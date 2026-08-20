VETC tạm dừng triển khai chính sách thu phí dịch vụ tài khoản giao thông

Công ty TNHH Thu phí tự động VETC (VETC) vừa có thông tin tạm dừng triển khai chính sách áp dụng mức phí dịch vụ quản lý tài khoản/ví điện tử là 6.600 đồng/tháng (đã gồm VAT) đối với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng/tháng đối với khách hàng doanh nghiệp.

Trước đó, Công ty TNHH Thu phí tự động VETC (VETC) có thông tin, từ ngày 1/8 áp dụng mức phí dịch vụ quản lý tài khoản/ví điện tử là 6.600 đồng/tháng (đã gồm VAT) đối với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng/tháng đối với khách hàng doanh nghiệp. Ngay khi thông tin này xuất hiện đã khiến nhiều chủ phương tiện bức xúc và đặt vấn đề “phí chồng phí”.

Các chủ tài khoản cho rằng khi móc tiền túi trả giá vé qua các trạm BOT hay đường cao tốc, khoản tiền đó đã bao gồm cả chi phí vận hành và quản lý trạm. Việc áp dụng công nghệ ETC/ePass vốn dĩ là để giảm nhân công, giảm in ấn vé giấy, minh bạch thu phí theo Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia trong lĩnh vực giao thông và quy định của pháp luật về thu phí sử dụng đường bộ.

Anh Thái Sơn (Hà Nội) bức xúc bày tỏ, việc chuyển từ tài khoản thu phí không dừng sang tài khoản giao thông, phải liên kết với tài khoản ngân hàng là chủ trương và yêu cầu bắt buộc của Nhà nước, mà không phải lựa chọn của chủ phương tiện. Thay vì người dân được hưởng lợi từ sự tối ưu đó, các nhà cung cấp dịch vụ thu phí tự động lại quay sang “vắt” thêm tiền phí định kỳ. Chưa kể, hàng trăm tỷ đồng tiền đọng trong ví của khách hàng đã không tính được tiền lãi mà còn đè ra thu phí “giữ hộ’”.

Tương tự như anh Sơn, nhiều chủ phương tiện cũng cho rằng, số tiền người dùng để trống trong ví điện tử hay tài khoản giao thông chính là một nguồn dòng tiền nhàn rỗi quy mô lớn. Dù quy định pháp luật giám sát chặt chẽ nhằm bảo vệ tài sản người dùng (không được dùng tiền đó đi đầu tư), các nhà cung cấp ví vẫn thu lợi từ lãi tiền gửi bảo đảm tại ngân hàng và khai thác giá trị giao dịch trên hệ sinh thái của doanh nghiệp.

VETC thừa nhận việc áp dụng chính sách chưa đầy đủ đã gây bức xúc cho người dân.

Ghi nhận các phản ánh liên quan đến chính sách phí dịch vụ ví VETC vừa qua, đơn vị thẳng thắn nhìn nhận rằng quá trình xây dựng, truyền thông và dự kiến áp dụng chính sách chưa đầy đủ, chưa đáp ứng kỳ vọng và chưa tạo được trải nghiệm tốt cũng như sự đồng thuận của khách hàng.

VETC quyết định chưa áp dụng và tạm dừng triển khai chính sách phí này để rà soát, lắng nghe thêm ý kiến khách hàng và xây dựng giải pháp phù hợp hơn.

Với việc VETC chưa áp dụng và tạm dừng triển khai chính sách phí này, các chủ xe cho rằng nhà cung cấp dịch vụ đã biết lắng nghe ý kiến khách hàng bởi bản chất VETC đang chiếm phần lớn thị phần trong mảng dịch vụ thu phí không dừng.

Các chủ xe cũng lo lắng đến việc hiện tại chỉ có 2 đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí là VETC và ePass nên việc độc quyền, bắt tay nhau đưa ra các chính sách “chèn ép” khách hàng một cách vô cớ bởi không còn lựa chọn nào. Điều này cũng giống như tình trạng ứng dụng gọi xe công nghệ trước kia (chỉ có Grab, Uber) nhưng hiện tại có nhiều đơn vị tham gia nên thị trường đã có sự cạnh tranh và người dùng chắc chắn được hưởng lợi.

Nếu ePass cũng không thực hiện tạm dừng chính sách áp dụng mức phí dịch vụ quản lý tài khoản/ví điện tử là 6.600 đồng/tháng (đã gồm VAT) đối với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng/tháng đối với khách hàng doanh nghiệp, chắc chắn “cánh tài xế” sẽ hủy dịch vụ sử dụng dán thẻ tài khoản giao thông và chuyển sang VETC.

Theo Báo CAND