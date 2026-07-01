Xã Bình Phú công bố các nghị quyết, quyết định về thành lập thôn và kiện toàn nhân sự sau sắp xếp

Chiều 30/6, xã Bình Phú tổ chức hội nghị công bố các nghị quyết, quyết định về thành lập thôn, chi bộ thôn và kiện toàn nhân sự các thôn sau sắp xếp, sáp nhập; đồng thời gặp mặt, tri ân các cán bộ không chuyên trách ở khu dân cư thôi tham gia công tác theo chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy.

Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị đã công bố nghị quyết của HĐND xã về việc sắp xếp, đổi tên thôn trên địa bàn; quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về thành lập các chi bộ thôn sau sắp xếp, đổi tên; các quyết định chỉ định Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ; quyết định của UBND xã về chỉ định Trưởng thôn lâm thời và quyết định của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã về chỉ định Trưởng Ban Công tác Mặt trận tại các thôn.

Theo các nghị quyết, quyết định được công bố, sau sắp xếp, xã Bình Phú giảm từ 36 khu dân cư xuống còn 24 thôn. Trong đó, 10 thôn giữ nguyên tên gọi; 11 khu dân cư được sáp nhập, đổi tên để thành lập thôn mới; 3 khu dân cư được đổi tên.

Lãnh đạo xã Bình Phú cũng đã trao các quyết định cho các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban Công tác Mặt trận các thôn mới được thành lập; tặng hoa tri ân 44 đồng chí là Bí thư chi bộ, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng khu dân cư và Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôi tham gia công tác sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp.

Lãnh đạo xã Bình Phú trao quyết định chỉ định Bí thư chi bộ, Trưởng thôn và Trưởng Ban Công tác Mặt trận cho các đồng chí được chỉ định tại các thôn sau sắp xếp.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Phong - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ cơ sở trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, việc sắp xếp thôn là chủ trương đúng đắn nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín để phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Đồng chí đề nghị các thôn mới khẩn trương ổn định tổ chức, thực hiện tốt công tác bàn giao, tiếp nhận nhiệm vụ; sớm ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Đồng thời, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh từ cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng các thôn ngày càng phát triển.

Bích Liên - Đặng Khánh