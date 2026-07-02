Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc đối với 2 dự án tại xã Lương Sơn

Ngày 2/7, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành đã kiểm tra tiến độ, chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc đối với 2 dự án tại xã Lương Sơn: Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Đông Trường Sơn; Khu nghỉ ngơi, vui chơi giải trí Thung lũng Nữ Hoàng (dự án nhà ở).

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nghe lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo các nội dung có liên quan đến dự án Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Đông Trường Sơn.

Dự án Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Đông Trường Sơn có tổng diện tích quy hoạch, thu hồi là 983.395m2. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đã thực hiện đối với 913.818,4m2 (đạt khoảng 92,92% diện tích), chi trả bồi thường hơn 78,2 tỷ đồng cho 68/81 hộ bị ảnh hưởng. Chủ đầu tư đã được giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án và được cấp giấy phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Doanh nghiệp đang triển khai thi công các hạng mục theo quy hoạch, hồ sơ thiết kế và giấy phép được cấp.

Dự án Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Đông Trường Sơn vẫn còn vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên, dự án vẫn còn 69.576,6m2 chưa hoàn thành GPMB. Trong đó có 61.353,1m2 thuộc địa giới xã Lương Sơn; 8.223,5m2 thuộc địa giới xã Liên Sơn. Một số hộ dân chưa nhận tiền bồi thường hoặc chưa phối hợp kê khai, kiểm đếm. Việc xác minh nguồn gốc đất, điều chỉnh địa giới hành chính và phương án di dời đường dây điện 35kV vẫn chưa hoàn tất.

Đáng chú ý, người dân phản ánh trong quá trình thi công, hoạt động san gạt, cải tạo mặt bằng của chủ đầu tư tại khu vực ven sông Bùi có nguy cơ ảnh hưởng đến dòng chảy tự nhiên. Qua kiểm tra thực địa, cơ quan chức năng xác định mốc giới dự án đã được cắm ngoài thực địa. Việc thi công sát khu vực lòng sông tiềm ẩn nguy cơ thu hẹp khả năng thoát lũ, gây sạt lở và ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của người dân.

UBND xã Lương Sơn đã đề nghị chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Legacy Riverside tạm dừng các hoạt động san gạt, thi công hạ tầng tại đoạn giáp sông Bùi để tiếp tục rà soát, đánh giá và xử lý theo quy định. Sở Xây dựng đã chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra hiện trạng, tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết.

Đại diện Công ty TNHH Legacy Riverside - chủ đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Đông Trường Sơn báo cáo về hoạt động thi công đoạn tiếp giáp sông Bùi.

Dự án Khu nghỉ ngơi, vui chơi giải trí Thung lũng Nữ Hoàng (dự án nhà ở) có tổng diện tích quy hoạch, thu hồi là 141,7ha. Đến nay đã GPMB 130,9ha, còn 5.837m2 của 10 hộ dân có đất tiếp giáp quốc lộ 6 chưa hoàn thành do nằm trong phạm vi quy hoạch mở rộng quốc lộ 6.

Dự án Khu nghỉ ngơi, vui chơi giải trí Thung lũng Nữ Hoàng (dự án nhà ở) còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng của các hộ dân nằm tiếp giáp quốc lộ 6.

Theo UBND xã Lương Sơn, phương án bồi thường đối với các hộ dân này đã được phê duyệt từ nhiều năm trước với tổng kinh phí khoảng 800 triệu đồng. Đồng thời, chủ đầu tư cam kết hỗ trợ thêm với tổng mức hỗ trợ khoảng 31 tỷ đồng. Mặc dù chính quyền địa phương, Trung tâm Phát triển quỹ đất và chủ đầu tư đã nhiều lần tuyên truyền, vận động, các hộ dân vẫn chưa đồng thuận và tiếp tục đề nghị bồi thường với mức cao hơn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn cùng đoàn công tác nghe chủ đầu tư dự án Khu nghỉ ngơi, vui chơi giải trí Thung lũng Nữ Hoàng báo cáo những vướng mắc liên quan.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nhấn mạnh đây là 2 dự án có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển đô thị, dịch vụ và du lịch của địa phương. Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, UBND xã Lương Sơn và chủ đầu tư tập trung phối hợp giải quyết dứt điểm các tồn tại về GPMB, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, xử lý các vấn đề liên quan đến quy hoạch, đất đai, dòng chảy sông Bùi và hạ tầng kỹ thuật.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư khi triển khai các dự án phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật, không làm ảnh hưởng đến môi trường, hệ sinh thái, khả năng thoát lũ và đời sống của người dân. Đồng thời, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đối thoại, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Mạnh Hùng