Lan tỏa văn hóa đọc ở xã Hợp Lý

Xác định phát triển văn hóa đọc là một trong những giải pháp quan trọng nâng cao dân trí, xây dựng con người phát triển toàn diện, những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Hợp Lý luôn quan tâm đầu tư, duy trì và phát huy hiệu quả hệ thống tủ sách cộng đồng, thư viện trường học. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, xã thường xuyên tổ chức các hoạt động giới thiệu, trưng bày sách theo chuyên đề, khuyến khích người dân hình thành thói quen đọc sách.

Người dân xã Hợp Lý tranh thủ đọc sách, tìm hiểu thông tin tại khu vực phục vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã trong thời gian chờ giải quyết thủ tục hành chính.

Đến nay, toàn xã có 37 tủ sách cộng đồng với trên 2.100 đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực như lịch sử, văn hóa, khoa học kỹ thuật, kỹ năng sống, chăm sóc sức khỏe, phát triển kinh tế gia đình... Tất cả 28 nhà văn hóa thôn đều bố trí tủ sách phục vụ nhu cầu đọc của Nhân dân. Cùng với đó, 9 trường học trên địa bàn duy trì hoạt động thư viện, góc đọc sách, tạo môi trường học tập thuận lợi cho giáo viên và học sinh. Hằng năm, tỷ lệ người dân tham gia các hoạt động đọc và mượn sách đạt trên 80%.

Đồng chí Đặng Đức Hiệp - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Hợp Lý cho biết: Trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, địa phương luôn quan tâm phát triển văn hóa đọc. Xã chỉ đạo các thôn, trường học duy trì hiệu quả các tủ sách; thường xuyên bổ sung, luân chuyển đầu sách phù hợp với từng đối tượng. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam được tổ chức hằng năm góp phần khơi dậy niềm yêu thích đọc sách trong Nhân dân. Qua đó, từng bước xây dựng thói quen đọc sách, học tập suốt đời, nâng cao đời sống tinh thần và góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Tại nhiều nhà văn hóa thôn, sau những giờ lao động hay sinh hoạt văn hóa, thể thao, người dân lại dành thời gian tìm đọc những cuốn sách phù hợp với nhu cầu.

Ông Đỗ Văn Bình - Bí thư Chi bộ thôn Cầu Dưới chia sẻ: Nhà văn hóa thôn không chỉ là nơi hội họp, sinh hoạt cộng đồng mà còn trở thành địa điểm đọc sách quen thuộc của người dân. Chúng tôi thường xuyên tuyên truyền, vận động các gia đình quan tâm hơn đến việc đọc sách của con em, đồng thời khuyến khích người dân mượn sách về nhà nghiên cứu, tìm hiểu. Nhiều cuốn sách về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, chăm sóc sức khỏe hay lịch sử, truyền thống quê hương được người dân đón nhận.

Tủ sách tại nhà văn hóa thôn trở thành điểm đến quen thuộc, góp phần lan tỏa thói quen đọc sách trong cộng đồng dân cư xã Hợp Lý.

Những ngày nghỉ hè, không gian đọc sách tại nhà văn hóa thôn Cầu Dưới luôn có nhiều học sinh. Em Hoàng Đức Huy, học sinh lớp 8 Trường THCS Hợp Lý cho biết: Buổi chiều, sau khi giúp bố mẹ làm việc nhà và chơi thể thao, em thường đến nhà văn hóa để đọc sách. Em thích nhất những cuốn sách lịch sử và sách kỹ năng sống vì giúp em hiểu biết thêm nhiều điều bổ ích. Nhờ đọc sách, em học được nhiều kiến thức mới, biết cách sắp xếp thời gian hợp lý và hạn chế sử dụng điện thoại, máy tính quá nhiều trong dịp nghỉ hè.

Sau những giờ luyện tập thể thao, người dân thôn Độc Lập dành thời gian đọc sách, bổ sung kiến thức và nâng cao đời sống tinh thần.

Không chỉ học sinh, nhiều người cao tuổi, hội viên phụ nữ cũng duy trì thói quen đọc sách mỗi ngày. Sau những buổi luyện tập bóng chuyền hơi tại nhà văn hóa thôn Độc Lập, bà Nguyễn Thị Huệ lại dành thời gian tìm đọc những cuốn sách yêu thích. Bà Huệ cho biết: Sau khi tập thể thao xong, tôi thường cùng mọi người đọc sách tại nhà văn hóa. Những cuốn sách về chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con cháu hay các câu chuyện về truyền thống quê hương giúp tôi có thêm nhiều kiến thức bổ ích. Đọc sách vừa giúp thư giãn tinh thần, vừa tạo thêm niềm vui trong cuộc sống.

Cùng với việc duy trì các tủ sách cộng đồng, các tổ chức đoàn thể của xã như Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Người cao tuổi tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên xây dựng thói quen đọc sách. Nhiều gia đình quan tâm hơn đến việc tạo góc học tập, góc đọc sách cho con em, từng bước hình thành văn hóa đọc từ mỗi gia đình.

Từ những việc làm thiết thực, phong trào đọc sách ở xã Hợp Lý đang ngày càng phát triển, trở thành nét đẹp trong đời sống văn hóa của người dân. Những trang sách không chỉ mang đến tri thức mà còn bồi đắp tâm hồn, nuôi dưỡng tinh thần hiếu học, góp phần xây dựng xã Hợp Lý ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Dương Chung