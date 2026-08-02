“Khó vạn lần dân liệu cũng xong”

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Trong bối cảnh toàn tỉnh đang đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn như hiện nay, việc tạo sự đồng thuận của Nhân dân đã đóng vai trò quyết định và mang những ý nghĩa thiết thực, khẳng định chân lý: Nơi nào cấp ủy, chính quyền gần dân, trọng dân, lắng nghe và tôn trọng ý kiến của Nhân dân, nơi đó những việc “khó vạn lần” cũng sẽ được tiến hành thuận lợi...

Khơi sức dân ở Tam Nông

Những ngày cuối tháng 5/2026 vừa qua, trên tuyến đường nối giữa thôn 7 và 6 (thuộc xã Dân Quyền cũ), nay là xã Tam Nông, hàng chục hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ nhiều hạng mục công trình để bàn giao mặt bằng sạch, phục vụ dự án mở rộng đường giao thông nông thôn. Trước đây, mặt đường trong thôn chỉ rộng từ 2,5 - 3,5 m gây nhiều khó khăn cho việc đi lại, giao thương của người dân. Từ thực tế trên, chính quyền địa phương đã kịp thời nắm bắt, triển khai dự án mở rộng, nâng cấp tuyến đường, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống. Với quyết tâm chung sức, đồng lòng cùng chính quyền địa phương nên ngay sau khi được tuyên truyền, nhiều gia đình đã tiên phong hiến đất mở đường với tinh thần đồng thuận cao.

Hàng chục hộ dân thôn 6 và thôn 7 xã Tam Nông tự nguyện hiến đất, tháo dỡ vật kiến trúc, tạo điều kiện cho địa phương triển khai dự án làm đường giao thông được thuận lợi.

Ngay tại đầu tuyến đường, hộ bà Nguyễn Thị Liệu đã hiến 15m2 đất thổ cư đồng thời tiến hành phá dỡ hệ thống tường rào kiên cố để xóa bỏ “nút thắt cổ chai” tạo sự thông thoáng, an toàn ngay từ đầu lối vào. Tiếp nối gia đình bà Liệu, hai hộ khác là ông Nguyễn Thế Hưng và Nguyễn Văn Luân cũng đã hiến 40m2 đất và nhanh chóng tháo dỡ hàng loạt công trình kiến trúc có giá trị cùng hơn 70m tường rào bao quanh, nhà vệ sinh, phòng ngủ, nhà bếp, hệ thống chuồng trại chăn nuôi và nhiều cây cối lâu năm. Dẫu biết “tấc đất tấc vàng” song các hộ dân đều bày tỏ sự phấn khởi. Bà con chỉ mong muốn sớm có tuyến đường sạch đẹp, khang trang để thuận tiện cho việc đi lại và tạo điều kiện cho con em đến lớp an toàn. Sự đồng thuận của người dân Tam Nông là minh chứng sinh động cho việc phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Những mét vuông đất được hiến, những công trình kiên cố bị tháo dỡ... phục vụ cho hàng chục dự án ở Tam Nông hôm nay không chỉ giúp cho hạ tầng giao thông địa phương ngày càng hoàn thiện, mà còn nối dài thêm niềm vui, thắt chặt tình đoàn kết và mở ra những cơ hội phát triển mới cho đời sống kinh tế - xã hội của xã nhà.

Tạo đồng thuận cho địa phương phát triển

Những ngày này, công trình cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn tại thôn 21 Minh Đức, xã Hiền Quan (khu 2, xã Thanh Uyên cũ) đã hoàn thiện. Đây là công trình quan trọng của địa phương, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông liên thôn, đáp ứng nhu cầu đi lại và giao thương của người dân. Công trình có tổng mức đầu tư 8 tỷ đồng, gồm 3 tuyến đường với tổng chiều dài hơn 1,1km. Được khởi công từ tháng 10/2025, theo kế hoạch sẽ hoàn thành thành vào tháng 9/2026. Từ sự đồng lòng của Nhân dân các thôn, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhà thầu đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành vào trung tuần tháng 7/2026, vượt tiến độ 2 tháng so với kế hoạch.

Từ sự đồng thuận hiến đất của 56 hộ dân, tuyến đường tại thôn Minh Đức, xã Hiền Quan đã hoàn thành vượt tiến độ 2 tháng.

Điều đáng mừng là với tinh thần chung sức xây dựng quê hương, 56 hộ dân đã tự nguyện hiến đất, tạo mọi điều kiện thuận lợi để công trình được triển khai vượt tiến độ. Tuyến đường không chỉ giúp diện mạo nông thôn Hiền Quan hôm nay thêm sạch đẹp, hiện đại mà còn tạo đòn bẩy để thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Những ngày đầu tháng 7/2026, 74 hộ dân có đất, cây trồng nằm trong phạm vi Dự án nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn (đoạn ĐT.323E đi khu 3 xã Minh Phú (cũ) nay là xã Trạm Thản) đã đồng thuận hiến đất, tháo dỡ công trình, di dời tài sản để bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện cho đơn vị thi công và địa phương tiến hành thực hiện dự án đúng tiến độ. Ước mơ về một con đường rộng rãi, giúp việc đi lại và vận chuyển hàng hóa thuận lợi hơn đang dần trở thành hiện thực. Tuyến đường còn là minh chứng rõ nét cho sự đồng lòng của Nhân dân và cấp ủy, chính quyền địa phương trong hành trình xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Là một trong những hộ đi đầu của phong trào hiến đất, gia đình ông Lê Thanh Hà đã hiến hơn 2.200m2 cho việc mở rộng đường. Ông Hà chia sẻ: “Thực ra nói không tiếc thì không đúng. Nhưng nhìn thấy đường xá thuận lợi sẽ giúp việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của bà con dễ dàng hơn, mở ra cơ hội phát triển kinh tế. Quan trọng con cháu mình sẽ không còn phải đi trên những con đường lầy lội như trước nên chúng tôi rất mừng và mong địa phương sớm hoàn thành đưa vào sử dụng tuyến đường này”. Đồng chí Trần Như Tuấn - Chủ tịch UBND xã khẳng định: Công trình được triển khai sẽ tạo động lực để thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, từng bước xây dựng diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, hiện đại. Cũng từ sự đồng lòng của Nhân dân, Dự án đã được triển khai thuận lợi và sẽ sớm hoàn thành, khai thác hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

“Khó vạn lần dân liệu cũng xong” - lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được minh chứng sinh động qua thực tiễn ở nhiều địa phương, khẳng định vai trò quyết định của Nhân dân trong mọi phong trào, đặc biệt là việc hiến đất làm đường giao thông nhằm tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội. Từ đó khẳng định khi Nhân dân đồng lòng, những việc tưởng chừng là “việc khó của Nhà nước” sẽ trở thành việc chung của cộng đồng, tạo nên sức mạnh to lớn để hoàn thiện hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Minh Tự