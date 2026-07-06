Đổi mới công tác đánh giá cán bộ trong tình hình mới

Chuyển từ đánh giá định tính sang đánh giá định lượng, lấy hiệu quả công việc và dữ liệu số làm căn cứ trung tâm, đặc biệt là lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo đánh giá cán bộ. Đó là những điểm mới mang tính đột phá, tỉnh Phú Thọ đã và đang tập trung triển khai thực hiện để công tác đánh giá cán bộ ngày càng thực chất, hiệu quả; làm căn cứ quan trọng để sử dụng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Kỳ 1: Đánh giá cán bộ đảm bảo khách quan, thực chất

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phù Ninh là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức.

Đánh giá cán bộ là khâu mở đầu và giữ vai trò đặc biệt quan trọng, mang tính quyết định trong công tác cán bộ. Đánh giá đúng giúp phát hiện cán bộ có năng lực, tạo cơ sở để bố trí, sử dụng phù hợp. Ngược lại, đánh giá chưa chính xác có thể dẫn đến những hệ lụy, làm ảnh hưởng đến chất lượng công việc, công tác quy hoạch, đào tạo và bổ nhiệm cán bộ. Do đó, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Phú Thọ đã chỉ đạo và triển khai nhiều giải pháp để công tác đánh giá cán bộ đảm bảo khách quan, thực chất.

Đổi mới tư duy

Tính đến hết tháng 3/2026, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) và người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước của tỉnh có 85.336 người; trong đó, cấp tỉnh 17.187 người, cấp cơ sở 68.149 người. Đây là lực lượng nòng cốt trực tiếp đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn đời sống, đồng thời đảm nhận vai trò trọng yếu trong vận hành bộ máy hành chính và phục vụ Nhân dân trên địa bàn. Chính vì vậy, việc đánh giá đúng năng lực và hiệu quả công tác của từng cá nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị.

Thực hiện các văn bản, hướng dẫn của Trung ương về công tác đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 78-QĐ/TU về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị tỉnh Phú Thọ. Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 03-HD/BTCTU nhằm cụ thể hóa việc triển khai thực hiện. Điểm mới nổi bật là việc đánh giá được thực hiện theo nhiệm kỳ, hằng năm, hằng quý hoặc khi cần thiết; bảo đảm đánh giá xuyên suốt, liên tục, đa chiều, thay vì chỉ tập trung vào thời điểm cuối năm như trước đây. Việc đánh giá không chỉ dựa trên nhận xét của cấp trên mà còn gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ, sản phẩm công việc, trách nhiệm nêu gương và mức độ hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

Là một trong những địa bàn trung tâm của tỉnh, phường Việt Trì có khối lượng công việc lớn, phát sinh thường xuyên, yêu cầu xử lý nhanh, chính xác và đồng bộ. Vì vậy, công tác bố trí, sử dụng cán bộ được thực hiện linh hoạt, đúng người, đúng việc, gắn với năng lực thực tiễn và khả năng xử lý công việc tại cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Văn Đức - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường cho biết: Phường đã thực hiện rà soát, sắp xếp lại đội ngũ theo hướng ưu tiên cán bộ có năng lực tổng hợp, khả năng xử lý công việc đa lĩnh vực, đặc biệt trong các lĩnh vực cải cách hành chính, đô thị, trật tự xây dựng, chuyển đổi số và giải quyết thủ tục hành chính. Phường cũng xác định rõ một số chỉ tiêu để đo lường hiệu quả công tác cán bộ như: Tỷ lệ hồ sơ hành chính giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 95%; mức độ hài lòng của người dân đạt trên 90%; tỷ lệ cán bộ hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ duy trì ở mức cao, hạn chế tối đa trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ. Những chỉ tiêu này không chỉ phản ánh chất lượng công việc mà còn là căn cứ quan trọng trong đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ.

Cũng như phường Việt Trì, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã xác định quan điểm xuyên suốt là đánh giá cán bộ bằng kết quả công việc, sử dụng cán bộ theo năng lực thực chất; người có năng lực được trao cơ hội, người làm tốt được ghi nhận và phát huy.

Lượng hóa kết quả công việc

Kết quả đánh giá năm 2025 cho thấy, công tác xếp loại CB,CC,VC của tỉnh đã có bước chuyển rõ nét theo hướng thực chất, chặt chẽ, sát hiệu quả công việc. Ở cấp tỉnh và cấp cơ sở, tỷ lệ cán bộ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đều đạt trên 98%, trong đó nhóm hoàn thành xuất sắc đạt từ 18 - 19%. Đối với 672 cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý, phần lớn được xếp loại hoàn thành tốt và xuất sắc, chỉ có 1 trường hợp hoàn thành nhiệm vụ. Điểm đáng chú ý là cơ cấu xếp loại đã được kiểm soát chặt chẽ hơn, phản ánh rõ hơn chất lượng thực thi nhiệm vụ, từng bước khắc phục tình trạng “bình quân, cào bằng” trong đánh giá cán bộ trước đây.

Tiếp tục đổi mới công tác đánh giá cán bộ, BTV Tỉnh ủy Phú Thọ đã chỉ đạo triển khai nghiêm túc việc tự đánh giá, xếp loại cán bộ diện quản lý quý I/2026 theo đúng quy định. Trong đó, 7 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (1 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ). Trong 19 đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy có 3 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đối với 674 cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý, có 139 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 535 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cùng với đó, 33 cán bộ diện BTV Tỉnh ủy tham gia quản lý đều được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 5 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhằm tạo đột phá trong công tác đánh giá, xếp loại đối với cơ quan và CB,CC,VC thông qua đo lường hiệu quả công việc (KPI), vừa qua, BTV Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương ban hành Quy định về bộ tiêu chí, chỉ số đo lường hiệu quả công việc KPI trong đánh giá, xếp loại chất lượng cơ quan, tổ chức, đơn vị và CB,CC,VC khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp xã; được triển khai thực hiện từ tháng 6/2026. Đối với các cơ quan khối chính quyền, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 114/KH-UBND, ngày 6/4/2026 triển khai thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng (theo KPI) đối với cơ quan hành chính và công chức theo quy định tại Nghị định số 335/2025/NĐ-CP, ngày 21/12/2025 của Chính phủ. Hệ thống phần mềm đã được xây dựng, triển khai thực hiện thí điểm bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 6/2026 tại 20 cơ quan, đơn vị

Theo đó, việc đánh giá tập trung vào bốn nhóm tiêu chí gồm: Kết quả thực hiện nhiệm vụ; mức độ phục vụ người dân và doanh nghiệp; năng lực phối hợp thực hiện nhiệm vụ; kỷ luật, kỷ cương và liêm chính công vụ. Hệ thống KPI sẽ được triển khai rộng rãi trong thời gian tới, từng bước tích hợp dữ liệu về tiến độ công việc, sản phẩm đầu ra, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn, mức độ hài lòng của người dân thông qua nền tảng số và mã QR.

Là 1 trong 20 cơ quan, đơn vị được lựa chọn thí điểm đánh giá cán bộ, công chức theo KPI. Đồng chí Bùi Tuấn Long - Phó Chủ tịch UBND xã Phù Ninh cho biết: Toàn bộ nhiệm vụ của cán bộ, công chức đều được giao, theo dõi và đánh giá trên phần mềm. Mỗi công việc phải có sản phẩm hoặc minh chứng cụ thể. Đối với nhiệm vụ đột xuất hoặc không có sản phẩm văn bản, công chức phải lập báo cáo kết quả thực hiện làm căn cứ chấm điểm. Việc đánh giá được thực hiện định kỳ trên cơ sở tiến độ, chất lượng và mức độ hoàn thành nhiệm vụ, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động và kỷ luật công vụ.

(Còn nữa)

Anh Thơ