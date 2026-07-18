Cứu sống người bệnh vỡ phình động mạch chủ bụng nguy kịch

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật cứu sống một người bệnh bị vỡ phình động mạch chủ bụng trong tình trạng sốc mất máu rất nặng. Đặc biệt, trong quá trình cấp cứu và phẫu thuật, ê-kíp đã phải truyền hơn 6 lít máu và các chế phẩm máu để giành lại sự sống cho người bệnh.

Ê kíp thực hiện ca phẫu thuật cứu sống người bệnh nguy kịch.

Người bệnh là anh H.V.T. (46 tuổi, trú tại tỉnh Sơn La). Trước đó, khi đang gặt lúa, anh bất ngờ xuất hiện cơn đau bụng dữ dội, kèm choáng, buồn nôn và nôn. Gia đình nhanh chóng đưa người bệnh đến Trung tâm Y tế khu vực Thanh Thủy cấp cứu.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định người bệnh bị vỡ phình động mạch chủ bụng, khối máu tụ rất lớn ở khoang sau phúc mạc, nguy cơ tử vong rất cao do sốc mất máu. Ngay sau đó, Trung tâm Y tế khu vực Thanh Thủy đã liên hệ với Bệnh viện Đa khoa tỉnh để hội chẩn chuyên môn và chuyển tuyến khẩn cấp.

Xác định đây là trường hợp cấp cứu tối khẩn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã kích hoạt quy trình cấp cứu khẩn cấp, huy động các chuyên khoa cấp cứu, hồi sức, gây mê và ngoại khoa phối hợp, đồng thời chuẩn bị sẵn nguồn máu trước khi người bệnh được chuyển đến.

Ngay sau khi tiếp nhận, ê-kíp phẫu thuật đã khẩn trương tiến hành các thăm dò cần thiết và đưa người bệnh vào phòng mổ. Các bác sĩ đã khống chế vị trí mạch máu bị vỡ, thay đoạn động mạch chủ bụng dưới động mạch thận bằng mạch nhân tạo. Trong suốt ca mổ, người bệnh được truyền hơn 6 lít máu và các chế phẩm máu để bù lượng máu đã mất.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ, xử trí nhanh chóng và chính xác của các y, bác sĩ, người bệnh đã vượt qua cơn nguy kịch, được cứu sống thành công.

Các chuyên gia khuyến cáo, phình động mạch chủ bụng là bệnh lý nguy hiểm, thường diễn biến âm thầm. Khi khối phình bị vỡ, người bệnh có nguy cơ tử vong rất cao nếu không được cấp cứu và phẫu thuật kịp thời.

Vì vậy, khi xuất hiện các dấu hiệu như đau bụng hoặc đau lưng dữ dội đột ngột, choáng, ngất hoặc tụt huyết áp, người dân cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu, tránh những hậu quả đáng tiếc.

Hoài Vũ