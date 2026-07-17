Chủ động “4 tại chỗ” phòng, chống dịch bệnh mùa mưa bão

Trước nguy cơ dịch bệnh phát sinh trong mùa mưa bão, Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương đã chủ động xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án phòng, chống dịch trên địa bàn theo phương châm “4 tại chỗ” gồm: Con người tại chỗ, vật tư tại chỗ, phòng dịch tại chỗ, xử lý tình huống tại chỗ, quyết tâm không để dịch bệnh bùng phát trong cộng đồng.

Đầu tháng 7, tại Trạm Y tế xã Hoàng An - địa phương nằm trong vùng phân lũ khi xảy ra mưa lớn trên sông Lô - công tác phòng, chống dịch được triển khai khẩn trương. Đây là khu vực có nguy cơ cao phát sinh các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, thủy đậu, bệnh đường ruột, tiêu hóa, tay - chân - miệng và các bệnh ngoài da.

Bác sĩ Nguyễn Văn Chí - Giám đốc Trạm Y tế xã Hoàng An cho biết, trạm đã thành lập 3 tổ điều trị tại 3 điểm với 3 cán bộ/tổ; đồng thời xây dựng 3 tổ cấp cứu lưu động, sẵn sàng tiếp cận các thôn, xóm khi có tình huống khẩn cấp. Hằng ngày, đơn vị tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh về các biện pháp phòng bệnh; tổ chức phun hóa chất khử khuẩn tại các khu vực có nguy cơ cao như hộ dân, trường học, nhà văn hóa, trụ sở cơ quan; giám sát véc tơ truyền bệnh, hướng dẫn người dân xử lý, khử trùng nguồn nước sau mưa lũ. Trạm cũng chuẩn bị đầy đủ thuốc cấp cứu, hóa chất Cloramin B, thiết bị xử lý nước và duy trì chế độ trực 24/24 giờ để sẵn sàng ứng phó.

Trạm Y tế xã Hoàng An thực hiện tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em.

Theo thầy thuốc Ưu tú, bác sĩ Đỗ Trọng Cán - Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương, đơn vị quản lý địa bàn với hơn 120 thôn, bản; trong đó các xã Hoàng An và Hội Thịnh nằm trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng khi phân lũ. Khi lượng mưa từ 50mm/ngày trở lên có thể xảy ra ngập úng cục bộ, làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường và phát sinh các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, tiêu chảy cấp, ngộ độc thực phẩm, viêm da...

Ngay từ đầu tháng 4, Trung tâm đã kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; xây dựng các phương án phòng, chống dịch bệnh mùa hè gắn với phòng, chống thiên tai, triển khai đến toàn thể cán bộ, nhân viên trung tâm, các trạm y tế xã và đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản.

Đối với những địa bàn từng ghi nhận các bệnh truyền nhiễm, trung tâm thường xuyên cử cán bộ có kinh nghiệm xuống cơ sở phối hợp điều tra, giám sát véc tơ, theo dõi tình hình dịch tễ, phun hóa chất Cloramin B xử lý môi trường, không để dịch bệnh lây lan. Các trường hợp nghi mắc bệnh được lấy mẫu xét nghiệm, giám sát chặt chẽ.

Cùng với đó, trung tâm đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch bằng nhiều hình thức như phát thanh, cấp phát tờ rơi, treo pano, áp phích tại nơi công cộng; hướng dẫn người dân vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước, diệt bọ gậy, ăn chín uống sôi và chủ động các biện pháp phòng bệnh. Công tác tiêm chủng phòng các bệnh như sởi, rubella, viêm não Nhật Bản... được triển khai an toàn, đúng quy định. Đơn vị cũng tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế cơ sở, lãnh đạo địa phương và các cơ sở kinh doanh thực phẩm về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Phun thuốc khử trùng môi trường phòng, chống dịch tại xã Hoàng An.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, 6 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn không xảy ra dịch bệnh lớn. Chỉ ghi nhận một số ca mắc sốt xuất huyết, sởi, quai bị nhưng đều được phát hiện, điều trị kịp thời; số ca mắc các bệnh truyền nhiễm giảm so với cùng kỳ.

Chương trình tiêm chủng mở rộng tiếp tục được thực hiện hiệu quả. Các địa phương chủ động rà soát, lập danh sách trẻ trong độ tuổi để thông báo tiêm chủng. Kết quả, tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm đủ 8 loại vắc xin đạt 47,3%; trẻ từ 1-5 tuổi tiêm đủ 3 mũi vắc xin viêm não Nhật Bản đạt 36,7% kế hoạch năm; trẻ từ 1-18 tháng tuổi tiêm vắc xin sởi - rubella đạt trên 45,4% kế hoạch; không ghi nhận trường hợp tai biến sau tiêm chủng.

Các chương trình phòng, chống lao, phong, sốt xuất huyết, HIV/AIDS được duy trì thường xuyên; công tác giám sát dịch tễ, đặc biệt đối với người từ nơi khác đến hoặc đi làm ăn xa trở về được thực hiện chặt chẽ. Ngành y tế cũng vận động người dân khơi thông cống rãnh, diệt bọ gậy, ngủ màn và điều trị hiệu quả cho nhiều trường hợp mắc thủy đậu, quai bị, tay - chân - miệng và sốt xuất huyết.

Chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Để sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh trong mùa mưa bão, Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương tiếp tục duy trì phương châm “4 tại chỗ”; thành lập 3 đội cơ động gồm: Đội cấp cứu lưu động, đội chống dịch cơ động và đội kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm. Các đội được bố trí lực lượng y, bác sĩ có kinh nghiệm, thường trực 24/24 giờ trong thời điểm mưa lớn, ngập lụt.

Song song với đó, trung tâm tăng cường truyền thông, hướng dẫn các trạm y tế cơ sở theo dõi, báo cáo diễn biến dịch bệnh; phân công cán bộ trực báo dịch, kịp thời khử trùng nguồn nước, hướng dẫn người dân vệ sinh môi trường, xây dựng hố xí hợp vệ sinh và phòng, chống các bệnh truyền nhiễm sau mưa lũ.

Đồng thời, tích cực tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh và tìm kiếm cứu nạn địa phương triển khai các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, phát hiện sớm và xử lý hiệu quả các ổ dịch, góp phần bảo vệ sức khỏe Nhân dân trong mùa mưa bão.

Xuân Hùng