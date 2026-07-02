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Đảng ủy UBND tỉnh trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026

Sáng 2/7, Đảng ủy UBND tỉnh tổ chức trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bộ UBND tỉnh năm 2026. Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong toàn Đảng bộ UBND tỉnh.

Đảng ủy UBND tỉnh trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026

Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Bùi Văn Trường trao giải A cho đại diện nhóm tác giả thuộc Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ.

Sau thời gian phát động, đã có 42/52 đơn vị tham gia với 55 tác phẩm ở 5 thể loại: Tạp chí, báo in, báo điện tử, truyền hình, video clip.

Các tác phẩm dự thi cơ bản bám sát chủ đề, nhiều tác phẩm có sự đầu tư công phu, chất lượng tốt, phản ánh những vấn đề thời sự gắn với thực tiễn xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và lan tỏa các giá trị tích cực trong xã hội.

Đảng ủy UBND tỉnh trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026

Lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng các tác giả, nhóm tác giả đạt giải.

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C, 4 giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc đạt giải. 10 tác phẩm đạt giải cũng sẽ được gửi tham dự cuộc thi cấp tỉnh.

Lê Hoàng


Lê Hoàng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng UBND tỉnh Nền tảng tư tưởng của Đảng cuộc thi Bảo vệ Trao giải Hồ Chí Minh đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng Tác phẩm Đảng bộ Đạt giải
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