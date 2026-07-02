Triển khai công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2026

Ngày 2/7, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Hoàng Thanh Tùng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ có đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành Tư pháp đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm và đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là công tác cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế với việc cắt giảm 697 thủ tục hành chính, bãi bỏ 1.754 điều kiện kinh doanh; rút ngắn 53% thời gian giải quyết công việc, giúp tiết kiệm khoảng 23.000 tỷ đồng chi phí tuân thủ mỗi năm.

Hệ thống thi hành án dân sự đã thi hành xong hơn 350.000 vụ việc, thu hồi trên 117.000 tỷ đồng, trong đó có hơn 6.000 tỷ đồng từ các vụ án tham nhũng, kinh tế.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu kết luận hội nghị.

Tại Phú Thọ, công tác tư pháp được triển khai toàn diện, bám sát chỉ đạo của Trung ương và tỉnh. Điểm nổi bật là địa phương đã thực hiện tốt công tác tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật gắn liền với lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp; chủ động xử lý hệ thống văn bản của 3 tỉnh trước khi hợp nhất, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và khả thi của hệ thống pháp luật địa phương. Bên cạnh đó, các mặt công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh.

Tham luận tại hội nghị, đại biểu các bộ, ban, ngành, địa phương đã tập trung trao đổi, thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường phối hợp giữa Trung ương và địa phương trong công tác xây dựng pháp luật; triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên phạm vi toàn quốc; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh theo yêu cầu tại Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương; kết quả sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực tư pháp...

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng biểu dương những kết quả toàn ngành đã đạt được. Về nhiệm vụ thời gian tới, Bộ trưởng yêu cầu toàn ngành tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới; tập trung kiện toàn bộ máy tinh gọn, hiệu năng; nâng cao chất lượng xây dựng và thi hành pháp luật.

Đồng thời khẩn trương hoàn thành tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật toàn quốc, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Đinh Vũ