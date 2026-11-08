Đẩy nhanh thi công đường liên kết vùng

Trên công trường Dự án đường Liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu), không khí thi công diễn ra khẩn trương. Những dãy núi trùng điệp đang dần được mở đường, hình thành hành lang giao thông kết nối các vùng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và mở ra kỳ vọng mới cho người dân địa phương.

Nhịp thở trên vách núi

Giữa không gian núi rừng bao la, công trường Dự án đường Liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La đoạn Hòa Bình - Mộc Châu rộn ràng tiếng máy móc, phương tiện cơ giới hoạt động liên tục.

Những chiếc máy xúc cần dài vươn gầu đào sâu vào lòng núi, san gạt đất đá, mở nền đường. Từng đoàn xe tải nối đuôi nhau vận chuyển đất, đá phục vụ thi công. Trên các triền núi, vệt bánh xích in dài, những đoạn nền đường mới dần hình thành, tạo nên không khí lao động khẩn trương trên toàn tuyến.

Các nhà thầu đang tập trung đẩy nhanh thi công dự án đường liên kết vùng.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình, trên toàn tuyến dài 31,46 km, đơn vị đã chỉ đạo các nhà thầu huy động đồng loạt 12 mũi thi công đường và 3 mũi thi công cầu, bố trí tại các đoạn tuyến, vị trí cầu đã được bàn giao mặt bằng sạch.

Đội ngũ kỹ sư, công nhân bám sát công trường, tổ chức thi công liên tục, tập trung tại các vị trí hạ cốt nền, đào đắp và gia cố mái taluy. Các phương tiện, máy móc được huy động tối đa nhằm đẩy nhanh tiến độ, nhất là tại những khu vực có điều kiện mặt bằng thuận lợi.

Đến nay, giá trị xây lắp toàn dự án đạt 783 tỷ đồng trên tổng giá trị hợp đồng 1.666 tỷ đồng, tương đương 47%. Trong đó, khối lượng đào đắp nền đường K95 đạt khoảng 22 km/31,46 km, bằng 70%; đắp nền K98 đạt khoảng 16,8 km, bằng 52%.

Thi công cấp phối đá dăm hoàn thành khoảng 12 km, đạt 38%; thảm mặt đường bê tông nhựa được khoảng 7,7 km, đạt 24%. Hệ thống thoát nước dọc, ngang tuyến cũng được triển khai tích cực, với 110/126 vị trí cống tròn đã hoàn thành, đạt 87%.

Đối với các công trình trên tuyến, cả 4/4 vị trí hầm chui dân sinh đã được triển khai thi công, khối lượng hoàn thành đạt 85%. Toàn bộ 20 vị trí cầu đã đồng loạt được triển khai xây dựng, trong đó 16 cầu hoàn thành, 4 cầu còn lại đang tiếp tục thi công.

Vượt qua mặt bằng xen kẹp

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ thi công, giải phóng mặt bằng tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ chung của dự án.

Theo đồng chí Trần Việt Dũng, cán bộ Phòng Điều hành dự án 1, Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình, đến nay, các địa phương và đơn vị liên quan đã bàn giao hơn 30 km trên tổng chiều dài gần 31,7 km toàn tuyến, đạt khoảng 95%.

Tại xã Kim Bôi, mặt bằng đã bàn giao đạt 3,2/3,4 km, tương đương 94%. Tuy nhiên, vẫn còn 20 hộ dân chưa hoàn tất bàn giao. Trong đó, 6 hộ đã được phê duyệt phương án bồi thường nhưng đang hoàn thiện thủ tục chi trả; 12 hộ đã nhận tiền nhưng chưa di dời, bàn giao mặt bằng. Một số trường hợp còn kiến nghị về chính sách hỗ trợ đối với ao nuôi cá; một số hộ chưa được phê duyệt phương án bồi thường do UBND xã chưa tổ chức đánh giá mức độ ảnh hưởng đến nhà chính.

Công nhân thi công hầm chui Km14+300 thuộc Dự án đường Liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu).

Tại xã Lương Sơn, công tác giải phóng mặt bằng đạt 7,7/7,9 km, tương đương 97%. Hiện Trung tâm Phát triển quỹ đất đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục chi trả tiền bồi thường cho 3 hộ dân thuộc tổ dân phố Trường Sơn đã bàn giao mặt bằng và khu vực Nhà máy gạch Tường Anh.

Phường Kỳ Sơn đã bàn giao 6,26/7,26 km, đạt 86%. Đáng chú ý, đoạn từ Km29+00 đến Km31+462 còn tình trạng mặt bằng xen kẹp, chia cắt do 18 hộ dân chưa nhận tiền bồi thường. Một số hộ chưa đồng thuận với phương án bồi thường về hạn mức đất ở, đơn giá bồi thường cây lâu năm và vật kiến trúc.

Để bảo đảm tiến độ và thực hiện đúng quy định pháp luật, cơ quan chức năng đã hoàn thiện, chuyển hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất đối với 7 hộ dân đến Công an tỉnh để xử lý theo quy định.

Đối với xã Mường Động và xã Nật Sơn, công tác bàn giao mặt bằng tuyến chính đã hoàn thành, với chiều dài lần lượt là 6,13 km và 6,77 km. Hiện chủ đầu tư đang phối hợp với UBND các xã và Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Lương Sơn xây dựng kế hoạch kiểm đếm bổ sung tại các vị trí nút giao từ Km15+900 đến Km16+300 còn thiếu mặt bằng, thực hiện thu hồi bổ sung theo hồ sơ thiết kế được duyệt.

Đích đến và kỳ vọng

Theo đồng chí Phạm Quang Hưng - Trưởng Phòng Điều hành dự án 1, Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình, năm 2026, dự án được cấp có thẩm quyền giao tổng nguồn vốn hơn 577,1 tỷ đồng. Đến nay, giá trị giải ngân đạt gần 245,9 tỷ đồng, tương đương 42,6% kế hoạch vốn được giao.

Trong những tháng cuối năm, Ban Quản lý dự án tập trung rà soát tiến độ thực hiện, xây dựng kế hoạch cụ thể về khối lượng và giá trị giải ngân từng tháng, từ tháng 10 đến hết tháng 12/2026. Các khối lượng hoàn thành đủ điều kiện nghiệm thu, thanh toán được xác định cụ thể nhằm hạn chế tình trạng dồn ứ vốn vào cuối năm.

Giá trị giải ngân của dự án đạt gần 245,9 tỷ đồng, bằng 42,6% kế hoạch vốn năm 2026.

Cùng với đó, các phòng chuyên môn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhà thầu huy động máy móc, thiết bị, bổ sung nhân lực và tăng cường mũi thi công tại những vị trí đã có mặt bằng sạch. Công tác quản lý hợp đồng được thực hiện theo từng gói thầu, gắn trách nhiệm cụ thể với từng nhà thầu và cán bộ phụ trách, qua đó kiểm soát tiến độ, chất lượng và giải ngân vốn đầu tư công.

Theo đồng chí Phạm Quang Hưng, khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần tăng cường kết nối giao thông giữa các khu vực, mở rộng không gian phát triển, tạo điều kiện khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch sinh thái, phát triển nông nghiệp công nghệ cao và thu hút đầu tư công nghiệp. Qua đó, tạo thêm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân trong vùng dự án.

Với sự tập trung của chủ đầu tư, các nhà thầu và chính quyền địa phương, cùng quyết tâm tháo gỡ những khó khăn về mặt bằng, dự án đang từng bước được đẩy nhanh tiến độ. Mỗi mét đường hoàn thành không chỉ góp phần nối dài mạng lưới giao thông mà còn mở ra cơ hội phát triển mới cho các địa phương trong khu vực.

Hồng Trung