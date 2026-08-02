Thiết thực “Tháng dân vận”

Tại các địa phương trong tỉnh, “Tháng Dân vận” năm 2026 được triển khai đồng loạt và sâu rộng đã mang một ý nghĩa chính trị - xã hội vô cùng sâu sắc. Đây không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị nhằm củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà còn là giải pháp thiết thực để đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống.

Thắt chặt tình quân dân

Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy xã Tây Cốc về triển khai “Tháng Dân vận” năm 2026, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 14, Tiểu đoàn 15 thuộc Lữ đoàn Tăng thiết giáp 406 (Quân khu 2) cùng 75 cán bộ các đoàn thể và Nhân dân trong thôn Phúc Thịnh đã tổ chức vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm và giúp đỡ các gia đình chính sách dọn dẹp nhà cửa, vườn tược; đồng thời di chuyển khối lượng lớn đất sạt lở ảnh hưởng đến giao thông, góp phần bảo đảm an toàn cho việc đi lại của Nhân dân.

Qua đó, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, các tổ chức đoàn thể và Nhân dân trong việc chung tay xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, chăm lo các gia đình chính sách, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào dân vận trên địa bàn xã.

100 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã cùng Nhân dân tập trung triển khai có hiệu quả "Tháng Dân vận" ở xã Tây Cốc.

Hưởng ứng các hoạt động của “Tháng Dân vận”, UBND xã Tây Cốc phối hợp với Lữ đoàn Tăng thiết giáp 406 (Quân khu 2) cùng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, phát dọn cây cỏ, khơi thông cống rãnh, hỗ trợ xây dựng hệ thống thoát nước; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn; đồng thời hỗ trợ xây dựng Nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. Các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống Nhân dân, phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó quân - dân và chung tay xây dựng nông thôn ngày càng khang trang, văn minh.

UBND xã Tây Cốc đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật hưởng ứng "Tháng Dân vận" năm 2026. Thông qua hình thức sân khấu hóa, những tiểu phẩm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư đối với các dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã đã góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong quá trình triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Ngoài ra, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 406 và Bảo hiểm xã hội cơ sở Đoan Hùng đã tuyên truyền các nội dung liên quan đến Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế cùng các quy định pháp luật thiết thực gắn với đời sống Nhân dân; giải đáp, hướng dẫn một số vấn đề được người dân quan tâm, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Góp phần đảm bảo an sinh xã hội

“Tháng Dân vận” trên địa bàn xã Bằng Luân năm 2026 được tổ chức với sự hỗ trợ của Trung đoàn 174, thuộc Sư đoàn 316 và Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương.

Trong tháng 7, các tổ công tác cùng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang khuôn viên Nhà văn hóa các thôn. Cấp ủy, chính quyền cùng các lực lượng đã hỗ trợ, giúp đỡ gia đình chính sách dọn dẹp nhà cửa, thực hiện các phần việc thiết thực, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” với người có công với cách mạng.

Thông qua “Tháng Dân vận”, xã tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, phát huy tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và chăm lo an sinh xã hội.

Gần 3.000 ngày công của Nhân dân và cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 174 đã được huy động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội của xã Bằng Luân trong " Tháng Dân vận" năm 2026.

Với sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, các hoạt động trong “Tháng Dân vận” năm 2026 đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần xây dựng xã Bằng Luân ngày càng phát triển.

Trong “Tháng Dân vận”, gần 3.000 ngày công được huy động để chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa 16 thôn; sửa chữa, nâng cấp 2 điểm vui chơi cho thiếu nhi tại thôn Minh Luân và Thanh Liêm, trong đó Nhân dân đóng góp gần 1.500 ngày công, lực lượng bộ đội khoảng 1.400 ngày công; tổng giá trị nguồn lực huy động đạt gần 1,7 tỷ đồng. Trao tặng 16 máy tính cho các thôn và 5 máy tính cho Trường Tiểu học Bằng Doãn, tổng trị giá 300 triệu đồng. Lắp đặt hệ thống đèn đường an ninh tại các thôn Phúc Lai, Đồng Tiến và Bằng Luân, tổng chiều dài 2,7km, trị giá trên 540 triệu đồng. Phát dọn, khơi thông cống rãnh trên 11 tuyến đường, tổng chiều dài khoảng 10km; nạo vét, phát dọn 6,1km kênh mương nội đồng; tổ chức tổng vệ sinh môi trường trên 11 tuyến đường trục chính.

Mô hình “Sáng từ ngõ, đẹp từ nhà” được triển khai tại 16/16 thôn; đồng thời phát động Cuộc thi sáng tạo mô hình phân loại, xử lý rác thải từ vật liệu tái chế, góp phần xây dựng Bằng Luân sáng - xanh - sạch - đẹp.

Thực hiện "Tháng Dân vận" tại Bằng Luân, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương trao tặng trang thiết bị cho Trạm Y tế xã trị giá 156 triệu đồng; tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, khám mắt và cấp thuốc miễn phí cho 190 người.

Từ tháng 4 đến hết tháng 7/2026, Bệnh viện đã đón, khám trực tiếp cho khoảng 600 lượt người có công và đối tượng chính sách với tổng trị giá 85 triệu đồng. Viện mắt Hà Nội Phú Thọ và Công ty Dược đã trao gói mổ đục thủy tinh thể và thuốc miễn phí giá trị 150 triệu đồng. Trao quà cho 27 học sinh nghèo vượt khó, trị giá trên 17,5 triệu đồng; trao 11 suất quà cho người cao tuổi neo đơn, trị giá trên 7,2 triệu đồng. Trao tặng 320 bộ trang phục dưỡng sinh cho Hội Người cao tuổi xã, trị giá 70 triệu đồng. Phong trào “Viên gạch hồng” đã hỗ trợ hai hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Minh Luân và Đức Thái với tổng số tiền 60 triệu đồng; sửa chữa nhà ở, vệ sinh vườn cây cho 32 gia đình chính sách, huy động 560 ngày công; tổ chức thăm hỏi, trao 18 suất quà cho người có công.

Bên cạnh đó, các lực lượng còn tổ chức tuyên truyền pháp luật, củng cố quốc phòng - an ninh và hệ thống chính trị với 160 lượt người tham dự; củng cố hoạt động của 16 tổ an ninh trật tự, tiếp tục duy trì phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phối hợp bảo đảm an ninh địa bàn giáp ranh. Xã còn tiến hành ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 với Trung đoàn 174 và Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương; tổ chức nhiều hoạt động giao lưu thể thao, văn hóa, văn nghệ, thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, mở ra cơ chế phối hợp lâu dài trong công tác dân vận, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Minh Tự