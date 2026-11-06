Khánh thành Nhà máy sản xuất vật liệu hoàn thiện Nhôm Việt Dũng tại Khu công nghiệp Bá Thiện I

Ngày 6/11, Công ty Cổ phần Nhôm Việt Dũng tổ chức lễ khánh thành Nhà máy sản xuất vật liệu hoàn thiện Nhôm Việt Dũng tại Khu công nghiệp Bá Thiện - Phân khu I, xã Bình Tuyền. Dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Long Biên - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; đại diện Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương; lãnh đạo xã Bình Tuyền cùng các đối tác, nhà cung cấp nguyên liệu, đại lý và khách hàng của doanh nghiệp.

Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hoàng Long Biên tặng hoa chúc mừng Công ty Cổ phần Nhôm Việt Dũng.

Thành lập năm 2001, Công ty Cổ phần Nhôm Việt Dũng hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vật liệu hoàn thiện xây dựng, nổi bật với thương hiệu tấm ốp nhôm nhựa phức hợp ALCOREST. Thương hiệu có 4 lần liên tiếp đạt chứng nhận Thương hiệu quốc gia, 5 lần đạt giải thưởng Sao Vàng đất Việt.

Trải qua hơn 25 năm phát triển, công ty hiện có 3 nhà máy với tổng diện tích 15ha, hệ thống phân phối hơn 100 đại lý ủy quyền trên toàn quốc. Sản phẩm được xuất khẩu sang nhiều thị trường như Đài Loan, Australia, Hàn Quốc, Thái Lan, Canada...

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Nhà máy sản xuất vật liệu hoàn thiện Nhôm Việt Dũng tại Khu công nghiệp Bá Thiện I.

Nhà máy sản xuất vật liệu hoàn thiện Nhôm Việt Dũng tại Khu công nghiệp Bá Thiện I có diện tích sử dụng đất hơn 10ha, tổng vốn đầu tư đăng ký 830 tỷ đồng, tương đương hơn 34,2 triệu USD. Nhà máy được đầu tư hệ thống dây chuyền, thiết bị hiện đại, chuyên sản xuất các sản phẩm vật liệu hoàn thiện xây dựng, gồm: Tấm ốp nhôm nhựa phức hợp thương hiệu ALCOREST công suất 7,9 triệu m2/năm; trần nhôm 310.000m2/năm; lam chắn nắng 150.000m2/năm.

Việc khánh thành, đưa nhà máy vào hoạt động đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược mở rộng sản xuất của doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cung ứng sản phẩm vật liệu hoàn thiện xây dựng cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

Dự án cũng đóng góp vào giá trị sản xuất công nghiệp, tăng nguồn thu ngân sách, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động địa phương.

Lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phát biểu tại lễ khánh thành.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nhiệp tỉnh biểu dương tinh thần trách nhiệm, quyết tâm của Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Nhôm Việt Dũng cùng đội ngũ cán bộ, kỹ sư, người lao động đã nỗ lực hoàn thành nhà xưởng, lắp đặt dây chuyền công nghệ và đưa dự án vào hoạt động theo tiến độ cam kết.

Đồng chí đề nghị doanh nghiệp vận hành hiệu quả dây chuyền sản xuất, kiểm soát chặt chẽ quy trình công nghệ, bảo đảm chất lượng sản phẩm, nghiên cứu phát triển các dòng sản phẩm mới thân thiện với môi trường, đa dạng hóa thị trường tiêu thụ và tiếp tục khẳng định thương hiệu ALCOREST.

Cùng với phát triển sản xuất, doanh nghiệp cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động, nghĩa vụ thuế và bảo vệ môi trường; duy trì hiệu quả các công trình xử lý chất thải, hướng tới xây dựng nhà máy xanh, sạch, đẹp. Quan tâm thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách, chăm lo đời sống và đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết thủ tục hành chính theo quy định, tạo điều kiện để doanh nghiệp ổn định sản xuất, đầu tư lâu dài và phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Nhôm Việt Dũng tri ân nhà cung cấp là doanh nghiệp nước ngoài.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Nhôm Việt Dũng tri ân nhà cung cấp là doanh nghiệp trong nước.

Nhân dịp này, Công ty Cổ phần Nhôm Việt Dũng đã tri ân các nhà thầu, nhà cung cấp nguyên liệu và các đại lý tiêu biểu, xuất sắc.

Thúy Hường