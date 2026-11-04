Phụ nữ Bình Tuyền học và làm theo Bác

Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Bình Tuyền đã cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, gắn với phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác hội.

Cán bộ Hội LHPN xã Bình Tuyền tuyên truyền, vận động hội viên tham gia các phong trào thi đua, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Sau khi xã Bình Tuyền được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Trung Mỹ và thị trấn Bá Hiến, Hội LHPN xã từng bước ổn định tổ chức, đổi mới nội dung hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc và tham gia các hoạt động cộng đồng. Hội hiện có 22 chi hội với hơn 2.100 hội viên. Dù địa bàn và bộ máy tổ chức có nhiều thay đổi, song các phong trào thi đua, cuộc vận động vẫn được duy trì, góp phần tập hợp, đoàn kết phụ nữ, khuyến khích chị em phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm trong công việc và cuộc sống.

Điển hình là phong trào “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” được triển khai đồng bộ, với 100% chi hội đăng ký thực hiện. Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” được gắn với việc giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng môi trường sống “Sáng - xanh - sạch - đẹp”. Qua những việc làm cụ thể, ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc và văn minh từng bước được nâng lên. Đồng chí Lưu Thị Lan Hương - Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết: Học và làm theo Bác, Hội LHPN xã lựa chọn những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với nhiệm vụ công tác hội và nhu cầu thực tế của hội viên, phụ nữ. Trọng tâm là vận động cán bộ, hội viên thực hành tiết kiệm, giúp nhau phát triển kinh tế, tham gia các hoạt động nhân ái, bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Tùy điều kiện của từng chi hội, các hoạt động được triển khai linh hoạt, bảo đảm phù hợp với đời sống của phụ nữ tại địa phương.

Để phong trào lan tỏa sâu rộng, cán bộ Hội LHPN xã phát huy vai trò nêu gương, tích cực tuyên truyền, vận động và tham gia các hoạt động tại khu dân cư. Hội viên được khuyến khích bắt đầu từ những việc làm nhỏ, thiết thực trong gia đình, cộng đồng, đồng thời chia sẻ, giúp đỡ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Việc học và làm theo Bác còn được thể hiện qua các hoạt động nhân ái. Hội phối hợp với Quỹ TYM trao “Mái ấm tình thương” trị giá 60 triệu đồng tặng chị Nguyễn Thị Hoa, hội viên khó khăn ở thôn My Kỳ; trao 65 suất quà Tết Nguyên đán năm 2026, mỗi suất 500.000 đồng tặng hội viên nghèo và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chương trình “Mẹ đỡ đầu” được triển khai với hoạt động hỗ trợ 3 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn 18 triệu đồng; trao 21 suất quà Trung thu, mỗi suất 500.000 đồng; phối hợp tổ chức khám bệnh miễn phí cho 63 cán bộ, hội viên. Trong công tác đền ơn đáp nghĩa, cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia vệ sinh, chỉnh trang 2 nghĩa trang liệt sĩ Bá Hiến và Trung Mỹ; trao 6 suất quà, mỗi suất trị giá 600.000 đồng tặng gia đình có công với cách mạng; đồng thời tuyên truyền, hỗ trợ các gia đình thực hiện lấy mẫu ADN phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Không chỉ chăm lo hội viên tại địa phương, phụ nữ Bình Tuyền còn phát huy tinh thần tương thân, tương ái. Tháng 9/2025, cán bộ, hội viên trong xã đã quyên góp gần 30 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung và Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ; vận động gần 7 triệu đồng hưởng ứng chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Chị Dương Thị Lý - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Văn Giáo chia sẻ: Để phong trào đi vào thực chất, chi hội chú trọng tuyên truyền, vận động và phát huy tinh thần gương mẫu của cán bộ, hội viên. Khi triển khai hoạt động nhân ái, vệ sinh môi trường, hỗ trợ gia đình khó khăn, chúng tôi thống nhất cách làm, phân công nhiệm vụ phù hợp, vận động hội viên đóng góp ngày công, nhu yếu phẩm, giúp các gia đình vượt khó, ổn định cuộc sống.

Cùng với các hoạt động an sinh, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ được Hội LHPN xã chú trọng. Đến nay, hội quản lý nguồn vốn ủy thác trên 50 tỷ đồng, giúp 703 hộ vay vốn sản xuất, kinh doanh, cải thiện thu nhập. Hội cũng đẩy mạnh chuyển đổi số, ra mắt mô hình “Chi hội Phụ nữ số” tại thôn Thanh Lanh, đồng thời hoàn thành làm sạch dữ liệu hội viên, cập nhật lên phần mềm quản lý.

Từ những việc làm đó, Hội LHPN xã Bình Tuyền từng bước đưa việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trở thành động lực trong các phong trào phụ nữ. Thời gian tới, hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, chăm lo trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và đẩy mạnh chuyển đổi số; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.

Dương Chung