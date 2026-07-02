Đảng ủy UBND tỉnh thông tin thời sự, tập huấn nghiệp vụ tuyên giáo và dân vận

Sáng 2/7, Đảng ủy UBND tỉnh tổ chức Hội nghị thông tin thời sự 6 tháng đầu năm 2026, tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo và dân vận.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh đã thông tin về tình hình thời sự trong nước, quốc tế, nhấn mạnh thông tin nổi bật trong tỉnh thời gian qua và những vấn đề được cán bộ, đảng viên, dư luận xã hội quan tâm. Đồng thời, truyền đạt một số thông tin, luồng dư luận có nguy cơ bị lợi dụng xuyên tạc trên không gian mạng; hướng dẫn kỹ năng nhận diện thông tin xấu, độc và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng cho cán bộ, đảng viên.

Hội nghị cũng triển khai một số nội dung nghiệp vụ công tác tuyên giáo và dân vận, như: hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên; công tác dư luận xã hội; thực hiện quy chế dân chủ...

Báo cáo viên thông tin đến đại biểu tình hình thời sự 6 tháng đầu năm.

Thông qua hội nghị giúp cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; được trang bị những kỹ năng cần thiết để chủ động nhận diện, phòng ngừa và đấu tranh với các thông tin xấu, độc. Qua đó, góp phần giúp các cấp ủy và cán bộ, đảng viên giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu và lan tỏa thông tin tích cực, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Lê Hoàng