5 điều bất ngờ xảy ra với tim khi uống vitamin C mỗi ngày

Vitamin C có vai trò hỗ trợ sức khỏe miễn dịch và cũng có thể mang lại lợi ích cho tim mạch. Tìm hiểu những lợi ích từ việc bổ sung vitamin C thường xuyên như cải thiện sức khỏe tim mạch, hỗ trợ mạch máu đến giảm các yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh tim.

1. Vitamin C có thể hỗ trợ sức khỏe mạch máu

Vitamin C giúp hỗ trợ sức khỏe mạch máu bằng cách tăng cường sản xuất và hoạt động của oxit nitric. Oxit nitric là một phân tử giúp mạch máu thư giãn và giãn nở, giúp máu lưu thông tốt hơn trong tĩnh mạch. Khi máu lưu thông dễ dàng hơn trong tĩnh mạch, tim sẽ dễ dàng bơm máu đi khắp cơ thể hơn.

Các nhà nghiên cứu cho rằng vitamin C cũng cần thiết để hỗ trợ sản xuất collagen, giúp thành mạch máu luôn chắc khỏe. Vitamin C có thể giúp duy trì cấu trúc mạch máu và thúc đẩy sức khỏe tim mạch lâu dài.

2. Có thể giảm nguy cơ huyết áp cao

Vitamin C giúp các mạch máu thư giãn và hỗ trợ lưu thông máu khỏe mạnh. Ảnh minh họa AI

Vitamin C có thể giúp duy trì huyết áp khỏe mạnh theo thời gian, từ đó làm giảm nguy cơ cao huyết áp (tăng huyết áp) và bệnh tim mạch . Trong một nghiên cứu tổng hợp 20 thử nghiệm lâm sàng, việc bổ sung vitamin C đã làm giảm huyết áp tâm thu, chỉ số trên trong kết quả đo huyết áp.

Lợi ích của vitamin C đối với huyết áp cao hơn ở những người bị tăng huyết áp hoặc đái tháo đường. Tuy nhiên, những nhóm này không nên coi vitamin C như một chất thay thế cho thuốc điều trị huyết áp theo đơn của bác sĩ. Thay vào đó, chất bổ sung này có thể mang lại thêm lợi ích cho sức khỏe tim mạch khi kết hợp với thuốc, chế độ ăn uống cân bằng, hoạt động thể chất thường xuyên và các thói quen lối sống lành mạnh khác.

3. Giúp giảm viêm

Vitamin C có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch bằng cách giúp giảm viêm trong cơ thể. Trong khi viêm ngắn hạn giúp cơ thể phục hồi, viêm mạn tính có thể làm tổn thương mạch máu và góp phần hình thành mảng bám trong động mạch. Viêm mạn tính cũng có thể làm tăng nguy cơ đau tim và bệnh tim.

Các chuyên gia cho rằng vitamin C có thể làm giảm nồng độ một số protein gây viêm có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn. (Mặc dù các thử nghiệm thường không cho thấy việc bổ sung vitamin C làm giảm nguy cơ mắc các biến cố tim mạch).

Việc kiểm soát viêm nhiễm cũng có thể hỗ trợ các mạch máu khỏe mạnh hơn, từ đó cải thiện sức khỏe tim mạch tổng thể.

4. Có thể bảo vệ chống lại stress oxy hóa

Vitamin C là một chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể khỏi stress oxy hóa. Stress oxy hóa xảy ra khi các phân tử không ổn định gọi là gốc tự do làm tổn thương các tế bào và mô, bao gồm cả các tế bào và mô trong tim và mạch máu. Tổn thương này có thể góp phần vào sự phát triển của bệnh tim theo thời gian.

Nghiên cứu cho thấy vitamin C có thể làm giảm nguy cơ stress oxy hóa đồng thời tăng cường khả năng chống oxy hóa của cơ thể. Vitamin C cũng giúp tái tạo vitamin E, một chất chống oxy hóa khác giúp giảm viêm trong cơ thể. Kết hợp lại, những tác dụng này có thể giúp giảm tổn thương mạch máu và hỗ trợ sức khỏe tim mạch lâu dài. Điều này đặc biệt có lợi cho những người bị viêm mạn tính hoặc chịu nhiều tác nhân gây stress từ môi trường.

5. Cải thiện quá trình phân hủy cục máu đông

Việc bổ sung vitamin C có thể giúp cơ thể phân giải cục máu đông hiệu quả hơn thông qua một quá trình gọi là tiêu sợi huyết. Liệu pháp phân giải fibrin giúp phá vỡ các cục máu đông sau khi chúng hình thành và giảm nguy cơ chúng làm tắc nghẽn dòng máu đến tim hoặc các cơ quan khác.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng vitamin C làm tăng quá trình phân giải cục máu đông ở những người mắc bệnh động mạch vành, đái tháo đường type 2 và có tiền sử nhồi máu cơ tim.

Mặc dù cần thêm nghiên cứu, các nhà nghiên cứu tin rằng vitamin C có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch bằng cách giúp cơ thể duy trì sự cân bằng thích hợp giữa quá trình hình thành và phân giải cục máu đông.

Một số khuyến nghị

Nếu bạn quan tâm đến việc tận dụng những lợi ích của vitamin C đối với sức khỏe tim mạch, hãy cân nhắc thực hiện những điều sau:

Hãy cố gắng bổ sung vitamin C từ các loại thực phẩm như trái cây họ cam quýt, các loại quả mọng, ớt chuông và bông cải xanh. Hãy trao đổi với bác sĩ trước khi bắt đầu bổ sung vitamin C, đặc biệt là những người mắc bệnh tim, đái tháo đường hoặc tăng huyết áp. Tuân thủ dùng thuốc điều trị đái tháo đường, huyết áp hoặc các loại thuốc tim mạch khác theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ. Hãy tập trung vào việc kết hợp các thói quen tốt cho tim mạch khác vào thói quen hàng ngày, chẳng hạn như hoạt động thể chất thường xuyên và chế độ ăn uống cân bằng.

Theo suckhoedoisong.vn