Đồng hành cùng con vào lớp 1

Chỉ còn hơn một tháng nữa, năm học 2026 - 2027 sẽ chính thức bắt đầu. Thời điểm này, không khí chuẩn bị vào năm học mới đối với học sinh đầu cấp, nhất là học sinh bước vào lớp 1 đang dần trở nên nhộn nhịp. Cùng với việc các nhà trường hoàn tất công tác tuyển sinh, chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, tập huấn cho đội ngũ giáo viên, nhiều bậc phụ huynh trên địa bàn tỉnh cũng tích cực chuẩn bị hành trang cho con trước thềm năm học mới nhằm giúp các em có một khởi đầu thuận lợi trên chặng đường học tập.

Đối với mỗi đứa trẻ, lớp 1 là cột mốc đánh dấu sự chuyển đổi từ môi trường mầm non, nơi vui chơi là hoạt động chủ đạo, sang môi trường học tập với những nền nếp, kỷ luật và yêu cầu mới. Chính sự thay đổi này khiến không ít phụ huynh băn khoăn, lo lắng.

Có con trai thứ hai chuẩn bị vào lớp 1, chị Nguyễn Thị Thúy Hà ở thôn Thống Nhất, xã Yên Lập cho biết: “Ngay từ đầu tháng 6 sau khi con được nghỉ Hè, gia đình tôi đã tìm hiểu và đăng ký cho con tham gia lớp tiền tiểu học tại một trung tâm giáo dục trên địa bàn xã. Mỗi tuần, con học 4 buổi cùng khoảng 15 bạn đồng trang lứa. Cho con tham gia lớp học, điều mà gia đình mong muốn không phải là con biết đọc, biết viết thật nhiều trước khi vào lớp 1 mà quan trọng hơn là giúp con làm quen với việc ngồi học, biết tập trung lắng nghe, mạnh dạn giao tiếp với thầy cô, bạn bè và hình thành những kỹ năng tự phục vụ bản thân để khi vào năm học mới con sẽ tự tin, đến trường với tâm trạng vui vẻ”.

Thực tế cho thấy, tâm lý lo lắng của phụ huynh là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, theo các chuyên gia giáo dục, việc chuẩn bị cho trẻ không nên chạy theo tâm lý “học trước chương trình” mà cần chú trọng rèn luyện các kỹ năng nền tảng như khả năng giao tiếp, tự lập, ý thức chấp hành nội quy, kỹ năng tập trung, biết lắng nghe và hợp tác với bạn bè.

Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Lê Văn Tám (phường Hòa Bình) trong ngày khai trường.

Cùng với sự chuẩn bị của các gia đình, các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh cũng đang khẩn trương hoàn tất những điều kiện cần thiết để chào đón học sinh đầu cấp. Năm học 2026 - 2027, Trường Tiểu học Lê Văn Tám, phường Hòa Bình được giao tuyển sinh 155 học sinh lớp 1. Đến thời điểm này, công tác tuyển sinh cơ bản được triển khai đúng tiến độ, nhà trường đang hoàn tất các phần việc cuối cùng để sẵn sàng đón học sinh.

Cô giáo Nguyễn Thị Liên - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Với học sinh lớp 1, điều quan trọng nhất trong những ngày đầu đến trường là tạo cho các em cảm giác an toàn, được yêu thương và hứng thú học tập. Đầu năm học nào cũng vậy, giáo viên trong trường đặc biệt là giáo viên được phân công chủ nhiệm lớp 1 sẽ dành nhiều thời gian để hướng dẫn học sinh làm quen với lớp học, bạn bè, nền nếp sinh hoạt cũng như phương pháp học tập mới, giúp các em từng bước thích nghi với môi trường tiểu học.

Năm học 2026 - 2027, các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đang triển khai tuyển sinh lớp 1 theo đúng kế hoạch. Năm nay toàn tỉnh sẽ đón khoảng 60.000 học sinh trong độ tuổi bước vào năm học đầu tiên của bậc tiểu học. Để đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh tiếp tục rà soát quy mô trường lớp, bổ sung cơ sở vật chất, chuẩn bị đội ngũ giáo viên, bảo đảm đủ điều kiện tổ chức dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Chị Nguyễn Thị Thúy Hà, thôn Thống Nhất, xã Yên Lập hướng dẫn con làm quen với chữ cái.

Những năm gần đây, cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đặc biệt chú trọng xây dựng trường học hạnh phúc, lấy học sinh làm trung tâm; đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy phẩm chất, năng lực người học. Đây cũng là nền tảng quan trọng để học sinh lớp 1 có môi trường học tập thân thiện, tích cực ngay từ những ngày đầu đến trường.

Thầy giáo Phạm Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, xã Thanh Sơn chia sẻ: Để trẻ có khởi đầu thuận lợi, vai trò của gia đình rất quan trọng. Phụ huynh cần dành thời gian trò chuyện với con về trường học, giúp con hình dung những điều tích cực khi trở thành học sinh, tập cho con các kỹ năng tự phục vụ như tự mặc quần áo, chuẩn bị đồ dùng học tập, giữ gìn vệ sinh cá nhân. Cùng với đó, cha mẹ cũng nên xây dựng thời gian biểu phù hợp, rèn luyện thói quen ngủ sớm, dậy sớm và hạn chế cho con sử dụng các thiết bị điện tử. Quan trọng hơn, cha mẹ cần tránh tạo áp lực bằng việc ép con học trước chương trình hoặc đặt kỳ vọng quá lớn về thành tích ngay từ năm học đầu tiên. Một tâm lý thoải mái, niềm vui được đến trường sẽ là hành trang quý giá hơn bất kỳ kiến thức nào được học trước.

Với sự chuẩn bị chu đáo không chỉ giúp học sinh nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới mà còn góp phần hình thành niềm yêu thích học tập, sự tự tin và những phẩm chất cần thiết cho hành trình phát triển lâu dài. Hơn cả những cuốn sách mới hay chiếc cặp mới, điều mà mỗi học sinh lớp 1 cần nhất trước ngày khai trường là sự đồng hành, yêu thương và tin tưởng từ gia đình, nhà trường và toàn xã hội để các em tự tin bước vào năm học đầu tiên với niềm vui, sự háo hức và khát vọng khám phá tri thức.

Hồng Nhung