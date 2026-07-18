Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách tại xã Hy Cương

Ngày 18/7, Bệnh viện Quân y 109 phối hợp với UBND xã Hy Cương tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách trên địa bàn xã.

Hoạt động được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) và hướng tới chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 2 (19/10/1946 - 19/10/2026).

Người dân được các y, bác sĩ tư vấn chu đáo quá trình chăm sóc sức khoẻ.

Các bác sĩ thăm khám, tư vấn điều trị các bệnh lý về mắt.

Tại chương trình, đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Quân y 109 đã tiến hành khám tổng quát, tư vấn chăm sóc sức khỏe, sàng lọc, phát hiện một số bệnh lý thường gặp ở người cao tuổi; đồng thời hướng dẫn chế độ dinh dưỡng, luyện tập, sử dụng thuốc hợp lý và cấp phát thuốc miễn phí cho các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách trên địa bàn.

Người dân được thăm khám, tư vấn điều trị các bệnh về răng, miệng.

Sau khi được thăm khám, tư vấn, người dân được cấp phát thuốc miễn phí.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần chăm lo sức khỏe, động viên tinh thần các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; đồng thời phát huy truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam trong công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng vũ trang với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương.

Lãnh đạo Bệnh viện Quân y 109 và xã Hy Cương thăm hỏi, động viên người dân đến thăm khám.

Lê Minh