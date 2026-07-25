Tháng Bảy tri ân - Khắc ghi công ơn các Anh hùng liệt sĩ

Tháng Bảy về, cùng với cả nước, tỉnh Phú Thọ thành kính tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, tri ân những thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Những hoạt động thiết thực được tổ chức không chỉ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” mà còn góp phần lan tỏa truyền thống biết ơn, bồi đắp trách nhiệm của toàn xã hội trong chăm lo người có công.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 (Quảng Trị) vào trung tuần tháng 7/2026.

Ghi nhớ công ơn các Anh hùng liệt sĩ

Trong những ngày tháng Bảy tri ân, theo chân đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, chúng tôi có mặt tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Giữa không gian linh thiêng - nơi hàng vạn phần mộ Anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ, mỗi nén hương được dâng lên là một lời tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng trọn tuổi xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ông Bùi Minh Hoàn - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh xúc động cho biết: “Mỗi lần trở về đây, chúng tôi càng thấm thía hơn những hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ. Máu xương của các thế hệ đi trước đã đổi lấy cuộc sống hòa bình, hạnh phúc hôm nay. Đó vừa là niềm tự hào vừa là lời nhắc nhở mỗi cán bộ, hội viên cựu chiến binh và thế hệ trẻ phải luôn khắc ghi công ơn, tiếp nối truyền thống yêu nước, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh”.

Khu mộ liệt sĩ tỉnh Phú Thọ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 (Quảng Trị) được gìn giữ trong không gian tưởng niệm trang nghiêm.

Dấu ấn trong chuỗi hoạt động tri ân năm nay là lễ động thổ cải tạo, nâng cấp khu mộ liệt sĩ tỉnh Phú Thọ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Dự án sẽ cải tạo hơn 1.000 phần mộ cùng nhiều hạng mục như nhà bia, khu hành lễ, hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan, góp phần gìn giữ không gian tưởng niệm trang nghiêm, bền vững, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ.

Dự án không chỉ là nguồn lực đầu tư của tỉnh mà còn là sự đồng hành của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và những người con quê hương Đất Tổ ở khắp mọi miền. Mỗi sự đóng góp đều gửi gắm tấm lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, góp phần gìn giữ những địa chỉ đỏ thiêng liêng, để các thế hệ hôm nay và mai sau luôn khắc ghi công lao to lớn của những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Cùng với cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện các hoạt động tri ân thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".

Ông Lê Văn Đạo - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Petrolimex Phú Thọ cho biết: “Là doanh nghiệp trưởng thành trên quê hương Đất Tổ giàu truyền thống cách mạng, chúng tôi luôn ý thức rằng sự phát triển của doanh nghiệp hôm nay được xây đắp trên nền tảng hòa bình, độc lập mà các thế hệ cha anh đã đánh đổi bằng máu xương. Chúng tôi rất vinh dự được chung tay để cải tạo, nâng cấp khu mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là tấm lòng tri ân sâu sắc của tập thể cán bộ, người lao động công ty đối với các Anh hùng liệt sĩ”.

Đa dạng các hoạt động tri ân

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ luôn quan tâm, triển khai sâu rộng các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” nhằm tri ân, chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã huy động nhiều nguồn lực để xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ; thường xuyên tổ chức tu bổ, chỉnh trang, chăm sóc các phần mộ liệt sĩ bảo đảm trang nghiêm, sạch đẹp.

Cùng với đó, nhiều hoạt động thiết thực như thăm hỏi, tặng quà người có công, hỗ trợ xây dựng nhà ở, chăm lo đời sống gia đình chính sách, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai hiệu quả.

Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và nâng cao trách nhiệm của các thế hệ hôm nay trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh tỉnh dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ An Thái (phường Vân Phú).

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu; dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Đường 9, Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên, Nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên cùng nhiều địa chỉ đỏ trên cả nước.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là chương trình “Thắp nến tri ân” được đồng loạt tổ chức tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh vào tối 26/7, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và tinh thần biết ơn cho thế hệ trẻ hôm nay.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Phú Thọ đang gấp rút triển khai chiến dịch “500 ngày đêm” nhằm đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 292 nghĩa trang liệt sĩ với 28.809 phần mộ, trong đó 5.386 mộ chưa có thông tin và 1.028 mộ còn thiếu một phần thông tin.

Trong khuôn khổ chiến dịch, tỉnh sẽ lấy mẫu giám định ADN đối với 4.837 phần mộ tại 131 nghĩa trang liệt sĩ, góp phần xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Rạp chiếu phim Hòa Phong triển khai tuần phim nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước của các tầng lớp Nhân dân.

Ngoài ra, các cấp ngành, địa phương đang tập trung thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về chính sách đặc thù hỗ trợ nhà ở cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Qua rà soát, toàn tỉnh có 164 trường hợp đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, trong đó 80 trường hợp có nhu cầu xây mới nhà ở, 84 trường hợp cần sửa chữa.

Đồng chí Lê Minh Tân - Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: “Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Nội vụ đã chủ động tham mưu xây dựng và triển khai đồng bộ kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ với tinh thần trang trọng, thiết thực và giàu ý nghĩa nhân văn.

Trọng tâm là tổ chức thăm hỏi, tặng quà người có công; các hoạt động dâng hương, tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ; chương trình thắp nến tri ân; triển khai hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công và thân nhân; đồng thời đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, chăm lo, chỉnh trang các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Thông qua chuỗi hoạt động trong Tháng tri ân, tỉnh Phú Thọ mong muốn tiếp tục lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội đối với người có công với cách mạng”.

Đức Anh