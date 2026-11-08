Nỗ lực đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

Trước yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ hoàn thiện thủ tục đầu tư, tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng đến đôn đốc thi công, nghiệm thu và thanh toán khối lượng hoàn thành. Qua đó từng bước thúc đẩy tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Các nhà thầu tập trung thi công Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 đến Km53+000).

Với vai trò chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình chủ động triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu và tổ chức thực hiện các dự án theo quy định. Việc quản lý chất lượng công trình, kiểm soát tiến độ, bảo đảm an toàn lao động và bảo vệ môi trường được tăng cường. Ban cũng phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời tập trung tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến thủ tục pháp lý và nguồn vật liệu xây dựng.

Đối với các dự án đang thi công, Ban thường xuyên kiểm tra hiện trường, đôn đốc nhà thầu duy trì các mũi thi công theo kế hoạch, huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, ưu tiên tổ chức thi công tại những vị trí đã có mặt bằng. Nhờ đó, nhiều hạng mục tiếp tục được triển khai, khối lượng thực hiện từng bước được nâng lên.

Nổi bật trong số các công trình đang triển khai là Dự án Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 đến Km53+000 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình) và Dự án Đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và Cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu). Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng của hai dự án cơ bản hoàn thành và đã bàn giao cho các đơn vị thi công.

Đối với Dự án Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, dự án có 4 gói thầu xây lắp, giá trị thực hiện đến nay đạt trên 28% giá trị hợp đồng. Trong khi đó, tại Dự án Đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và Cao tốc Sơn La, các nhà thầu đang tổ chức thi công đồng loạt tại nhiều đoạn tuyến, hạng mục và công trình trên tuyến, duy trì các mũi thi công theo kế hoạch được phê duyệt. Giá trị thi công hiện đạt khoảng 41% giá trị hợp đồng.

Song song với việc đẩy nhanh tiến độ thi công, công tác giải ngân vốn đầu tư công được Ban xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Theo báo cáo, tổng kế hoạch vốn năm 2026 của các dự án đang triển khai là 3.833 tỷ đồng, trong đó vốn giao trong năm là 2.356 tỷ đồng, vốn kéo dài là 1.477 tỷ đồng. Đến thời điểm báo cáo, tổng giá trị giải ngân đạt 1.600 tỷ đồng, bằng 41,74% kế hoạch; trong đó, vốn kế hoạch năm 2026 giải ngân hơn 1.192 tỷ đồng, đạt 50,61%.

Dự án Đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và Cao tốc Sơn La được tập trung thi công đảm bảo tiến độ.

Bên cạnh các dự án đang thi công, Ban tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đối với những dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư hoặc chưa khởi công, gồm: Dự án Đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình theo phương thức đối tác công tư; Dự án Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn Km0+000 - Km19+000) và Dự án Phát triển hạ tầng du lịch tỉnh Hòa Bình.

Tuy nhiên, quá trình triển khai các dự án vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, chủ yếu liên quan đến thủ tục chuẩn bị đầu tư và nguồn vốn. Bên cạnh đó, tại một số dự án, công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn thành, nhất là việc xác định nguồn gốc đất, giá đất cụ thể và bố trí tái định cư; tình trạng mặt bằng chưa liền thửa, còn xen kẹp ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công. Một số dự án cũng phát sinh yêu cầu điều chỉnh thiết kế, quy mô đầu tư và hoàn thiện các thủ tục pháp lý, làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai và giải ngân vốn đầu tư công.

Theo Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình Bùi Ngọc Tâm, từ nay đến cuối năm 2026, Ban tiếp tục tập trung phối hợp với các cấp, ngành, địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư; tăng cường kiểm tra, đôn đốc nhà thầu huy động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu và thanh toán khối lượng hoàn thành. Đồng thời, rà soát khả năng giải ngân của từng dự án, từng nguồn vốn để kịp thời đề xuất điều chỉnh, điều chuyển vốn đối với những dự án không có khả năng giải ngân.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt và trách nhiệm, Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình đang nỗ lực phối hợp tháo gỡ từng khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án được giao. Đây là cơ sở quan trọng để phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, sớm đưa các công trình hạ tầng vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần mở rộng không gian phát triển và tăng cường kết nối giao thông khu vực.

Lệ Oanh