trợ tài chính cho trẻ đến 3 tuổi nhằm duy trì mức sinh thay thế...

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về chính sách khuyến khích, khen thưởng và hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số.

Hỗ trợ tiền hoặc hiện vật cho phụ nữ mang thai, chi phí hàng tháng cho trẻ đến 3 tuổi

Theo đó, tại dự thảo Bộ Y tế đề xuất một số nội dung khuyến khích gia tăng tỷ lệ sinh để đạt và duy trì mức sinh thay thế.

Trong đó, đối với tập thể: Xã đạt tỷ lệ phụ nữ sinh 02 (hai) con từ 60% trở lên được đề xuất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khen thưởng kèm theo khuyến khích, hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật.

Bộ Y tế đề xuất một số nội dung khuyến khích gia tăng tỷ lệ sinh để đạt và duy trì mức sinh thay thế. (Trong ảnh em bé chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương).

Căn cứ vào thực tiễn, địa phương lựa chọn, quyết định khen thưởng kèm theo khuyến khích, hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật cho xã một lần hoặc theo các mức khác nhau đối với xã đạt 03 năm, 05 năm liên tục.

Đối với cá nhân, căn cứ vào thực tiễn, địa phương lựa chọn, quyết định một số nội dung cụ thể để khuyến khích, hỗ trợ cho cá nhân, cặp vợ chồng sinh con, nuôi con như: Khen thưởng, hỗ trợ tiền hoặc hiện vật cho phụ nữ sinh con, sinh đủ hai con ngoài đối tượng quy định tại điểm b, c, d khoản 1 Điều 14 Luật Dân số;

Hỗ trợ tiền hoặc hiện vật cho phụ nữ mang thai; hỗ trợ tài chính hằng tháng cho trẻ đến đủ 12 tháng tuổi, 24 tháng tuổi, 36 tháng tuổi; hỗ trợ chi phí ăn trưa cho trẻ mầm non và các nội dung, hình thức phù hợp khác.

Hỗ trợ gia đình sinh 2 con gái

Về khuyến khích giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, dự thảo đề xuất, đối với tập thể, xã đạt 100% thôn đã có nội dung về không trọng nam hơn nữ, không lựa chọn giới tính thai nhi, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trong hương ước, quy ước được đề xuất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khen thưởng một lần kèm theo hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật.

Cơ sở cung cấp dịch vụ (cơ sở y tế; cơ sở sản xuất, cung cấp văn hóa phẩm) liên quan đến lựa chọn giới tính khi sinh tham gia đầy đủ các hoạt động ngăn chặn cung cấp các dịch vụ liên quan đến mất cân bằng giới tính khi sinh bao gồm tuyên truyền, tham dự các hội nghị, hội thảo tập huấn kiến thức về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, không vi phạm quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi được đề xuất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/xã khen thưởng một lần kèm theo hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật.

Đối với cá nhân, căn cứ mục tiêu chính sách dân số và thực tiễn, để giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, địa phương lựa chọn, quyết định một số nội dung cụ thể để khuyến khích, hỗ trợ cho gia đình sinh 02 (hai) con một bề gái nuôi con khỏe, dạy con ngoan, con học giỏi, thành đạt;

Cùng đó, các đối tượng trẻ em gái trong gia đình thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thôn, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; xã thuộc vùng biên giới đất liền như: tôn vinh, biểu dương việc nuôi con khỏe, dạy con ngoan, con học giỏi, thành đạt;

Đồng thời miễn, giảm học phí, hỗ trợ mua BHYT học sinh; hỗ trợ sữa học đường; hỗ trợ phụ nữ tham gia phát triển kinh tế và các nội dung, hình thức phù hợp khác.

Khuyến khích khám tiền hôn nhân, sàng lọc trước sinh

Ngoài ra, dự thảo cũng khuyến khích đối với các địa phương trong công tác sàng lọc trước sinh, khám tiền hôn nhân.

Dự thảo đề xuất hỗ trợ phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội hoặc sinh sống tại vùng khó khăn, miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh và có thể được hỗ trợ thêm bằng tiền.

Cộng tác viên dân số, nhân viên y tế thôn bản hoàn thành vượt chỉ tiêu vận động người dân tham gia khám sức khỏe trước kết hôn, sàng lọc trước sinh và sơ sinh cũng sẽ được xem xét khen thưởng.Dự thảo cũng đề xuất hỗ trợ phương tiện tránh thai, chi phí kế hoạch hóa gia đình và sàng lọc dự phòng vô sinh cho người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và các khu vực đặc biệt khó khăn.

Bác sĩ khám, tư vấn sức khoẻ sinh sản cho các cặp vợ chồng trẻ.

Dự thảo của Bộ Y tế cũng nêu rõ, nếu xã đạt tỷ lệ 70% phụ nữ mang thai được khám và thực hiện các phương pháp sàng lọc trước sinh đủ 04 bệnh cơ bản; 90% trẻ sơ sinh được khám và thực hiện các phương pháp sàng lọc sơ sinh đủ 05 bệnh cơ bản được đề xuất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khen thưởng một lần kèm theo hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật.

Xã đạt tỷ lệ 90% nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn được đề xuất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khen thưởng một lần kèm theo hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật.

Theo dự thảo, kinh phí thực hiện các chính sách khuyến khích, khen thưởng và hỗ trợ sẽ được bố trí từ ngân sách địa phương cùng các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Sau khi Thông tư được ban hành, Sở Y tế các tỉnh, thành phố sẽ chủ trì tham mưu UBND trình HĐND cùng cấp ban hành chính sách cụ thể phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Dự thảo hiện đang được Bộ Y tế lấy ý kiến trước khi hoàn thiện và ban hành.

Theo suckhoedoisong.vn