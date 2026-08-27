“Bóc phốt” người khác lên mạng, có thể bị phạt đến 25 triệu đồng

Cá nhân công khai dữ liệu cá nhân của người khác khi chưa được đồng ý có thể bị phạt đến 25 triệu đồng, đồng thời buộc gỡ bỏ, thu hồi dữ liệu đã công khai. Quy định mới đặc biệt đáng lưu ý với hành vi đăng thông tin để “bóc phốt”, tố cáo, phản ánh trên mạng xã hội.

Người dùng mạng xã hội cần thận trọng khi đăng tải dữ liệu cá nhân của người khác. Ảnh minh họa: Cao Kỳ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 330/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Nghị định gồm 4 chương, 82 điều và có hiệu lực từ ngày 19-8-2026.

Đáng chú ý, Điều 50 Nghị định 330/2026/NĐ-CP quy định cụ thể các hành vi vi phạm liên quan đến công khai dữ liệu cá nhân và mức xử phạt tương ứng.

Công khai dữ liệu cá nhân khi chưa được đồng ý

Theo khoản 2 Điều 50, tổ chức công khai dữ liệu cá nhân khi chưa có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, có thể bị phạt từ 30-50 triệu đồng. Đối với cá nhân thực hiện cùng hành vi, mức phạt bằng một nửa, tương ứng 15-25 triệu đồng.

Cùng mức phạt này còn áp dụng đối với hành vi công khai dữ liệu cá nhân gây xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của chủ thể dữ liệu. Như vậy, trong trường hợp một cá nhân tự ý đưa dữ liệu cá nhân của người khác lên mạng khi chưa được người đó đồng ý, người thực hiện có thể bị phạt tối đa 25 triệu đồng.

Đáng chú ý, chế tài không chỉ dừng ở tiền phạt. Người vi phạm còn có thể bị buộc gỡ bỏ, thu hồi dữ liệu cá nhân đã công khai.

Tuy nhiên, cần hiểu rằng không phải cứ đăng thông tin liên quan đến người khác là đương nhiên bị phạt. Việc xử lý phải căn cứ vào loại dữ liệu được công khai, việc chủ thể dữ liệu có đồng ý hay không và đặc biệt là trường hợp đó có thuộc diện pháp luật cho phép công khai hay không.

Nghị định 330/2026/NĐ-CP không chỉ kiểm soát việc có được phép công khai dữ liệu hay không mà còn đặt ra yêu cầu về mục đích và phạm vi công khai.

Theo Điều 50, tổ chức có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng nếu công khai dữ liệu cá nhân trong những trường hợp như không có mục đích cụ thể, không thuộc trường hợp được phép công khai; công khai vượt quá phạm vi hoặc loại dữ liệu cần thiết cho mục đích công khai; hoặc công khai dữ liệu nhưng không phản ánh đúng dữ liệu từ nguồn gốc. Cá nhân thực hiện cùng hành vi chịu mức phạt bằng một nửa.

Điều này có nghĩa, ngay cả khi việc công khai dữ liệu có một mục đích nhất định, người công khai cũng không mặc nhiên được đưa toàn bộ thông tin liên quan đến một cá nhân lên mạng.

Nghị định cũng quy định trách nhiệm đối với việc không kiểm soát, giám sát hoạt động công khai dữ liệu hoặc không có biện pháp ngăn chặn việc truy cập, sử dụng, tiết lộ, sao chép, sửa đổi, xóa, hủy trái phép dữ liệu cá nhân đã công khai.

Không phải mọi thông tin liên quan đến người khác đều được phép công khai trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: Cao Kỳ

Không thể lấy lý do “bóc phốt” để tùy ý công khai dữ liệu

Theo luật sư Đinh Thị Nguyên, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, người sử dụng mạng xã hội cần phân biệt giữa quyền phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin và việc tự ý công khai dữ liệu cá nhân của người khác.

Theo luật sư, khi phản ánh một vụ việc, người đăng thông tin cần xác định rõ mục đích công khai, loại dữ liệu thực sự cần thiết và phạm vi thông tin được phép đưa ra công chúng.

Việc một người cho rằng mình đang “bóc phốt”, cảnh báo cộng đồng hoặc bảo vệ quyền lợi của mình không đồng nghĩa với việc có thể tùy ý công khai mọi thông tin về người khác, đặc biệt là những dữ liệu không cần thiết cho mục đích phản ánh.

Luật sư cho rằng người dùng mạng xã hội nên hạn chế tối đa việc đăng tải các dữ liệu cá nhân không cần thiết và cần cân nhắc kỹ trước khi công khai thông tin nhận diện một cá nhân. Nếu vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, người dân có thể cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan có thẩm quyền thay vì tự đưa toàn bộ dữ liệu lên mạng.

Đặc biệt, trong trường hợp pháp luật có quy định cho phép công khai dữ liệu cá nhân, việc công khai phải được thực hiện đúng mục đích và trong phạm vi cần thiết, tránh biến một quyền được pháp luật cho phép thành hành vi xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.

Vì vậy, trước khi đăng tải thông tin về một người khác, người dùng cần cân nhắc không chỉ thông tin đó có đúng hay không, mà còn phải xem xét có được phép công khai hay không, có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu hay thuộc trường hợp pháp luật cho phép, và phạm vi thông tin công khai có thực sự cần thiết hay không.

Siết chặt việc công khai dữ liệu cá nhân

Trước khi Nghị định 330/2026/NĐ-CP có hiệu lực, Nghị định 15/2020/NĐ-CP đã có quy định xử phạt đối với hành vi thu thập, sử dụng, chia sẻ, phát tán thông tin cá nhân trái quy định, với mức phạt cao nhất 30 triệu đồng đối với tổ chức.

Điểm đáng chú ý của Nghị định 330/2026/NĐ-CP là hành vi “công khai dữ liệu cá nhân” được quy định cụ thể hơn thành một nhóm hành vi, đi kèm các yêu cầu về sự đồng ý của chủ thể dữ liệu, mục đích và phạm vi công khai.

https://hanoimoi.vn/boc-phot-nguoi-khac-len-mang-co-the-bi-phat-den-25-trieu-dong-1352460.html

Theo hanoimoi.vn