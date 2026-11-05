Biến giấc mơ mái ấm của công nhân, lao động thành hiện thực

Trong nhịp hối hả của các khu, cụm công nghiệp vùng Nam tỉnh, hàng nghìn người lao động vẫn đang đối diện với bài toán an cư. Các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân quy mô, đồng bộ liên tục được khởi công và đang dần hoàn thành, tạo điều kiện hiện thực hóa giấc mơ về một tổ ấm lâu dài cho nhiều lao động địa phương.

Khu nhà ở công nhân và dịch vụ công nghiệp Quang Tiến (xã Thịnh Minh) sắp hoàn thành, đáp ứng nhu cầu nhà ở của chuyên gia và công nhân lao động.

Trên những cung đường kết nối vùng Nam của tỉnh thuộc phường Hòa Bình, xã Minh, xã Lương Sơn..., khung cảnh đô thị bừng sáng bởi sắc màu tươi mới của những tòa nhà cao tầng đã và đang dần hoàn thành cùng không khí thi công hối hả trên các công trường xây dựng.

Dự án Nhà ở xã hội Sao Vàng (phường Hòa Bình) có tổng vốn đầu tư gần 700 tỷ đồng đã đi vào vận hành từ vài năm trước đây, 3 tòa nhà A, B, C cao 15 tầng vươn cao kiêu hãnh. Với quy mô khoảng 760 căn hộ có diện tích từ 40 đến 69m2, khu chung cư này hiện lên như một điểm sáng về nhà ở xã hội của vùng. Còn tại xã Lương Sơn, dự án nhà ở công nhân do Công ty TNHH Almine Việt Nam làm chủ đầu tư với 30 căn hộ cao 3 tầng cũng đã đi vào sử dụng ổn định, mang lại không gian sống ấm cúng cho lực lượng lao động địa phương. Bên cạnh các công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, các công trường nhà ở xã hội tại vùng Nam của tỉnh cũng đang gấp rút triển khai. Tại phường Hòa Bình, cuối tháng 6 vừa qua, Dự án Khu nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới Trung Minh A do Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư tài chính Việt Nam và Công ty Cổ phần thương mại Ngôi nhà mới làm chủ đầu tư đã chính thức khởi công trên diện tích khoảng 62.071m2. Dự án có quy mô 20 tòa nhà chung cư thấp tầng, cung cấp khoảng 1.289 căn hộ, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nhà để xe, nhà sinh hoạt cộng đồng và khu dịch vụ thương mại đồng bộ.

Cũng tại phường Hòa Bình, cuối tháng 9 năm 2026, Dự án nhà ở xã hội Trương Hán Siêu do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Trương Hán Siêu làm chủ đầu tư trên diện tích hơn 10.583m2 cũng đã khởi công. Hai tòa tháp cao 22 tầng nổi và 1 tầng hầm với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 71.328m2 dự kiến cung cấp khoảng 680 căn hộ, tích hợp 6.373m2 diện tích thương mại dịch vụ, dự kiến hoàn thành vào năm 2029 phục vụ nhu cầu ở cho khoảng 1.400 người. Sự bứt phá đồng bộ còn thể hiện rõ nét qua các dự án do Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp triển khai. Điển hình như Dự án Nhà ở xã hội cho công nhân mua, thuê giai đoạn II tại phường Hòa Bình trên diện tích 7.667m2 với 42 căn nhà ở xã hội, quy mô vốn 71 tỷ đồng, hiện đang tích cực thi công phần san nền, hạ tầng kỹ thuật và gia cố mái taluy. Những năm trước đó, Khu Nhà ở xã hội Dạ Hợp có quy mô tòa nhà cao 12 tầng với 220 căn hộ cùng Khu nhà ở xã hội 6 tầng cho công nhân thuê với 66 căn hộ, giáp với Khu công nghiệp bờ trái Sông Đà (phường Hòa Bình) đã đi vào hoạt động cũng là điểm nhấn cho bộ mặt đô thị trong vùng. Còn trên địa bàn xã Thịnh Minh, Dự án Khu nhà ở xã hội Phú Minh quy mô 2,79ha, tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng vừa được khởi công mới đây. Dự án sẽ xây dựng 59 căn nhà ở xã hội thấp tầng và 373 căn hộ chung cư cao 3 tầng, trong đó có 86 căn dành để cho thuê. Hay tại Dự án Khu nhà ở công nhân và dịch vụ công nghiệp Quang Tiến có tổng mức đầu tư 924 tỷ đồng với 391 căn hộ, chủ đầu tư đang trong quá trình hoàn thiện các căn hộ liền kề thấp tầng và chung cư, phấn đấu hoàn thành sớm trong thời gian tới.

Sự đổi thay đáng kể của hạ tầng nhà ở xã hội vùng Nam không phải là ngẫu nhiên mà là kết quả của quá trình định hướng, chỉ đạo của tỉnh, sự vào cuộc của các sở, ngành, địa phương cũng như sự nỗ lực từ các doanh nghiệp, chủ đầu tư. Dự án Khu nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới Trung Minh B (phường Hòa Bình) với quy mô 1.072 căn hộ có tổng mức đầu tư 556 tỷ đồng dự kiến khởi công vào quý IV/2026 sẽ góp phần gia tăng đáng kể quỹ nhà ở xã hội trên địa bàn, đáp ứng thêm nhu cầu an cư cho đông đảo người lao động địa phương. Đối với hàng nghìn lao động thu nhập thấp tại vùng Nam - nơi vốn dĩ đa phần vùng cao, vùng khó khăn, việc tiếp cận một căn hộ nhà ở xã hội khang trang không chỉ giải quyết nhu cầu thiết yếu về chỗ ở, mà còn tạo ra bước ngoặt lớn trong cuộc sống. Đồng chí Đặng Đình Sơn - Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Bình cho biết, một số địa phương vùng Nam của tỉnh nói chung và phường Hòa Bình nói riêng có vị trí chiến lược, tập trung nhiều khu, cụm công nghiệp, lực lượng lao động lớn. Vì vậy, nhà ở xã hội và nhà ở cho công nhân, lao động là hết sức cần thiết.

Thực tế thời gian qua, các sở, ngành chức năng của tỉnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, thủ tục hành chính và nguồn vốn. Đặc biệt, tỉnh triển khai cơ chế “luồng xanh” với mục tiêu rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, trong đó có cả dự án nhà ở xã hội trên địa bàn vùng Nam; hỗ trợ giảm 50% số tiền bảo đảm thực hiện dự án cho các nhà đầu tư nhà ở xã hội. Đồng thời, rà soát quỹ đất tại các dự án nhà ở, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng. Tỉnh cũng yêu cầu các dự án thương mại phát triển mới dành tối thiểu 20% số căn hộ để làm nhà ở cho thuê, ưu tiên các mô hình chung cư cho thuê đồng bộ hạ tầng tại vùng động lực công nghiệp...

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cũng có vai trò quan trọng, tranh thủ nguồn vốn bổ sung từ Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam và nguồn vốn thu hồi nợ, tạo nguồn tín dụng ưu đãi dồi dào, giải ngân kịp thời cho những người trong diện vay vốn mua, thuê mua nhà ở xã hội và nhà ở công nhân. Các gói vay ưu đãi từ ngân hàng được tiếp cận dễ dàng hơn để những người lao động sớm có cơ hội sở hữu một ngôi nhà của riêng mình. Bà Vũ Thị Hợp - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp cho biết, sự kết hợp hài hòa giữa chính sách nhân văn của Nhà nước, tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp và quyết tâm của ngành chức năng đang biến vùng Nam của tỉnh thành điểm tựa an cư vững chắc cho lực lượng công nhân và người lao động trên địa bàn.

Hồng Trung