Chung sức xây dựng đời sống văn hóa

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nhiều năm qua đã trở thành một trong những phong trào thi đua có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần tạo dựng nền tảng tinh thần vững chắc cho sự phát triển của địa phương. Tại Phú Thọ, phong trào không chỉ dừng lại ở những cuộc vận động mang tính hình thức mà đã đi vào chiều sâu, thấm vào từng gia đình, từng khu dân cư, trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng con người mới, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa vùng Đất Tổ.

Việc duy trì các Câu lạc bộ văn hóa dân tộc vừa góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.

Trong bối cảnh Phú Thọ bước vào giai đoạn phát triển mới sau sắp xếp đơn vị hành chính, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, việc xây dựng đời sống văn hóa càng có ý nghĩa quan trọng. Không gian phát triển được mở rộng, kéo theo sự giao thoa về phong tục, tập quán, đòi hỏi vừa kế thừa những giá trị truyền thống, vừa hình thành các chuẩn mực văn hóa phù hợp với đời sống hiện đại, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng. Phong trào được triển khai đồng bộ, gắn với các cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”... Qua đó, các giá trị văn hóa được chuyển hóa thành động lực phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và giữ gìn quốc phòng, an ninh. Nhiều thôn, tổ dân phố hình thành môi trường sống sáng - xanh - sạch - đẹp; người dân tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, giúp nhau phát triển kinh tế, củng cố tình làng nghĩa xóm.

Điểm nhấn của phong trào là xây dựng gia đình văn hóa - nền tảng của xã hội. Các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình gắn với phòng, chống bạo lực gia đình và xây dựng gia đình hạnh phúc. Những mô hình như “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”, “Gia đình học tập”, “Gia đình không có bạo lực” tiếp tục được nhân rộng, góp phần hình thành môi trường sống lành mạnh ngay từ mỗi mái ấm. Việc bình xét danh hiệu Gia đình văn hóa được thực hiện công khai, dân chủ, qua đó, mỗi gia đình nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng lối sống đoàn kết, trách nhiệm với cộng đồng. Các mô hình tự quản như tổ liên gia, tổ hòa giải, tổ phụ nữ vệ sinh môi trường, tuyến đường tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và xây dựng cộng đồng đoàn kết.

Một trong những nội dung được các địa phương đặc biệt quan tâm là xây dựng, sửa đổi hương ước, quy ước tại các thôn, tổ dân phố sau sắp xếp đơn vị hành chính. Đây được xem là “bộ quy tắc ứng xử” của cộng đồng, góp phần dung hòa sự khác biệt về phong tục, tập quán, xây dựng nếp sống văn hóa thống nhất.

Tại Tổ dân phố Minh Nông, phường Việt Trì, hội nghị lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo quy ước mới đã thu hút đông đảo đại diện các gia đình tham gia. Trên cơ sở kế thừa quy ước cũ, tổ dân phố bổ sung nhiều nội dung phù hợp với thực tiễn như sử dụng không gian công cộng, bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, giữ gìn an ninh trật tự và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao.

Ông Nguyễn Ngọc Lâm, Chi hội Người cao tuổi của tổ dân phố cho rằng việc xây dựng quy ước không chỉ nâng cao ý thức chấp hành các quy định chung mà còn tạo sự thống nhất trong cộng đồng. Nhiều ý kiến của người dân đã được tiếp thu, từ quản lý hành lang giao thông, sử dụng nhà văn hóa đến tổ chức mừng thọ, chúc thọ trang trọng, tiết kiệm và vận động người cao tuổi tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.

Nhiều thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh cũng đang khẩn trương rà soát, sửa đổi hương ước, quy ước theo hướng phù hợp với thực tiễn sau sắp xếp. Quá trình xây dựng được thực hiện công khai, dân chủ, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, bảo đảm mỗi quy định đều xuất phát từ nhu cầu thực tế và nhận được sự đồng thuận khi triển khai.

Đời sống văn hóa không được hình thành từ những khẩu hiệu hay công trình lớn mà được vun đắp từ chính ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong từng việc làm hằng ngày. Khi mỗi gia đình là một tổ ấm văn hóa, mỗi thôn, tổ dân phố là một cộng đồng đoàn kết, văn minh thì đó cũng chính là nền tảng bền vững để Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững, giữ gìn bản sắc văn hóa cội nguồn trong giai đoạn phát triển mới.

Phương Thanh