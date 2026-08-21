Theo Luật BHXH 2024 có hiệu lực từ ngày 01/7/2025, người lao động cao tuổi chưa tích lũy đủ số năm đóng bảo hiểm để hưởng lương hưu và chưa đến tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội đã có thêm một chế độ mới là hưởng trợ cấp hằng tháng từ chính khoản đóng tích lũy của mình. Thủ tục hưởng chế độ này được quy định cụ thể tại Quyết định số 2270/QĐ-BTC ngày 19/8/2026 của Bộ Tài chính.

Thủ tục nhận trợ cấp hằng tháng cho lao động chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu

Đối tượng áp dụng

Thủ tục này áp dụng cho đối tượng thực hiện là cá nhân đáp ứng các yêu cầu và điều kiện thực hiện theo quy định tại Điều 23 Luật BHXH 2024: Người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu (thời gian đóng BHXH chưa đạt mức tối thiểu). Đồng thời, người lao động chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định pháp luật. Người lao động có yêu cầu hưởng trợ cấp hằng tháng từ chính khoản đóng tích lũy của mình thay vì nhận bảo hiểm xã hội một lần.

Thành phần hồ sơ

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu điện tử, hồ sơ yêu cầu giải quyết chế độ được tối giản, bao gồm:

- Văn bản đề nghị (Mẫu số 14-HSB): Người lao động kê khai bản chính theo mẫu do cơ quan BHXH ban hành.

- Sổ BHXH: Người dân không cần phải nộp lại sổ BHXH bản giấy nếu cơ quan BHXH đã có dữ liệu điện tử liên thông đầy đủ trên hệ thống.

- Trường hợp ủy quyền thực hiện: Nếu người lao động không thể trực tiếp đi nộp, hồ sơ cần kèm theo Văn bản ủy quyền đã được chứng thực theo đúng quy định pháp luật cùng với Văn bản đề nghị (Mẫu số 14-HSB).

Quy trình thực hiện

Bước 1: Lập và nộp hồ sơ Người lao động chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nêu trên và nộp đến cơ quan BHXH theo một trong các cách thức linh hoạt: Trực tuyến (qua cổng dịch vụ công trực tuyến). Trực tiếp tại bộ phận một cửa của cơ quan BHXH. Gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích.

Bước 2: Cơ quan BHXH tiếp nhận và giải quyết Cơ quan BHXH có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ hợp lệ từ người lao động và tiến hành rà soát, giải quyết chế độ theo quy định.

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết. Người lao động nhận kết quả theo hình thức đã đăng ký (trực tiếp, bưu chính hoặc giao dịch điện tử). Kết quả nhận về bao gồm:

- Quyết định về việc hưởng trợ cấp hằng tháng (Mẫu số 07E - HSB).

- Thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) được cấp trong thời gian hưởng trợ cấp hằng tháng.

- Bản quá trình đóng BHXH (Mẫu số 04-HSB).

- Tiền trợ cấp hằng tháng.

- Thông báo về số tiền đóng một lần cho phần còn thiếu (Mẫu số 35-HSB) - chỉ cấp đối với trường hợp người lao động có nguyện vọng đóng gộp một lần cho phần còn thiếu để hưởng liên tục cho đến khi đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Thời hạn giải quyết hưởng trợ cấp hằng tháng: Tối đa không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Thời hạn giải quyết khi đóng gộp một lần cho phần còn thiếu: Tối đa 5 ngày làm việc kể từ ngày người lao động hoàn thành việc đóng đủ số tiền theo quy định cho cơ quan BHXH.

Lệ phí thực hiện: Người dân hoàn toàn không phải nộp bất kỳ khoản phí hay lệ phí nào.

Cơ quan giải quyết thủ tục

Người lao động nộp hồ sơ và giải quyết thủ tục tại BHXH tỉnh hoặc BHXH cơ sở theo phân cấp giải quyết thuận tiện nhất cho địa bàn cư trú của mình.

Theo Chinhphu.vn