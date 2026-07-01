Sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW

Chiều 1/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KHCN,ĐMST&CĐS) quốc gia.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội tới 3.662 điểm cầu các bộ, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị với trên 568.380 đại biểu tham dự.

Quang cảnh Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Phạm Đại Dương - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Thiếu tướng Trần Văn Bắc - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 2. Cùng dự có đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh...

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Sau 18 tháng triển khai, Nghị quyết số 57 đã tạo chuyển biến rõ nét về thể chế, nguồn lực và tư duy quản lý. Các cơ quan trong hệ thống chính trị đã xây dựng, ban hành hơn 400 văn bản, trong đó có 30 luật về phát triển KHCN,ĐMST&CĐS; lĩnh vực này đạt 3% tổng chi ngân sách nhà nước, mức cao nhất trong 10 năm; tư duy quản lý chuyển từ kiểm soát đầu vào, thủ tục sang tự chủ, quản lý theo mục tiêu và kết quả đầu ra.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu tham luận tại hội nghị.

Tham luận tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương khẳng định: Quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết số 57, Phú Thọ đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Nghị quyết góp phần thay đổi căn bản về tư duy và nhận thức, cách làm. KHCN,ĐMST&CĐS không còn là nhiệm vụ riêng của ngành chuyên môn mà đã thực sự trở thành động lực, nền tảng quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững của tỉnh. Các chương trình, kế hoạch, đề án, chiến lược phát triển của tỉnh và các địa phương đều lấy KHCN,ĐMST&CĐS làm trung tâm, gắn chặt với mục tiêu tăng trưởng, cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản trị và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Để chuyển đổi số là nền tảng, Phú Thọ đổi mới phương thức quản trị, điều hành dựa trên dữ liệu thời gian thực, liên thông 4 trục 2 cấp, với hệ thống quản trị, điều hành tăng trưởng dựa trên dữ liệu phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số; gắn với đánh giá KPI, OKR và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dự báo, cảnh báo. Cùng với tập trung xây dựng kho dữ liệu dùng chung của tỉnh, Phú Thọ chuẩn bị triển khai “chiến dịch 60 ngày dữ liệu tỉnh Phú Thọ” nhằm tổng rà soát, làm sạch và chuẩn hóa toàn bộ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành từ tỉnh đến cơ sở.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

BOX: Quy mô kinh tế số của Phú Thọ ước chiếm 22,71% GRDP, xếp thứ 3/34 tỉnh, thành phố với 600 doanh nghiệp công nghệ số; tổng giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghiệp số đạt hơn 7 tỷ USD. Các mô hình “Làng số”, “Gia đình số”, “Đại sứ số” gắn với phong trào “Bình dân học vụ số” giúp việc sử dụng ứng dụng số dần trở nên quen thuộc với đa phần người dân.

Cùng với đó, tỉnh đã xây dựng đề án phát triển KHCN&ĐMST gắn liền với đề án tăng trưởng kinh tế 2 con số của tỉnh. Trong năm 2026, tỉnh đã xác định 6 bài toán lớn, trong đó tập trung vào công nghiệp công nghệ cao; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị; du lịch thông minh, kinh tế trải nghiệm; môi trường và phát triển bền vững.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết 57 gắn với triển khai nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong đó, phải nhận thức sâu sắc KHCN,ĐMST&CĐS là động lực chủ yếu của mô hình phát triển, mô hình tăng trưởng mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu chuyển mạnh tư duy từ hoàn thành đầu việc sang tạo ra sản phẩm đầu ra với kết quả và giá trị cụ thể, đóng góp trực tiếp cho địa phương, tăng trưởng hai con số. Đặc biệt, phải tạo ra chuyển biến đồng bộ từ Trung ương tới địa phương, từ các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Đối với các bộ, ngành Trung ương, ngoài trách nhiệm quản lý nhà nước phải thực sự đóng vai trò kiến tạo phát triển ngành, lĩnh vực phụ trách; chủ động rà soát, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; ban hành kịp thời các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình, kiến trúc tổng thể, tháo gỡ rào cản, điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc. Đối với các địa phương, phải chuyển mạnh từ tư duy thụ động, chờ hướng dẫn sang chủ động, tổ chức thực hiện, sáng tạo trong khuôn khổ pháp luật và phân cấp thẩm quyền của Trung ương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý: Doanh nghiệp phải là trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nơi đặt hàng, tiếp nhận, ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và tạo ra giá trị mới cho nền kinh tế. Đối với các viện nghiên cứu, các trường đại học và đội ngũ các nhà khoa học, cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tạo ra tri thức mới, công nghệ mới và nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, có chính sách mạnh mẽ hơn nữa trong thu hút nhân tài, chuyên gia quốc tế, để góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển trong nước.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện; phát huy vai trò giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp nhằm bảo đảm nghị quyết được triển khai nghiêm túc, hiệu quả.

Nhấn mạnh bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu diễn ra ngày càng quyết liệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý việc thực hiện Nghị quyết số 57 phải quyết tâm hơn, mạnh mẽ hơn, nhưng quan trọng nhất là thực chất và hiệu quả hơn. Ngay sau hội nghị, các bộ, ngành, địa phương cần khẩn trương rà soát nhiệm vụ, xác định rõ điểm nghẽn, trách nhiệm, lộ trình và sản phẩm cụ thể, nhanh chóng cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động, đưa KHCN,ĐMST&CĐS trở thành động lực quan trọng thúc đẩy đất nước phát triển nhanh, bền vững, hùng cường và thịnh vượng.

Đinh Vũ