Tặng hệ thống máy xét nghiệm tự động cho Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Tường

Chiều 17/7, Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp CIVS (CIVS) tổ chức trao tặng hệ thống máy xét nghiệm tự động hoàn toàn METIS 6000 cho Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Tường. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm hiện đại hóa trang thiết bị, nâng cao năng lực chẩn đoán và chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân tại y tế tuyến cơ sở.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp CIVS trao tặng hệ thống máy xét nghiệm tự động hoàn toàn METIS 6000 cho Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Tường.

Hệ thống METIS 6000 là giải pháp tích hợp sinh hóa - miễn dịch thế hệ mới của hãng Getein Biotech. Thiết bị sở hữu thiết kế kết hợp kép nhỏ gọn với diện tích chiếm dụng chỉ 2,6m2 nhưng mang lại hiệu suất xử lý vượt trội. Trong đó, mô-đun sinh hóa đạt công suất 1.000 test/giờ; mô-đun miễn dịch đạt 400 test/giờ và rút ngắn thời gian cho kết quả đầu tiên xuống còn 10 phút. Đặc biệt, hệ thống tích hợp quản lý mẫu thông minh và đường vận hành khẩn cấp độc lập, giúp ưu tiên xử lý nhanh chóng các ca bệnh nguy kịch.

Các đại biểu tham quan hệ thống máy xét nghiệm tự động hoàn toàn METIS 6000 được lắp đặt tại Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Tường.

Việc đưa hệ thống xét nghiệm hiện đại này vào vận hành giúp Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Tường triển khai đa dạng, chính xác các kỹ thuật xét nghiệm chuyên sâu lâm sàng. Qua đó, giúp người dân địa phương được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại tuyến cơ sở, giảm thiểu thời gian chờ đợi và giảm áp lực chuyển tuyến không cần thiết.

Trần Tỉnh