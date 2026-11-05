Khơi thông nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Bố trí quỹ đất, hoàn thiện cơ chế, chính sách, đẩy nhanh tiến độ dự án và khơi thông nguồn vốn tín dụng là những giải pháp Phú Thọ triển khai nhằm phát triển nhà ở xã hội (NƠXH). Cùng với sự vào cuộc của cơ quan quản lý nhà nước, sự tham gia của ngân hàng và doanh nghiệp tạo thêm nguồn lực để hiện thực hóa mục tiêu phát triển NƠXH, đáp ứng nhu cầu nhà ở của người thu nhập thấp, công nhân và người lao động trên địa bàn tỉnh.

Chủ động quỹ đất, đẩy nhanh tiến độ dự án

Khu nhà ở xã hội cho công nhân Khu công nghiệp Phú Hà đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Toàn tỉnh có 42 dự án NƠXH, quy mô 33.921 căn; trong đó, 6 dự án đã hoàn thành hoặc hoàn thành một phần, 36 dự án đang hoàn thiện thủ tục hoặc tổ chức thi công. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã khởi công 8 dự án NƠXH, tổng quy mô 5.187 căn hộ, tổng mức đầu tư 6.115 tỷ đồng. Dự kiến đến hết năm 2026, tỉnh khởi công thêm 4 - 5 dự án, quy mô khoảng 2.500 - 3.555 căn hộ. Đây là cơ sở để bổ sung nguồn cung trong thời gian tới, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ khó khăn về thủ tục, mặt bằng và nguồn vốn, bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án.

Tạo cơ sở cho công tác phát triển nhà ở giai đoạn tiếp theo, ngày 16/10/2026, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3597/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030. Theo kế hoạch, tỉnh phấn đấu hoàn thành khoảng 60.000 căn NƠXH, với tổng diện tích sàn khoảng 3,535 triệu m2; chỉ tiêu tối thiểu được giao là 40.000 căn. Để thực hiện mục tiêu, việc chủ động bố trí quỹ đất, hoàn thiện thủ tục đầu tư và đôn đốc tiến độ các dự án được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, toàn tỉnh hiện có 68 dự án khu đô thị, nhà ở có quy hoạch quỹ đất 20% dành phát triển NƠXH, tổng diện tích các dự án hơn 3.231ha. Trong đó, diện tích đất dành cho NƠXH 212,6ha, dự kiến cung ứng khoảng 45.415 căn hộ. Đến nay, tỉnh đã giao chủ đầu tư 23 dự án, quy mô 81,2ha, dự kiến khoảng 19.603 căn; trong số này có 9 dự án đang thi công. Cùng với công tác quy hoạch, Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ các dự án. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 11156/KH-SXD, ngày 14/9/2026 về kiểm tra một số dự án đầu tư xây dựng NƠXH trên địa bàn tỉnh năm 2026; thành lập 3 đoàn kiểm tra, tổ chức kiểm tra thực tế tại 13 dự án đang triển khai. Theo đồng chí Đào Hoàng Chinh - Phó Giám đốc Sở Xây dựng, tăng cường kiểm tra, giám sát là giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đôn đốc tiến độ đầu tư xây dựng và bảo đảm các dự án được triển khai đúng quy hoạch, quy định. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư; hướng dẫn, xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền và tổng hợp những vấn đề vượt thẩm quyền để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Khơi thông dòng vốn, phát huy vai trò doanh nghiệp

Bên cạnh quỹ đất và thủ tục đầu tư, nguồn vốn tín dụng có vai trò quan trọng đối với tiến độ triển khai các dự án NƠXH. Thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP, ngày 11/3/2023 của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chỉ đạo triển khai chương trình tín dụng dành cho NƠXH, nhà ở công nhân và các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; hướng dẫn các ngân hàng thương mại thực hiện cho vay theo chính sách, tạo điều kiện để chủ đầu tư và người mua nhà đủ điều kiện tiếp cận vốn.

Tại Phú Thọ, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 4 phối hợp với các sở, ngành, đơn vị và tổ chức tín dụng nắm bắt khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; hướng dẫn các ngân hàng thực hiện cho vay đúng quy định, công khai điều kiện tín dụng và theo dõi tình hình giải ngân. Việc kết nối giữa ngân hàng với chủ đầu tư và người mua nhà góp phần hỗ trợ nhu cầu vốn cho dự án, đồng thời tạo điều kiện để người dân đủ điều kiện tiếp cận nguồn vốn mua nhà.

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 4, chương trình cho vay NƠXH, nhà ở công nhân và cải tạo, xây dựng lại chung cư theo Nghị quyết số 33/NQ-CP trên địa bàn tỉnh đạt tổng dư nợ 1.173 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay chủ đầu tư là 904 tỷ đồng, cho vay người mua nhà 269 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy nguồn vốn tín dụng đã được sử dụng ở cả hai khâu hỗ trợ doanh nghiệp triển khai dự án và hỗ trợ người dân có nhu cầu mua nhà.

Cùng với nguồn vốn ngân hàng, năng lực tài chính và khả năng tổ chức thực hiện của doanh nghiệp quyết định trực tiếp đến quy mô, tiến độ, chất lượng dự án. Thời gian qua, các doanh nghiệp tham gia đầu tư NƠXH đã chủ động huy động nguồn lực, bố trí nhân lực, thiết bị và tổ chức thi công. Dự án Khu NƠXH độc lập cao tầng Thụy Vân tại phường Nông Trang là một ví dụ về nhu cầu huy động nguồn lực cho các dự án có quy mô lớn. Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 3.006 tỷ đồng, quy mô khoảng 2.030 căn hộ, gồm 1.570 căn NƠXH, 460 căn nhà ở thương mại. Phương án vốn được công bố gồm vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư gần 800 tỷ đồng và cam kết tín dụng ngân hàng hơn 2.200 tỷ đồng.

Với quy mô đầu tư lớn, việc kết hợp vốn chủ sở hữu và vốn tín dụng tạo cơ sở để doanh nghiệp xây dựng phương án triển khai dự án. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện còn phụ thuộc vào việc hoàn thiện các thủ tục, tổ chức thi công, giải ngân vốn và đáp ứng các yêu cầu pháp lý liên quan. Thời gian tới, Phú Thọ tiếp tục tập trung rà soát quỹ đất, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng. Sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, ngân hàng và doanh nghiệp sẽ góp phần bổ sung nguồn cung NƠXH, từng bước đáp ứng nhu cầu nhà ở của người thu nhập thấp, công nhân và người lao động trên địa bàn tỉnh.

Lệ Oanh