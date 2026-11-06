Hùng Việt - vùng đất đa nghề

Hùng Việt là vùng quê có truyền thống lao động, sản xuất với nhiều ngành nghề. Trên mảnh đất này, người dân cần cù làm nông nghiệp, phát triển các mô hình nuôi trồng thủy sản, đồng thời gìn giữ nghề truyền thống và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Từ lợi thế đất đai, kinh nghiệm làm nghề đến sự năng động, nhạy bén trong tìm hướng phát triển kinh tế, Hùng Việt đang từng bước tạo nên diện mạo một vùng quê đa nghề, nơi những giá trị truyền thống tiếp tục được gìn giữ và phát huy trong nhịp sống hôm nay.

Nông nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế của xã. Tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm đạt trên 1.500ha, trong đó lúa khoảng 1.200ha, còn lại là ngô và rau màu. Người dân từng bước đổi mới phương thức sản xuất, lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế. Đáng chú ý, toàn xã có hơn 200ha lúa sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, góp phần hình thành vùng nguyên liệu phục vụ chế biến nông sản.

Cùng với trồng trọt, nuôi trồng thủy sản là thế mạnh của Hùng Việt. Phát huy lợi thế mặt nước và kinh nghiệm sản xuất, địa phương đã hình thành các vùng nuôi thủy sản tập trung, trong đó tôm càng xanh là đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao. Sản phẩm Tôm càng xanh Cẩm Khê đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp nhãn hiệu tập thể, với diện tích triển khai 75ha.

Mô hình nuôi tôm càng xanh của hộ ông Đặng Văn Được (thôn Văn Khúc) mang lại thu nhập trên 300 triệu đồng/năm.

Gia đình ông Đặng Văn Được ở thôn Văn Khúc là một trong những hộ tiên phong đưa tôm càng xanh vào nuôi tại địa phương. Từ quy mô nhỏ lẻ ban đầu, đến nay gia đình ông mở rộng diện tích nuôi lên hơn 1,5ha, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mỗi năm thu lãi khoảng 300 triệu đồng. Ông Được cho biết: “Để nuôi tôm càng xanh đạt hiệu quả, người nuôi phải nắm vững kỹ thuật, từ khâu cải tạo ao nuôi, chọn giống đến chăm sóc, phòng bệnh. Việc địa phương đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển kinh tế, tổ chức tập huấn, định hướng sản xuất đã tạo điều kiện để người dân mạnh dạn chuyển đổi, từng bước hình thành vùng nuôi tập trung, nâng cao hiệu quả kinh tế”.

Trong bức tranh kinh tế đa nghề của Hùng Việt, các làng nghề truyền thống góp phần tạo nên nét riêng và mang lại sinh kế cho người dân. Nghề làm mì gạo ở thôn Thạch Đê đã có gần 100 năm, hiện còn khoảng 25 hộ duy trì sản xuất. Qua thời gian, quy trình sản xuất từng bước được cải tiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và bảo đảm an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, những công đoạn tạo nên đặc trưng riêng của sợi mì Thạch Đê vẫn được người dân gìn giữ.

Làng nghề bánh chưng Cát Trù cũng là địa chỉ tiêu biểu gắn với nghề truyền thống của địa phương. Chị Nguyễn Thị Minh Ảnh- Trưởng làng nghề cho biết: “Nghề gói bánh chưng được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Bánh chưng Cát Trù nhiều năm liền được lựa chọn làm lễ vật dâng Vua Hùng trong dịp Giỗ Tổ, là niềm tự hào của người làm nghề. Với người dân chúng tôi, giữ nghề cũng là giữ lại kinh nghiệm, nếp làm ăn”.

Cơ sở sản xuất bánh chưng Chính Ảnh (thôn Cát Trù) duy trì hoạt động thường xuyên, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Cùng với nông nghiệp và các nghề truyền thống, hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ ở Hùng Việt ngày càng đa dạng. Trên địa bàn có các cơ sở may gia công, sản xuất gạch, túi, bao bì, chế biến nông sản, cơ khí, mộc dân dụng và những ngành nghề phục vụ sản xuất, đời sống.

Toàn xã hiện có trên 85 doanh nghiệp đang hoạt động, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 700 lao động địa phương, với thu nhập bình quân khoảng 6 triệu đồng/người/tháng. Sự phát triển của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất không chỉ tạo thêm việc làm tại chỗ mà còn mở rộng cơ hội lựa chọn sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 53 triệu đồng/năm.

Ở Hùng Việt, mỗi ngành nghề có một cách làm, một thế mạnh riêng, cùng góp phần tạo nên diện mạo kinh tế đa dạng của vùng quê. Giữ gìn nghề đã có, phát triển những mô hình sản xuất phù hợp và mở rộng các ngành nghề mới đang là cách người dân Hùng Việt khai thác lợi thế, nâng cao thu nhập và giúp cho đời sống ngày càng khởi sắc.

Nguyễn Huế