Đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, gắn tuyên truyền với hỗ trợ sản xuất, quảng bá sản phẩm địa phương và thúc đẩy tiêu dùng hàng hóa trong nước. Phát huy vai trò nòng cốt, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp và các tổ chức chính trị, xã hội đổi mới phương thức vận động, kết nối thị trường, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của hàng Việt, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Các phiên livestream bán hàng đưa sản phẩm OCOP đến với người tiêu dùng.

Một điểm nhấn trong triển khai cuộc vận động tại Phú Thọ là sự kết hợp giữa quảng bá hàng Việt với đổi mới phương thức kinh doanh, thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng thói quen tiêu dùng thân thiện với môi trường, để người Việt yên tâm khi dùng hàng Việt. Anh Cao Đăng Duy - Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Mì gạo Hùng Lô chia sẻ: Việc xây dựng các dòng sản phẩm đạt chuẩn OCOP, trong đó có sản phẩm đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia của HTX góp phần nâng cao uy tín và khẳng định chất lượng mì gạo truyền thống của địa phương. Đây cũng là cơ sở để HTX mở rộng thị trường tiêu thụ, đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng, hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, khuyến khích người dân tin tưởng lựa chọn và sử dụng hàng Việt có chất lượng.

Mới đây, tại xã Liên Sơn, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” xã tổ chức chương trình phát động hưởng ứng cuộc vận động, đồng thời ra mắt mô hình “Chợ dân sinh thanh toán không dùng tiền mặt và giảm thiểu rác thải nhựa” tại chợ Quán Trắng, thôn Ao Kềnh. Các hộ kinh doanh và người dân được hướng dẫn thực hành thanh toán bằng mã QR, nhận diện những nguy cơ lừa đảo liên quan đến tài khoản ngân hàng và nâng cao kỹ năng giao dịch an toàn trên môi trường số. Mô hình đồng thời vận động người dân phân loại rác thải, hạn chế sử dụng túi nilon, sản phẩm nhựa dùng một lần, hướng tới hoạt động mua bán văn minh, thân thiện với môi trường.

Hoạt động quảng bá kết hợp livestream bán hàng trực tuyến mở thêm kênh giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm, tạo điều kiện kết nối cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh với người tiêu dùng.

Là xã miền núi còn nhiều khó khăn, Văn Miếu xác định việc triển khai cuộc vận động phải gắn với điều kiện thực tế, giúp người dân hiểu rõ giá trị hàng hóa trong nước và tạo cơ hội tiêu thụ sản phẩm do địa phương sản xuất. MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội của xã linh hoạt lồng ghép nội dung cuộc vận động vào các buổi sinh hoạt chi bộ, hội nghị đoàn thể và sinh hoạt cộng đồng tại các thôn.

Thông qua những hoạt động gần gũi, thiết thực, người dân từng bước nâng cao nhận thức về chất lượng, nguồn gốc và giá trị của hàng hóa sản xuất trong nước. Việc ưu tiên sử dụng hàng Việt dần trở thành thói quen tiêu dùng, đồng thời góp phần khuyến khích các cơ sở sản xuất cải tiến chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Tinh thần gương mẫu, đi đầu của hệ thống chính trị trong thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” còn được thể hiện rõ nét thông qua hoạt động mua sắm công. Theo đó, 100% kinh phí phục vụ hội nghị, trang thiết bị làm việc và các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia được xã Văn Miếu ưu tiên sử dụng hàng hóa sản xuất trong nước.

Cùng với tuyên truyền, xã Văn Miếu tích cực hỗ trợ thủ tục hành chính, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn cùng các tổ hợp tác tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Đây là cách làm cụ thể nhằm tạo sức lan tỏa từ cơ quan, đơn vị đến cộng đồng dân cư.

Có thế thấy, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đang từng bước chuyển từ tuyên truyền, nâng cao nhận thức sang những hoạt động cụ thể, gắn với sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng hằng ngày ở các địa phương trong toàn tỉnh. Mỗi mô hình có cách triển khai riêng nhưng đều hướng đến mục tiêu nâng cao niềm tin của người tiêu dùng đối với hàng Việt, đồng thời khuyến khích các cơ sở sản xuất phát huy nội lực, nâng cao sức cạnh tranh.

Với vai trò nòng cốt của MTTQ các cấp và sự hưởng ứng của người dân, doanh nghiệp, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được kỳ vọng tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy sản xuất trong nước, phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng văn hóa tiêu dùng có trách nhiệm.

Phương Thanh