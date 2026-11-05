Kinh tế
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Giá dầu giảm mạnh trước kỳ vọng Mỹ đạt thỏa thuận với Iran

Giá dầu thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 4-11 và tiếp tục đi xuống vào sáng 5-11, khi thị trường kỳ vọng Mỹ sẽ thúc đẩy thỏa thuận với Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Giá dầu giảm mạnh trước kỳ vọng Mỹ đạt thỏa thuận với Iran

Giá dầu thế giới giảm mạnh sau bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Ảnh: Hoàng Nam, AI khởi tạo

Chốt phiên ngày 4-11, dầu Brent giảm 8,98 USD, tương đương 8,7%, xuống 94,62 USD/thùng. Dầu WTI của Mỹ mất 7,97 USD, tương đương 8,3%, còn 88,12 USD/thùng. Đây là mức đóng cửa thấp nhất của cả hai loại dầu kể từ ngày 31-8.

Đầu giờ sáng ngày 5-11 theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent giảm thêm 1,03%, xuống 93,65 USD/thùng; dầu WTI giảm 1,29%, còn 86,98 USD/thùng. Với diễn biến này, thị trường dầu đang hướng tới phiên giảm thứ tư liên tiếp.

Sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ, hai nguồn tin thân cận với giới chức vùng Vịnh nhận định Tổng thống Donald Trump có thể có thêm động lực tìm kiếm thỏa thuận với Iran. Quốc hội mới được cho là có khả năng hạn chế các lựa chọn quân sự của chính quyền.

Bà June Goh, chuyên gia phân tích dầu cấp cao tại Sparta Commodities, cho rằng giá dầu đang phản ánh kỳ vọng cuộc chiến với Iran sẽ kết thúc. Dù vậy, tiến trình ngoại giao còn nhiều yếu tố khó lường, trong khi dự trữ chiến lược toàn cầu đã giảm đáng kể, khiến giá có thể tiếp tục biến động.

Bên cạnh kỳ vọng ngoại giao, nguồn cung phục hồi cũng kéo giá dầu đi xuống. Ngân hàng JPMorgan ước tính thị trường toàn cầu dư cung khoảng 1,1 triệu thùng/ngày trong tháng 9 và 1,4 triệu thùng/ngày trong tháng 10, sau khi hoạt động xuất khẩu từ vùng Vịnh được khôi phục.

Tuy nhiên, ông Mukesh Sahdev, Giám đốc điều hành công ty tư vấn năng lượng XAnalysts, lưu ý rằng Quốc hội khóa mới của Mỹ đến tháng 1-2027 mới bắt đầu nhiệm kỳ. Vì vậy, kết quả bầu cử chưa thể lập tức làm thay đổi chính sách của Washington.

Theo ông, tồn kho dầu thương mại tại các nước tiêu thụ lớn đang gần mức thấp nhất trong 15 năm, nên thị trường vẫn dễ biến động trước những diễn biến địa chính trị.

https://hanoimoi.vn/gia-dau-giam-manh-truoc-ky-vong-my-dat-thoa-thuan-voi-iran-1764383.html

Theo hanoimoi.vn


Theo hanoimoi.vn

 Từ khóa: Iran Kỳ vọng Thỏa thuận Giá dầu thế giới giảm mạnh Tổng thống donald trump Nhiệm kỳ Thị trường toàn cầu Giám đốc điều hành Giao dịch
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