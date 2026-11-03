Sạt lở đê tả Thao địa bàn xã Phùng Nguyên

Theo thông tin từ UBND xã Phùng Nguyên, qua thực tế kiểm tra, trên tuyến đê tả Thao, đoạn qua địa bàn thôn Bồng Lạng Thị đã xảy ra sự cố sạt lở, sụt lún cơ và mái kè tại vị trí tương ứng K79+850-K79+920. Tình trạng sạt lở đang có diễn biến phức tạp, phạm vi và mức độ ảnh hưởng ngày càng gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn công trình đê điều và tài sản, tính mạng của Nhân dân trong khu vực.

Điểm diễn ra sạt lở mạnh thuộc địa bàn thôn Bồng Lạng Thị, khu vực đê tả Thao, xã Phùng Nguyên.

Ngày 29/10/2026, UBND xã phối hợp với Hạt Quản lý đê Lâm Thao và đại diện thôn Bồng Lạng Thị tổ chức kiểm tra hiện trạng, ghi nhận khu vực sụt lún chân và mái kè tại đoạn K79+850-K79+890, với chiều dài cung sạt khoảng 40 m, chiều rộng khoảng 6 m, chiều sâu từ 3-4 m. Tại khu vực sạt lở xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài, có nguy cơ tiếp tục sụt lún, sạt trượt.

Các vị trí sạt trượt đang có diễn biến phức tạp.

Đến ngày 2/11/2026, tình trạng sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp và mở rộng. Phạm vi cung sạt cơ và mái kè tại đoạn K79+850-K79+920 có tổng chiều dài khoảng 70 m, chiều rộng tại vị trí lớn nhất khoảng 10-15 m; khu vực phía trong cung sạt từ 5-7 m xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài. Hiện tượng sụt lún chân kè, sạt trượt mái kè có nguy cơ tiếp tục phát triển, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn công trình kè và đất thổ cư, tường rào, công trình phụ, nhà ở của 5 hộ dân sinh sống trong khu vực.

Nhiều vết nứt lớn, chạy dọc tuyến khiến cho tình trạng sạt lở diễn biến ngày càng phức tạp.

Theo nhận định, nguyên nhân sơ bộ do địa chất khu vực yếu, lòng sông bị xói sâu, hướng dòng chảy sông Thao thay đổi theo sự biến động mực nước; đặc biệt, thời điểm hiện nay mực nước sông xuống thấp, phía bờ hữu hình thành bãi bồi lớn, làm dòng chủ lưu áp sát bờ tả, gây xói lở và sụt lún chân, mái kè.

Các vị trí sạt trượt nguy hiểm đã được UBND xã chỉ đạo, cắm biển cảnh báo.

Để kịp thời bảo đảm an toàn công trình đê điều, phòng ngừa nguy cơ sạt lở tiếp tục mở rộng, bảo vệ tính mạng, tài sản và nhà ở của Nhân dân, UBND xã Phùng Nguyên đề nghị UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ, phạm vi và nguyên nhân sự cố sạt lở tại vị trí K79+850-K79+920 đê tả Thao; nghiên cứu, đề xuất giải pháp kỹ thuật phù hợp để xử lý, khắc phục sự cố.

Đồng thời, quan tâm xem xét, bố trí nguồn kinh phí và hỗ trợ triển khai phương án xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở cơ và mái kè nêu trên, không để tình trạng sạt lở tiếp tục phát triển, gây mất an toàn tuyến đê và ảnh hưởng đến khu dân cư.

Cùng với đó, ưu tiên triển khai các giải pháp bảo vệ chân kè, mái kè, ổn định bờ sông và bảo đảm an toàn lâu dài cho công trình. Đặc biệt, trong thời gian chưa triển khai công trình xử lý, đề nghị các cơ quan chuyên môn hướng dẫn biện pháp bảo đảm an toàn tạm thời, theo dõi diễn biến sạt lở và có phương án phòng ngừa, ứng phó khi tình huống xấu xảy ra.

Lãnh đạo UBND xã và các lực lượng chức năng nắm bắt, chỉ đạo hoạt động phòng, chống sạt lở tại khu vực và thăm hỏi, động viên người dân.

Ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Phùng Nguyên cho biết: "Trước diễn biến phức tạp tại khu vực, UBND xã đã khẩn trương chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với Hạt Quản lý đê Lâm Thao, trưởng thôn và các lực lượng liên quan tổ chức thông báo, cắm biển cảnh báo, hạn chế người và gia súc đi vào khu vực nguy hiểm; thường xuyên kiểm tra, theo dõi diễn biến sạt lở, kịp thời báo cáo khi có tình huống phát sinh.

Lãnh đạo UBND xã trực tiếp lắng nghe ý kiến, kiến nghị của 5 hộ dân đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng tại khu vực.

Do sự cố có nguy cơ tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn công trình đê điều và 5 hộ dân trong khu vực, UBND xã Phùng Nguyên đề nghị UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh sớm quan tâm xem xét, chỉ đạo và hỗ trợ xử lý trong thời gian sớm nhất.

Quốc Hội