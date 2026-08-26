Đề xuất danh mục nhân sự lĩnh vực tài chính phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác

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Bộ Tài chính đang đề xuất danh mục lĩnh vực tài chính phải thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức.
Cụ thể, danh mục này nằm ở phần phụ lục đính kèm với Dự thảo Thông tư Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tài chính tại chính quyền địa phương. Dự thảo này đang được lấy ý kiến rộng rãi trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.
Danh mục lĩnh vực tài chính phải định kỳ thực hiện chuyển đổi vị trí công tácTại Phụ lục đính kèm Dự thảo Thông tư, Bộ Tài chính đề xuất danh mục phải thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác như sau:
1. Phân bổ ngân sách;
2. Kế toán, Kế toán trưởng;
3. Mua sắm công;
4. Thẩm định, kiểm tra và quyết toán kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước;
5. Thẩm định, cấp giấy chứng nhận đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam.
6. Thẩm định dự án.
7. Đấu thầu và quản lý đấu thầu.
8. Lập, phân bổ, quản lý kế hoạch vốn.
9. Quản lý quy hoạch.
10. Quản lý khu công nghiệp - khu chế xuất - khu kinh tế.
11. Quản lý doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh.
12. Quản lý ODA, vốn vay ưu đãi.
13. Thẩm định, định giá trong đấu giá.
Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác với cán bộ ngành tài chính là từ đủ 02 năm đến 05 nămBên cạnh đó, Dự thảo Thông tư cũng quy định về thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Điều 6.
1. Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc quy định tại Điều 5 Thông tư này là từ đủ 02 năm đến 05 năm theo quy định.
2. Thời điểm tính thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là thời điểm có quyết định điều động, bố trí phân công nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ.
Theo chinhphu.vn
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