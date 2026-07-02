Ngành Nông nghiệp và Môi trường triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Chiều 2/7, dưới sự chủ trì của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Hồ Quốc Dũng - Phó Thủ tướng Chính phủ, Trịnh Việt Hùng - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

6 tháng đầu năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 với phương châm: “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động hiệu quả, đổi mới sáng tạo, tăng tốc đột phá, tăng trưởng bền vững”. Tiếp tục tăng cường hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần phát triển kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Chuyển đổi số tiếp tục được tăng cường với việc xây dựng, hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, hạ tầng số và nền tảng số dùng chung, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công. Bộ cũng triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; đến ngày 25/6/2026, giá trị giải ngân đạt 2.110 tỷ đồng, bằng 31,6% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Sản xuất nông, lâm, thủy sản duy trì ổn định, bảo đảm nguồn cung trong nước, thị trường tiêu thụ tiếp tục được mở rộng. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 35,88 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước; tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành đạt khoảng 3,8-3,85%.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường tới các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ghi nhận những kết quả ngành Nông nghiệp và Môi trường đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí đề nghị toàn ngành tiếp tục phát huy kết quả, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ công tác năm 2026.

Trong đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ; đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, chính sách, cải cách thủ tục hành chính; phát triển Chính phủ số trong ngành; triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Cùng với đó, tập trung xây dựng, hoàn thiện và khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, nhất là cơ sở dữ liệu đất đai, môi trường, khí tượng thủy văn, tài nguyên nước và nông nghiệp, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu với Trung tâm Dữ liệu quốc gia và các hệ thống thông tin của Chính phủ. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu.

Lê Hoàng