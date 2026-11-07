Vàng trong nước giữ giá, vàng thế giới điều chỉnh giảm

Giá vàng trong nước sáng 7-11 tiếp tục duy trì mặt bằng cao, vàng miếng SJC không thay đổi so với phiên trước. Trong khi đó, giá vàng thế giới quay đầu giảm nhẹ, lùi về quanh ngưỡng 4.070 USD/ounce. Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới vẫn ở mức đáng kể.

Mở cửa phiên giao dịch sáng 7-11, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 138 triệu đồng/lượng mua vào và 141 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên ở cả hai chiều so với chốt phiên ngày 6-11. Chênh lệch giá mua – bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại Tập đoàn DOJI, vàng miếng SJC cũng được giao dịch ở mức 138–141 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn, nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI có giá mua vào 136,5 triệu đồng/lượng và bán ra 140,5 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua - bán vàng nhẫn ở mức 136,5-140,5 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với cuối phiên trước. Vàng miếng SJC mua - bán vẫn ở mức 136,5-141 triệu đồng/lượng, không ghi nhận điều chỉnh so với phiên trước.

Trên thị trường quốc tế, đầu giờ sáng 7-11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.070,5 USD/ounce, giảm 2,4 USD/ounce so với cuối giờ chiều 6-11.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 7-11 ở mức 25.780 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 126,43 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và các khoản phí liên quan. Như vậy, giá vàng miếng SJC bán ra cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 14,57 triệu đồng/lượng.

Sau nhịp phục hồi mạnh trong những phiên trước, giá vàng thế giới đang có dấu hiệu chững lại khi nhà đầu tư thận trọng trước các thông tin kinh tế và chính sách tiền tệ của Mỹ. Diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và kỳ vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục là những yếu tố tác động đến xu hướng kim loại quý trong thời gian tới.

https://hanoimoi.vn/vang-trong-nuoc-giu-gia-vang-the-gioi-dieu-chinh-giam-1764724.html

Theo hanoimoi.vn