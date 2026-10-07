Thắp sáng lý tưởng cho thế hệ trẻ

Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/W của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp bộ Đoàn tỉnh đang khẳng định vai trò tiên phong bằng những việc làm thiết thực, sáng tạo gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn và đời sống thường nhật. Từ đó thắp sáng lý tưởng sống, khơi dậy khát vọng cống hiến và bản lĩnh của thế hệ trẻ trong thời đại mới.

Đoàn Thanh niên xã Hy Cương triển khai công trình thanh niên “Đường cờ Tổ quốc”.

Sinh ra và trưởng thành trên vùng đất cội nguồn dân tộc, tuổi trẻ Phú Thọ luôn mang trong mình niềm tự hào sâu sắc cùng trách nhiệm tiếp nối truyền thống cha anh. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) được Tỉnh Đoàn triển khai nghiêm túc, đồng bộ, bám sát các văn bản chỉ đạo, định hướng tuyên truyền của cấp trên. Đoàn thanh niên các cấp tập trung đẩy mạnh thực hiện các chương trình, kế hoạch, phong trào và hoạt động tiêu biểu của tổ chức Đoàn - Hội - Đội, tạo khí thế thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Tỉnh Đoàn tiếp tục triển khai mô hình Số hóa các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử gắn với đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, đất nước, vùng miền, dân tộc. Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức cho trên 50.550 lượt thanh thiếu nhi tham quan các địa danh lịch sử, địa chỉ đỏ, bảo tàng lịch sử, qua đó góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào truyền thống dân tộc. Nhiều đơn vị tổ chức kết nạp đội viên, đoàn viên tại các khu căn cứ, di tích lịch sử, tổ chức các hoạt động dâng hương, dâng hoa nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm, bia ghi danh các Anh hùng liệt sĩ.

Việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được triển khai sâu rộng với các đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Nhớ về Bác - lòng ta trong sáng hơn”. Công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi được triển khai với nội dung, hình thức phù hợp. Bên cạnh đó, việc tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng được duy trì hiệu quả. Bí thư Đoàn Thanh niên phường Thống Nhất Nguyễn Thị Mai Linh cho biết: Triển khai các đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Nhớ về Bác - lòng ta trong sáng hơn”, Đoàn thanh niên phường tập trung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, ĐVTN dưới nhiều hình thức như lồng ghép với các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội, sinh hoạt chính trị, sinh hoạt truyền thống, đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia.

Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2023 - 2030” được triển khai gắn với thực hiện cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”. Hiện các cơ sở Đoàn duy trì chuyên mục “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, “Ứng xử văn minh trên không gian mạng”, thường xuyên đăng tải, chia sẻ các thông tin tích cực, những hành động đẹp, gương người tốt, việc tốt trên website, fanpage và các nền tảng mạng xã hội của tổ chức Đoàn. Tỉnh Đoàn cập nhật, lan tỏa 372 hoạt động hưởng ứng trào lưu, xu hướng tích cực trên không gian mạng với trên 32.000 lượt đăng tải video, clip, hình ảnh tham gia hưởng ứng của thanh niên; tổ chức 561 hoạt động nâng cao văn hóa đọc thu hút gần 54 nghìn lượt thanh thiếu nhi tham gia.

Học và làm theo Bác không phải là những điều xa vời hay lý thuyết suông, mà bắt đầu từ chính những hành động nhỏ bé, thiết thực hằng ngày, từ sự tử tế, tinh thần trách nhiệm trong công việc, đến khát vọng vươn lên khẳng định bản thân. Bằng ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ, tinh thần không ngại khó, ngại khổ và lý tưởng sống cao đẹp, mỗi ĐVTN đã biến lý tưởng thành hành động cụ thể, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Thu Hà