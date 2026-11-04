Doanh nghiệp bứt tốc, góp sức thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số

Bước vào những tháng cuối năm 2026, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đang tập trung nguồn lực, đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất, nâng cao năng suất, mở rộng thị trường, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu sản xuất, kinh doanh. Khí thế khẩn trương tại các nhà máy, khu công nghiệp, cùng sự chủ động, linh hoạt của doanh nghiệp và các giải pháp đồng hành, hỗ trợ kịp thời của tỉnh đang tạo động lực quan trọng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Sôi nổi khí thế thi đua lao động sản xuất

Đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm và làm việc với Honda Việt Nam.

Những tháng cuối năm, không khí lao động sản xuất tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh càng trở nên khẩn trương. Đây là thời điểm các doanh nghiệp tập trung cao độ để hoàn thành kế hoạch năm, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cho chu kỳ sản xuất, kinh doanh tiếp theo. Từ các phân xưởng sản xuất, lắp ráp đến hoạt động vận hành, cung ứng và tiêu thụ sản phẩm, tinh thần thi đua nâng cao năng suất, bảo đảm chất lượng, tiết giảm chi phí đang được các doanh nghiệp tích cực triển khai.

Với phương châm tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, doanh nghiệp chủ động rà soát tiến độ thực hiện kế hoạch, cân đối nguồn nguyên liệu, bố trí nhân lực và tổ chức sản xuất phù hợp với nhu cầu thị trường. Mục tiêu không chỉ là hoàn thành các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu mà còn tạo chuyển biến rõ nét về năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh.

Là một trong những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy mô lớn trên địa bàn tỉnh, Honda Việt Nam tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, tạo việc làm cho hơn 10.000 lao động. 6 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp ước nộp ngân sách Nhà nước tại tỉnh khoảng 7.000 tỷ đồng, tăng gần 2.500 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 9/2026, doanh số bán xe máy trên thị trường đạt gần 211.000 chiếc, tăng 28,8% so với cùng kỳ; doanh số ô tô đạt 1.502 chiếc, giảm nhẹ so với cùng kỳ.

Bên cạnh các dòng sản phẩm truyền thống, Honda Việt Nam từng bước phát triển các sản phẩm ứng dụng công nghệ mới, đáp ứng xu hướng tiêu dùng và yêu cầu chuyển đổi xanh, góp phần quan trọng giúp doanh nghiệp củng cố thị phần, duy trì đà tăng trưởng và hướng tới phát triển bền vững.

Cùng với Honda Việt Nam, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực trong hoạt động kinh doanh. Trong 8 tháng năm 2026, doanh số bán hàng của Toyota trên thị trường cả nước tăng khoảng 25% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, cuối tháng 8/2026, doanh nghiệp được chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án hiện đại hóa nhà máy tại Phú Thọ. Đây là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp từng bước nâng cao năng lực sản xuất, đổi mới công nghệ, hướng tới lắp ráp các dòng xe mới, trong đó có xe hybrid, phù hợp với xu hướng phát triển của ngành công nghiệp ô tô.

Chủ động giải pháp, quyết tâm bứt phá về đích

Không chỉ Honda Việt Nam và Toyota Việt Nam, nhiều doanh nghiệp quy mô lớn trong các lĩnh vực điện tử, công nghệ, cơ khí, luyện kim, chế biến và sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đang nỗ lực duy trì nhịp độ sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế địa phương.

Tiêu biểu như Điện tử BYD Việt Nam, Accton Technology Việt Nam, Compal Việt Nam, Arcadyan Technology Việt Nam, BHFlex Vina, Solum Vina, Thép Việt Đức, Japfa Comfeed Việt Nam... Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp này góp phần tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu, gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, mở rộng nguồn thu và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh. Trong 10 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 51.400 tỷ đồng, bằng 92,2% dự toán Trung ương giao.

Công ty Honda Việt Nam đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu.

Thời gian qua, tỉnh Phú Thọ đã tập trung triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh theo hướng thực chất, hiệu quả. Trọng tâm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; triển khai các cơ chế “Luồng xanh 24 giờ”, “Luồng xanh 50%” trong phạm vi áp dụng; duy trì chương trình Cà phê doanh nhân, tăng cường đối thoại trực tiếp, kịp thời tiếp nhận và giải quyết kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: “Phú Thọ luôn quan tâm, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp ổn định hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và phát triển bền vững”.

Từ nay đến hết năm 2026, tỉnh tập trung cao nhất các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp duy trì và mở rộng sản xuất, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch kinh doanh, qua đó đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng chung. Đặc biệt, tỉnh chú trọng thiết lập cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin và hỗ trợ trực tiếp, thường xuyên đối với những doanh nghiệp có đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách; chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh, không để những điểm nghẽn về thủ tục và điều kiện sản xuất ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện kế hoạch của doanh nghiệp.

Đối với những doanh nghiệp có kết quả sản xuất, kinh doanh tích cực, tỉnh khuyến khích tiếp tục phát huy lợi thế, khai thác tối đa năng lực sản xuất hiện có, chủ động tìm kiếm đơn hàng, mở rộng thị trường, gia tăng sản lượng, nâng cao hiệu quả hoạt động, phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong những tháng cuối năm. Cùng với đó, quan tâm đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển sản phẩm mới và tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp trong chuỗi sản xuất, cung ứng.

Từ đó, giúp các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả, thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026 và tạo nền tảng quan trọng để tỉnh tiếp tục bứt phá, phát triển nhanh và bền vững trong năm 2027 và những năm tiếp theo.

Lê Minh