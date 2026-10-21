Hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác” ở Mai Châu

Bằng những việc làm thiết thực vì sức khỏe cộng đồng, từ khám bệnh, phát thuốc miễn phí đến hiến máu tình nguyện, các thầy thuốc trẻ của Trung tâm Y tế khu vực Mai Châu đang lan tỏa tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái, góp phần đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân, nhất là các đối tượng khó khăn và người dân vùng sâu, vùng xa.

Thầy thuốc trong CLB Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác của Trung tâm Y tế khu vực Mai Châu khám sức khỏe, kiểm tra thị lực cho người dân điểm xã vùng sâu, vùng xa.

Đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên Trung tâm Y tế khu vực Mai Châu, nòng cốt là các thành viên Câu lạc bộ (CLB) Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, vừa tổ chức 2 đợt khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc và tư vấn sức khỏe miễn phí tại các xã Mai Hạ, Tân Mai, thu hút hơn 500 lượt người tham gia.

Tại các điểm, người dân được khám lâm sàng các chuyên khoa nội, ngoại, tai mũi họng, răng hàm mặt, mắt, sản phụ khoa; siêu âm sản và lấy máu xét nghiệm. Các y, bác sĩ còn tư vấn xét nghiệm chuyên sâu, thăm dò chức năng khi cần thiết, giúp phát hiện sớm những bất thường về sức khỏe, từ đó có hướng theo dõi, điều trị phù hợp.

Bà Hà Thị Nhiên ở thôn Phúc Sạn, xã Tân Mai chia sẻ, khi biết có chương trình khám sức khỏe miễn phí tại địa phương, bà đã nhờ con cháu đưa đến thăm khám. Ngoài kiểm tra sức khỏe, bà còn được các bác sĩ tư vấn chế độ dinh dưỡng, luyện tập phù hợp với tuổi tác.

Theo anh Hà Trung Đức - Chủ nhiệm CLB Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, bên cạnh hoạt động khám, sàng lọc sức khỏe, CLB thường xuyên tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, hộ khó khăn, người lao động nghèo. Đồng thời, tuyên truyền sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng, chống xâm hại trẻ em tại các trường tiểu học và THCS; tổ chức tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động nấu cháo tình thương vào thứ Năm hằng tuần được duy trì, góp phần hỗ trợ người bệnh điều trị nội trú tại Trung tâm.

Các bác sĩ, nhân viên y tế Trung tâm Y tế khu vực Mai Châu tích cực tham gia Chương trình Giọt hồng blouse Đất Tổ.

Tinh thần sẻ chia còn được thể hiện qua phong trào hiến máu tình nguyện. Nhiều y, bác sĩ của Trung tâm trực tiếp hiến máu cấp cứu, hỗ trợ người bệnh trong tình huống nguy kịch. Tại chương trình hiến máu tình nguyện ngành Y tế với chủ đề “Giọt hồng blouse trắng Đất Tổ” năm 2026, hơn 20 bác sĩ, nhân viên y tế thuộc CLB tham gia hiến máu, bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị. Một số thành viên đã hiến máu từ 10-15 lần, tiêu biểu như kỹ thuật viên Hà Văn Lăng ở Khoa Chẩn đoán hình ảnh và dược sĩ Nguyễn Thị Hiền ở Khoa Dược.

Trong công tác chuyên môn, lực lượng y tế trẻ cũng tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong khám, chữa bệnh. Việc sử dụng căn cước công dân gắn chip, tích hợp dữ liệu khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, triển khai bệnh án điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thời gian chờ đợi, tạo thuận lợi cho người dân. Các phần mềm quản lý bệnh viện tiếp tục được nâng cấp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thời gian chờ đợi và tạo thuận lợi cho người bệnh khi đến khám và điều trị.

Đội ngũ kỹ thuật viên, thầy thuốc trẻ của đơn vị tiên phong ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động khám, điều trị bệnh.

Hiện CLB có 56 thành viên là đoàn viên, thanh niên thuộc Chi đoàn Trung tâm Y tế khu vực Mai Châu. Đây là môi trường để đoàn viên, thanh niên rèn luyện y đức, nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp, phát huy tinh thần xung kích trong các hoạt động vì cộng đồng.

Bác sĩ Hà Công Thắng – Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Mai Châu cho biết: Mô hình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác là môi trường để thế hệ y bác sĩ trẻ nâng cao đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội. Cùng với đó, đội ngũ y bác sĩ phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện trong việc chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, vùng sâu vùng xa, không có điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng; trở thành cầu nối gắn kết cộng đồng, nơi mọi người cùng chung tay giúp đỡ và sẻ chia với những mảnh đời kém may mắn.

Bùi Minh