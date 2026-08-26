Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người dân lựa chọn lộ trình, tránh ùn tắc dịp nghỉ lễ 2/9

Theo Cục Cảnh sát giao thông, lưu lượng phương tiện gia tăng có thể dẫn đến ùn tắc giao thông, nhất là trong các khung giờ cao điểm trước, trong và sau kỳ nghỉ, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nếu người tham gia giao thông không tuân thủ nghiêm các quy định về trật tự, an toàngiao thông.

Để bảo đảm an toàn cho người dân trong quá trình di chuyển, Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân chủ động cập nhật thông tin, lựa chọn lộ trình phù hợp.

Kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày, từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9/2026. Do đó, nhu cầu đi lại, về quê, thăm thân, du lịch của người dân dự kiến tăng cao, đặc biệt trên các tuyến cao tốc, quốc lộ, đường vành đai, các tuyến cửa ngõ ra vào các thành phố lớn và khu vực tập trung các điểm vui chơi, du lịch.

Lưu lượng phương tiện gia tăng có thể dẫn đến ùn tắc giao thông, nhất là trong các khung giờ cao điểm trước, trong và sau kỳ nghỉ, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nếu người tham gia giao thông không tuân thủ nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Để bảo đảm an toàn cho người dân trong quá trình di chuyển, Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân chủ động cập nhật thông tin, lựa chọn lộ trình phù hợp. Người dân cần chủ động cập nhật thông tin về phương án phân luồng, tổ chức, điều tiết giao thông tại các tuyến đường ra, vào hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí, truyền thông và Kênh VOV Giao thông để nắm bắt tình hình giao thông, chủ động lựa chọn thời gian, lộ trình di chuyển phù hợp, hạn chế đi vào các khu vực có nguy cơ ùn tắc.

Đặc biệt, trước khi khởi hành và trong quá trình di chuyển, người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin về các điểm ùn tắc, sự cố giao thông, tuyến đường được phân luồng hoặc hạn chế phương tiện để kịp thời điều chỉnh hành trình.

Cùng với đó, chấp hành nghiêm phương án phân luồng, điều tiết giao thông và hướng dẫn của lực lượng Cảnh sát giao thông, không tự ý đi vào đường cấm, đường ngược chiều hoặc các khu vực đã được cảnh báo, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.

Đối với người điều khiển ô tô, Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo chủ động kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện trước khi khởi hành, nhất là hệ thống phanh, lốp, đèn, nhiên liệu và các thiết bị an toàn.

Theo dõi tình hình giao thông, lựa chọn thời gian và lộ trình phù hợp, hạn chế đi vào các khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc.

Khi lưu thông trên đường cao tốc, phải tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, đi đúng làn đường; không chuyển làn tùy tiện, không dừng, đỗ xe trái quy định.

Trường hợp phương tiện gặp sự cố, cần nhanh chóng đưa xe vào vị trí an toàn nếu có thể, bật đèn cảnh báo, đặt cảnh báo phía sau phương tiện và liên hệ lực lượng chức năng để được hỗ trợ.

Đặc biệt, tuyệt đối không lái xe khi đã sử dụng rượu, bia. Không sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị gây mất tập trung khi đang điều khiển phương tiện.

Đối với người điều khiển mô tô, xe máy, cần đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và cài quai đúng quy cách; chấp hành nghiêm quy định về tốc độ, đi đúng phần đường, làn đường.

Không lạng lách, đánh võng, vượt ẩu, đi ngược chiều hoặc vượt đèn đỏ.

Đặc biệt chú ý quan sát khi lưu thông tại nút giao, khu vực đông phương tiện, đoạn đường có nhiều xe tải, xe khách và các điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Đối với hành khách đi xe khách, cần lựa chọn phương tiện, đơn vị vận tải được phép hoạt động; không lên, xuống xe tại những vị trí không bảo đảm an toàn.

Không yêu cầu lái xe dừng, đỗ, đón trả khách trái quy định.

Trong quá trình di chuyển, cần thắt dây an toàn tại những vị trí được trang bị và tuân thủ hướng dẫn của lái xe, nhân viên phục vụ.

Đối với gia đình có trẻ em, người lớn cần chủ động hướng dẫn, nhắc nhở trẻ các kỹ năng tham gia giao thông an toàn; sử dụng các thiết bị bảo vệ phù hợp và luôn quan sát, bảo đảm an toàn cho trẻ trong suốt hành trình.

Khi gặp thời tiết xấu, mưa lớn, ngập úng, sạt lở, người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, tăng khoảng cách an toàn, bật đèn phù hợp, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và tuyệt đối không cố tình di chuyển qua khu vực đã được cảnh báo nguy hiểm.

Cùng với đó, Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân chủ động cập nhật tình hình giao thông trước và trong quá trình di chuyển, lựa chọn tuyến đường thay thế khi cần thiết.

Khi gặp ùn tắc, hãy bình tĩnh, kiên nhẫn, chấp hành sự điều tiết, phân luồng của lực lượng chức năng; không chen lấn, tranh giành làn đường, không đi vào làn ngược chiều, không dừng, đỗ phương tiện gây cản trở giao thông.

Người dân có thể chủ động cung cấp thông tin, hình ảnh về các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đến cơ quan chức năng qua các kênh tiếp nhận phù hợp, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.

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Theo baochinhphu.vn