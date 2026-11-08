Chủ động từ sớm, giữ dòng điện an toàn

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Điện lực Thanh Sơn chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, vận hành; củng cố lưới điện và chuẩn bị phương án phòng, chống thiên tai. Qua đó, hạn chế sự cố, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ứng dụng công nghệ, chủ động phòng ngừa sự cố

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Công ty Điện lực Phú Thọ, Điện lực Thanh Sơn chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế. Ngay từ đầu năm, đơn vị tập trung thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn và sửa chữa thường xuyên nhằm củng cố lưới điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Công nhân Điện lực Thanh Sơn sử dụng máy đo nhiệt kiểm tra thiết bị, phát hiện sớm nguy cơ mất an toàn điện.

Do địa hình miền núi chia cắt, lưới điện tiềm ẩn nguy cơ bị ảnh hưởng bởi cây đổ, sạt lở, ngập úng khi xảy ra thiên tai. Vì vậy, Điện lực Thanh Sơn xác định tăng cường kiểm tra kỹ thuật, kịp thời phát hiện và xử lý khiếm khuyết là giải pháp quan trọng để bảo đảm an toàn lưới điện, hạn chế gián đoạn cung cấp điện.

Đơn vị đẩy mạnh kiểm tra đường dây, trạm biến áp, kết hợp quan sát trực quan với ứng dụng các thiết bị công nghệ. Trong đó, camera nhiệt giúp phát hiện các điểm tiếp xúc phát nóng; thiết bị đo phóng điện cục bộ (PD) hỗ trợ nhận diện bất thường về cách điện; flycam (UAV) giúp kiểm tra tuyến đường dây, hành lang lưới điện và những vị trí khó tiếp cận.

Hệ thống đo xa giúp theo dõi tình hình sử dụng điện, nhận diện biến động phụ tải. Từ dữ liệu này, nhân viên kỹ thuật đánh giá tình trạng mang tải, chủ động san tải, hoán chuyển phụ tải hoặc đề xuất nâng công suất máy biến áp.

Từ tháng 4/2026, đơn vị triển khai 5 dự án đầu tư, tổng giá trị khoảng 63 tỷ đồng; 8 hạng mục sửa chữa lớn, kinh phí 5,57 tỷ đồng và 13 hạng mục sửa chữa thường xuyên. Các công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng góp phần cải thiện chất lượng lưới điện, xử lý điểm mất an toàn. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả được duy trì.

Bà Đinh Thị Ngọc Dung ở thôn Thục Luyện, xã Thanh Sơn chia sẻ: “Cùng với đầu tư, cải tạo lưới điện, Điện lực Thanh Sơn thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm; kiểm tra, phát quang hành lang tuyến, phòng ngừa nguy cơ sự cố. Nhờ nguồn điện ổn định, người dân yên tâm sinh hoạt, duy trì sản xuất và phát triển kinh tế gia đình".

Điện lực Thanh Sơn hiện quản lý 437 trạm biến áp (TBA) với 440 máy biến áp, tổng công suất 152.375 kVA, trong đó có 246 TBA của ngành Điện, còn lại là tài sản của khách hàng; 365 km đường dây trung áp và 560 km đường dây hạ áp, cấp điện cho hơn 40.800 khách hàng tại 7 xã.

Chủ động ứng phó, bảo đảm cấp điện

Trước mùa mưa bão, đơn vị rà soát vị trí xung yếu, nơi có nguy cơ cây đổ, sạt lở, ngập úng; chuẩn bị nhân lực, phương tiện, vật tư dự phòng và phương án xử lý. Lực lượng ứng trực được phân công nhiệm vụ, sẵn sàng triển khai khi thời tiết bất thường hoặc xảy ra sự cố. Phương án chuyển đổi kết lưới, san tải giữa các xuất tuyến được rà soát để linh hoạt điều chỉnh phương thức vận hành, hỗ trợ cấp điện khi một khu vực gặp sự cố. Các vật tư như cầu chì, dây dẫn, máy biến áp được chuẩn bị phục vụ khắc phục, thay thế khi cần thiết.

Công nhân ngành Điện chủ động chặt tỉa cây xanh, bảo đảm an toàn hành lang lưới điện.

Điện lực Thanh Sơn cũng phối hợp với chính quyền cơ sở cảnh báo nguy cơ, bảo vệ hành lang tuyến và hỗ trợ tiếp cận hiện trường. Đồng thời khuyến cáo người dân khi mưa bão, tuyệt đối không tiếp xúc với thiết bị điện bị ngập nước; chấp hành quy định về hành lang an toàn lưới điện, không tự ý chặt cây hoặc dựng công trình ảnh hưởng đường dây; báo ngay cho điện lực khi phát hiện cột nghiêng, dây đứt, thiết bị bất thường. Đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó trưởng Điện lực Thanh Sơn cho biết: “Để chủ động từ sớm, đơn vị đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trên địa bàn. Từ công tác đầu tư, nâng cấp lưới điện, tăng cường kiểm tra, ứng dụng công nghệ, đến việc chuẩn bị các phương án ứng phó sự cố, tất cả đều được thực hiện một cách chủ động, quyết liệt”.

Điện lực Thanh Sơn cải tạo, thay thế đường dây, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện phục vụ Nhân dân.

Xác định phòng ngừa sự cố là nhiệm vụ thường xuyên, thời gian tới Điện lực Thanh Sơn tiếp tục rà soát vị trí xung yếu, tăng cường kiểm tra bằng thiết bị công nghệ, xử lý khiếm khuyết và chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện. Sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra, đơn vị ưu tiên bảo đảm an toàn, khẩn trương khắc phục, sớm cấp điện trở lại cho khách hàng. Chủ động kiểm tra, cải tạo lưới điện và chuẩn bị phương án ứng phó giúp Điện lực Thanh Sơn ngày càng nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, hạn chế gián đoạn, phục vụ đời sống Nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong mọi tình huống.

Ngọc Lam - Bích Ngọc