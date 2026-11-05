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Giới thiệu Dự án hợp tác nâng cao năng lực ngành nước Việt Nam

Ngày 5/11, tại Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Thọ diễn ra Hội thảo giới thiệu Dự án hợp tác nâng cao năng lực ngành nước và khảo sát nhu cầu đào tạo với các công ty cấp nước miền Bắc.

Dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Hội Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA), Chi hội Cấp thoát nước miền Bắc, đại diện Tổ chức Hợp tác ngành nước Úc (AWP), Công ty Cổ phần Nước Coliban (Úc); lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của các công ty cấp nước khu vực miền Bắc và Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Thọ.

Giới thiệu Dự án hợp tác nâng cao năng lực ngành nước Việt NamLãnh đạo Hội Cấp thoát nước Việt Nam phát biểu lấy ý kiến khảo sát về Dự án hợp tác nâng cao năng lực ngành nước Việt Nam.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Nam Hải - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Thọ nhấn mạnh: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu đang diễn ra gay gắt, đe dọa trực tiếp đến an ninh nguồn nước và sự vận hành ổn định của các nhà máy cấp nước, việc nâng cao năng lực quản trị, đổi mới công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là bài toán cấp thiết hàng đầu của các doanh nghiệp ngành nước tại Việt Nam.

Với sự kết nối và hỗ trợ tích cực từ Hội Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA) cùng Tổ chức Hợp tác ngành nước Úc (AWP), Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Thọ được lựa chọn là đơn vị phối hợp cùng Công ty Nước Coliban triển khai Dự án hợp tác nâng cao năng lực ngành nước Việt Nam.

Hội thảo được tổ chức nhằm chính thức giới thiệu tổng quan về dự án, đồng thời tiến hành lấy ý kiến khảo sát thực tế về nhu cầu và hình thức đào tạo từ đại diện các công ty cấp nước khu vực phía Bắc. Đây là cơ sở quan trọng để xây dựng các chương trình đào tạo sát thực tế, đáp ứng đúng mục tiêu phát triển bền vững của ngành nước trong giai đoạn mới.

Trong chương trình, các đại biểu nghe đại diện Công ty Nước Coliban và AWP giới thiệu chi tiết về dự án cũng như chương trình bình đẳng giới trong ngành nước. Ban tổ chức đã khảo sát và thảo luận cùng đại diện các đơn vị cấp nước miền Bắc nhằm thu thập các ý kiến đóng góp thiết thực cho quá trình triển khai dự án trong thời gian tới.

Hương Giang


Hương Giang

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Công ty Cấp nước Dự án Hợp tác Năng lực Việt nam Cổ phần nâng cao Hội thảo Phú thọ
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