Bình Phú kiện toàn các chi hội, chi đoàn sau sắp xếp đơn vị thôn

Chiều 2/7, xã Bình Phú tổ chức hội nghị công bố các quyết định kết thúc hoạt động, thành lập, đổi tên các chi hội, chi đoàn trực thuộc các tổ chức chính trị - xã hội xã sau khi thực hiện sắp xếp thôn.

Toàn cảnh hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 19/6/2026 của HĐND xã Bình Phú khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 về sắp xếp đơn vị thôn, địa phương giảm từ 36 khu dân cư xuống còn 24 thôn. Cùng với việc kiện toàn hệ thống tổ chức ở cơ sở, các tổ chức chính trị - xã hội của xã đã giảm 48/160 chi hội, chi đoàn và 134/355 chức danh trưởng, phó chi hội, chi đoàn, góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Hội nghị đã công bố các quyết định kết thúc hoạt động đối với các chi hội, chi đoàn cũ; quyết định thành lập các chi hội, chi đoàn mới; quyết định chỉ định Ban Chấp hành, chi hội trưởng, bí thư chi đoàn và các chức danh liên quan sau sắp xếp.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ xã, các tổ chức chính trị - xã hội đã trao quyết định, giao nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ được chỉ định, đồng thời đề nghị các đồng chí phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng các chi hội, chi đoàn ngày càng vững mạnh.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ xã Bình Phú trao quyết định cho cán bộ các chi hội, chi đoàn sau sắp xếp đơn vị thôn.

Nhân dịp này, các tổ chức chính trị - xã hội xã đã tri ân, ghi nhận những đóng góp của 134 cán bộ chi hội, chi đoàn thôi đảm nhiệm nhiệm vụ sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị thôn.

Việc kiện toàn tổ chức và đội ngũ cán bộ ngay sau sắp xếp đơn vị thôn có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm hoạt động thông suốt của các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở, tạo nền tảng để tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đây cũng là tiền đề để các chi hội, chi đoàn phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp đoàn viên, hội viên, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã Bình Phú trong giai đoạn mới.

Bích Liên - Đặng Khánh