Đồng bộ giải pháp phòng ngừa tham nhũng từ cơ sở

Xác định phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (PCTNLPTC) là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài, từ đầu năm đến nay, chính quyền hai cấp của tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ hoàn thiện thể chế, tăng cường tuyên truyền đến nâng cao hiệu quả thanh tra, kiểm tra, góp phần xây dựng nền hành chính liêm chính, minh bạch, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh thường xuyên tổ chức phiên họp đánh giá kết quả công tác.

Chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa

Ngay từ đầu năm, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác PCTNLPTC. Trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương đã ban hành 683 văn bản triển khai các nhiệm vụ, giải pháp theo quy định; đồng thời thực hiện nghiêm việc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTNLPTC.

UBND tỉnh cũng ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 11/3/2026 thực hiện Chiến lược quốc gia về PCTNLPTC đến năm 2030; phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với chương trình công tác hằng năm, bảo đảm triển khai đồng bộ, thống nhất.

Một trong những điểm nhấn nổi bật là công tác rà soát, hoàn thiện thể chế. Các cơ quan chức năng đã chủ động rà soát những quy định còn chồng chéo, sơ hở, dễ phát sinh tiêu cực để kiến nghị sửa đổi, bổ sung. Sau khi hợp nhất, tỉnh đã hoàn thành việc rà soát, xử lý hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, được Trung ương đánh giá là địa phương dẫn đầu cả nước về kết quả “làm sạch” hệ thống văn bản.

Cùng với đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan chuyên trách tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, chỉ đạo, kiểm tra, xử lý các vụ việc, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về PCTNLPTC. Trong 6 tháng đầu năm, cơ quan điều tra đã khởi tố 11 vụ án với 25 bị can liên quan đến hành vi tham nhũng; các cơ quan, đơn vị, địa phương xử lý kỷ luật 7 trường hợp có hành vi tham nhũng.

Tập trung thanh tra các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực

Hoạt động thanh tra tiếp tục được đổi mới theo hướng trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng như quản lý đất đai, tài chính công, đầu tư xây dựng.

BOX: Trong 6 tháng đầu năm, Thanh tra tỉnh đã triển khai 70 cuộc thanh tra, gồm 33 cuộc theo kế hoạch, 20 cuộc chuyển tiếp và 17 cuộc đột xuất; ban hành 38 kết luận thanh tra.

Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế với tổng số tiền trên 17 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách 14 tỷ đồng, xử lý kinh tế bằng các hình thức khác hơn 3 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với 43 tập thể và 59 cá nhân có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Thị Xuân Hoa - kế toán Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Đáng chú ý, chất lượng công tác thanh tra tiếp tục được nâng lên khi giảm các cuộc thanh tra dàn trải, tăng cường thanh tra chuyên sâu đối với những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. Qua thanh tra và theo dõi việc thực hiện các kết luận thanh tra, chưa phát hiện vụ việc tham nhũng phải xử lý theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh đã tiến hành 28 cuộc thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTNLPTC; trong đó, 8 cuộc đang hoàn thiện dự thảo kết luận, 20 cuộc đang được triển khai.

Việc kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập tiếp tục được thực hiện nghiêm túc. Có 5.626 người thuộc diện kê khai đã hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập; 100% bản kê khai được công khai theo quy định. Thanh tra tỉnh đồng thời tổ chức bốc thăm lựa chọn 47 người thuộc 12 cơ quan, đơn vị để xác minh tài sản, thu nhập trong năm 2026.

Những kết quả đạt được cho thấy quyết tâm chính trị và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị trong công tác PCTNLPTC với quan điểm phòng ngừa từ sớm, từ xa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương và tăng cường kiểm soát quyền lực sẽ là nền tảng quan trọng để xây dựng nền hành chính liêm chính, minh bạch, phục vụ Nhân dân và phát triển bền vững.

Huy Thắng