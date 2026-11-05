Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp

Ngày 5/11, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp (KCN). Tham gia hội nghị tập huấn có đại diện của hơn 200 doanh nghiệp trong các KCN thuộc khu vực Phú Thọ và Hòa Bình.

Các đại biểu dự tập huấn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, lãnh đạo Ban Quản lý các KCN tỉnh nhấn mạnh: Trong bối cảnh hệ thống pháp luật tiếp tục được hoàn thiện, nhiều nghị định, nghị quyết mới của Chính phủ được ban hành, cộng đồng doanh nghiệp phải đáp ứng yêu cầu tuân thủ pháp luật ngày càng cao. Các quy định mới tác động trực tiếp đến quá trình lập hồ sơ pháp lý môi trường, vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chiến lược giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và trách nhiệm xã hội của nhà đầu tư.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, việc nắm vững và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật không chỉ nhằm tránh các rủi ro pháp lý mà còn góp phần nâng cao năng lực quản trị, xây dựng hình ảnh doanh nghiệp có trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các thị trường xuất khẩu và các nhà đầu tư quốc tế. Bảo vệ môi trường không còn là một nghĩa vụ đơn thuần mà đã trở thành một lợi thế cạnh tranh và là nền tảng vững chắc tạo nên sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Các báo cáo viên đến từ Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) truyền đạt những điểm mới cốt lõi của pháp luật môi trường.

Trong một ngày, các đại biểu và đại diện doanh nghiệp đã được các báo cáo viên đến từ Cục Môi trường và Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) truyền đạt những điểm mới cốt lõi của pháp luật môi trường, các phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố.

Các báo cáo viên đã cung cấp tài liệu hướng dẫn cụ thể, đồng thời trao đổi, phản ánh, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Qua đó, góp phần giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong công tác bảo vệ môi trường, hạn chế các vi phạm pháp luật, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và xây dựng các KCN của tỉnh phát triển theo hướng xanh, hiện đại và bền vững.

Nhằm đưa các quy định pháp luật đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả thực tiễn, ngay sau tập huấn, Ban Quản lý các KCN tỉnh đề nghị các chủ đầu tư hạ tầng KCN cần tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp và vận hành ổn định hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt ưu tiên trạm xử lý nước thải tập trung và hệ thống quan trắc tự động liên tục; duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý và doanh nghiệp thứ cấp để sẵn sàng phương án ứng phó với các tình huống phát sinh.

Ban cũng yêu cầu các doanh nghiệp thứ cấp khẩn trương rà soát toàn diện hồ sơ pháp lý môi trường của đơn vị, đối chiếu với các quy định mới để chủ động kế hoạch thực hiện; giữ mối liên hệ thường xuyên với Phòng Quản lý môi trường thuộc Ban Quản lý các KCN tỉnh để nhận hỗ trợ kịp thời khi phát sinh điểm nghẽn.

Đinh Vũ